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¿Dónde ver el Mundial 2026 en CDMX? Actividades, precios y sedes para ver los partidos fuera del Zócalo

Te decimos todos los detalles para que vivas al máximo tu pasión por el futbol

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donde ver mundial -México- 5 junio
(Jovani Pérez/Infobae)

El Mundial 2026 convierte a la Ciudad de México en uno de los principales puntos de reunión para quienes buscan disfrutar los partidos fuera del Fan Fest en el Zócalo.

Opciones como recintos temáticos, festivales y experiencias inmersivas aparecen en diferentes puntos de la ciudad, con propuestas que incluyen pantallas monumentales, zonas gastronómicas, conciertos y actividades interactivas.

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Los precios y la oferta varían, pero la demanda de espacios para ver el futbol en colectivo mantiene una tendencia al alza rumbo al primer partido de la Selección Mexicana este 11 de junio.

Las opciones permiten elegir desde eventos con entrada general hasta experiencias VIP, con precios que dependerán del servicio y la ubicación.

Gran multitud en el Zócalo de CDMX viendo un partido de fútbol en una pantalla gigante, con edificios históricos de fondo, confeti y carpas moradas.
Miles de aficionados al fútbol se congregan en el Zócalo Capitalino para disfrutar del FIFA Fan Festival, observando un partido en la pantalla gigante bajo una lluvia de confeti. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parque Aztlán: Futlán y experiencias interactivas

Parque Aztlán proyectará los partidos del Mundial 2026 a través de su experiencia denominada Futlán, donde se instalarán pantallas gigantes, zonas de alimentos y actividades para todas las edades.

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  • Ubicación: Avenida de los Compositores s/n, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo
  • Costos: 488-2,646 pesos mexicanos
  • Horarios: martes a domingo desde las 10:00 a las 23:00 horas

Cabe señalar que los precios dependen del tipo de paquete que se elija y del partido que se llevará a cabo.

Multitud de aficionados con camisetas verdes y rojas ven un partido de fútbol en una pantalla gigante frente a la monumental rueda de la fortuna Aztlán en la CDMX.
Aficionados mexicanos disfrutan de un partido de fútbol en una pantalla gigante en el Parque Aztlán de la CDMX, con la monumental rueda de la fortuna de fondo y anuncios del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Campo Marte 26: Festival con conciertos y futbol

El festival Campo Marte 26 ofrece una experiencia que combina la transmisión de los partidos con presentaciones de artistas en vivo y variedad de propuestas gastronómicas.

El evento inicia actividades el 11 de junio y cuenta con boletos disponibles para zona general y preferente.

  • Ubicación: Avenida de los Compositores s/n, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo
  • Costos: 400-24,000 pesos mexicanos.
Campo Marte
Campo Marte, Ciudad de México. Foto: wikicity.com

Los precios dependen de cuántos días se quiera asistir. El más económico es para un día en específico. Hay opciones para ir todo el fin de semana, una semana completa o el pase total que es el más caro e incluye acceso a todos los partidos.

Los conciertos y eventos nocturnos tienen un costo adicional.

Hipódromo de las Américas: Pantalla 4K y zona familiar

El Hipódromo de las Américas recibe a la afición con el evento PlayPassion, que ofrece las transmisiones de los partidos y conciertos con artistas como Playa Limbo, Kabah y varios por confirmar.

El acceso general tiene un costo de 913.78 pesos, con derecho a la transmisión, zona gastronómica y conciertos.

Especialistas han identificado el perfil de los aficionados que experimentan mayores niveles de ansiedad, estrés y angustia durante los partidos de futbol.
Especialistas han identificado el perfil de los aficionados que experimentan mayores niveles de ansiedad, estrés y angustia durante los partidos de futbol.
  • Ubicación: Av. Industria Militar S/N, Col. Residencial Militar, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11600, Ciudad de
  • Costos: El área VIP cuesta 4 mil 112.03 pesos e incluye bebidas y estacionamiento prioritario. Los paquetes Fan Passion 5D y Fan Passion X permiten acceso para cinco o diez días, con precios de 3 mil 700 y 7 mil 200 pesos respectivamente.

Alturas WTC: Buffet y barra libre en el World Trade Center

El evento Estadio en las alturas propone una experiencia desde lo alto del World Trade Center, con proyección de partidos, buffet de comida y barra libre para quienes buscan un ambiente exclusivo.

Los asistentes pueden reservar paquetes con diferentes tipos de acceso y disfrutar la vista panorámica de la ciudad durante los partidos del Mundial.

  • Ubicación: Montecito 38, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México, CDMX
  • Costos: 599-4,000.
WTC CDMX
En un principio, el WTC sería un hotel.

El acceso general (599 pesos) incluye la vista 360, zona gamer, cancha cascaritas y activaciones.

Mientras que el más costoso es un All Inclusive que cuenta con buffet en alimentos y bebidas, mixología premium y estacionamiento gratuito.

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