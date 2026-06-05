Incertidumbre con el DT de un rival de Argentina en el Mundial: el “coqueteo” con el Milan que generó fricciones

Ralf Rangnick, entre seguir como entrenador de Austria o marchar al Milan (REUTERS/Annegret Hilse)

La incertidumbre sobre el futuro de Ralf Rangnick al frente de la selección de Austria se ha instalado en el centro de la escena futbolística europea a pocos días del debut del equipo en el Mundial. El técnico alemán, que ha guiado al seleccionado a su primera primera Copa del Mundo tras casi tres décadas, enfrenta una disyuntiva clave: el interés del AC Milan por contratarlo y la presión de la federación austríaca para que continúe. Según reportó La Gazzetta dello Sport, el entrenador ha fijado un ultimátum para el club italiano, mientras que el presidente de la Federación Austriaca de Fútbol (OFB) le transmitió públicamente su deseo de renovarle el contrato bajo las condiciones ya pactadas.

El escenario se ha vuelto especialmente complejo tras el viaje de Rangnick a Estados Unidos junto al plantel nacional para concentrar antes del Mundial. La federación austríaca ha reiterado su interés en asegurar la continuidad del técnico, pero la decisión final depende únicamente del propio entrenador. “El balón está ahora en el campo de Ralf Rangnick, él se acercará a nosotros”, afirmó el presidente de la OFB, Josef Proll, en declaraciones recogidas por Die Presse. La autoridad federativa detalló que el consejo directivo autorizó de manera unánime la extensión del contrato bajo los términos que ya discutieron con el entrenador, aunque la firma antes del inicio del torneo todavía no está asegurada.

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Por su parte, el interés del AC Milan añade presión y ofrece una alternativa de alto perfil para Rangnick. Según información de La Gazzetta dello Sport, el técnico alemán espera una respuesta definitiva del club italiano a comienzos de la próxima semana y ha condicionado su llegada a la designación de un equipo de trabajo propio. “La única manera de resolver esto es poner fin al coqueteo con Cardinale y sus socios”, señala el medio italiano en referencia a las negociaciones entre el entrenador y la directiva del club de Milán. El paquete que exige Rangnick incluye la incorporación de Johannes Spors como director deportivo y Christopher Vivell como jefe de scouting, dos colaboradores de confianza del alemán.

El presidente de la federación austríaca, Josef Proll, remarcó que el respaldo institucional hacia el entrenador es total y que las negociaciones avanzan desde hace meses. “Hemos dado una señal clara de que queremos a él y a su equipo técnico con los puntos acordados, estamos listos para finalizar”, puntualizó. El dirigente recordó que la relación de confianza se ha mantenido desde el primer encuentro en diciembre, el día del sorteo mundialista en Washington, y subrayó que ninguna de las partes ha sentido presión por definir la situación con premura.

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Las condiciones económicas estarían resueltas desde hace tiempo, aunque la aparición del AC Milan como competidor ha introducido un elemento de incertidumbre. Según el propio Proll, el club italiano ofreció a Rangnick el puesto de director deportivo durante una reunión en Viena la semana pasada. “El interés de otros clubes y federaciones demuestra cuán solicitado está nuestro seleccionador como experto en fútbol, entrenador y mucho más”, consideró el presidente de la ÖFB.

En paralelo, el diario Heute recogió la opinión de Andreas Herzog, ex futbolista y actual comentarista, quien aportó una visión sobre la situación del técnico alemán. Para Herzog, la expectativa sobre el futuro de Rangnick genera inquietud en el entorno del seleccionado. “Que Ralf Rangnick esté en la mira de los grandes clubes lo hemos visto en los últimos años. Es difícil, también para él. Pero en algún momento hay que decir sí o no. Cuando todo queda en el aire, es una incertidumbre para los jugadores”, sostuvo.

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El ex internacional también sugirió que el interés reiterado de grandes clubes europeos podría indicar una inclinación del técnico por afrontar un desafío en una institución de elite. “Si realmente quisiera quedarse en la OFB, habría renovado. Que cada seis meses llegue una oferta quizás significa que aún quiera dirigir a un gran club. Eso es comprensible”, reflexionó. Advirtió, no obstante, que la indefinición podría tener un impacto en la concentración del equipo nacional antes del Mundial.

El debut de Austria en el Mundial está programado para el 17 de junio frente a Jordania. El propio Proll reconoció que sería “deseable” contar con la renovación cerrada antes del inicio del certamen, aunque reiteró que el tiempo de definición pertenece al entrenador. “Él necesita más tiempo, y eso está bien. Él y yo hablaremos de los temas necesarios. Eso ocurrirá en los próximos días o semanas, cuando él decida”, explicó el presidente.

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El combinado austríaco, que regresa a una Copa del Mundo tras su presentación en Francia 1998 (fue eliminado en fase de grupos), además de Jordania enfrentará en el Grupo J a Argentina (el 22 de junio, en Dallas) y Argelia (27 de junio, en Kansas City).

Mientras la selección concentra en California, la federación y el entorno de Rangnick mantienen la comunicación abierta. El desenlace, según todas las partes, dependerá únicamente de la decisión del entrenador alemán tras el desenlace de las negociaciones con el club italiano.

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