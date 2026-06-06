México

Se suman extrabajadores de Mexicana de Aviación a manifestaciones en el marco del Mundial 2026

La Ciudad de México vive un momento marcado por protestas que buscan visibilizar distintas problemáticas durante el desarrollo del evento deportivo que tendrá reflectores internacionales

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Extrabajadores de Mexicana de Aviación podrían sumarse a las protestas en el marco del Mundial 2026. (REUTERS/Henry Romero)
Extrabajadores de Mexicana de Aviación podrían sumarse a las protestas en el marco del Mundial 2026. (REUTERS/Henry Romero)

Un sector más se podría sumar a las protestas que se llevarán a cabo en el marco del Mundial 2026, se trata de los extrabajadores de la aerolínea Mexicana de Aviación, quienes aseguran que sus demandas sobre la entrega de recursos sigue sin resolverse.

Aseguran que de no entregarse los recursos correspondientes a la segunda dispersión por la venta de la aerolínea, sus acciones podrían abarcar movilizaciones en evento público, aeropuerto y oficina de gobierno.

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Mandan carta abierta a Claudia Sheinbaum

La carta abierta a la cual tuvo acceso Infobae México está dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, donde los extrabajadores de Mexicana de Aviación aseguran que han esperado “más de 15 años por una liquidación justa”.

También denunciaron que tras el pago de la Sedena por el nombre de la marca, el cual supera los 800 millones de pesos, los “adeudos históricos” no han sido pagados, “mientras la nueva aerolínea estatal anuncia costosos vuelos, promociones y descuentos”.

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The body of the EMBRAER E-195 aircraft displays the Mexicana de Aviacion logo as military authorities unveil the third EMBRAER E-195 aircraft in their fleet, operated by the military-run airline Mexicana de Aviacion, during a presentation at Felipe Angeles International Airport (AIFA) in Zumpango, Mexico, August 23, 2025. REUTERS/Luis Cortes
The body of the EMBRAER E-195 aircraft displays the Mexicana de Aviacion logo as military authorities unveil the third EMBRAER E-195 aircraft in their fleet, operated by the military-run airline Mexicana de Aviacion, during a presentation at Felipe Angeles International Airport (AIFA) in Zumpango, Mexico, August 23, 2025. REUTERS/Luis Cortes

En la misiva, destacan cómo el gobierno no ha “encontrado la forma” de liquidar lo que por ley les corresponde, sin embargo, sí hallaron la vía para comprar la flota y llevar a cabo la operación de Mexicana de Aviación.

Respuesta a su demanda frenaría protesta

Exigimos la dispersión INMEDIATA de los recursos provenientes de la venta de la marca y propiedades de la extinta Mexicana de Aviación”, reiteran los extrabajadores.

Los que suscriben advierten que de no haber “acción inmediata” se verán obligados a “radicalizar” su protesta, adelantando que no bastará el cuerpo policiaco del Estado para frenar sus exigencias:

No nos moverán patrullas ni discursos vacíos. Nos mueve el hambre y la memoria de una empresa que hicimos grande”.

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