La F1 anunció el regreso de un histórico Gran Premio para las temporadas 2027 y 2028

La Máxima comunicó que el Autódromo Internacional do Algarve volverá al calendario por dos años. Ocupará el lugar que dejará Zandvoort

La Fórmula 1 anunció al
La Fórmula 1 anunció al GP de Portugal para su calendario de 2027 y 2028

La Fórmula 1 anunció de manera oficial que incorporará nuevamente al Gran Premio de Portugal a partir de 2027. La categoría confirmó este miércoles que el país volverá a formar parte del campeonato mundial durante dos temporadas consecutivas, con Portimão, en el Algarve, como escenario de las competencias. Esta decisión se formalizó en un acuerdo a dos años entre la F1, el gobierno portugués, Turismo de Portugal y la promotora Parkalgar y Parques Tecnológicos e Desportivos, SA.

El regreso del Gran Premio portugués se da después de la última aparición de la F1 en Portimão en 2021, cuando el circuito se unió al calendario ajustado por la pandemia de Covid-19. La competencia se llevará a cabo en el Autódromo Internacional do Algarve, un trazado conocido por sus desniveles pronunciados y curvas técnicas a lo largo de 4.6 kilómetros. El evento reemplazará en las próximas temporadas al Gran Premio de los Países Bajos, actualmente disputado en Zandvoort.

La historia de Portugal dentro de la F1 se remonta a 1958, cuando Oporto fue sede del primer Gran Premio en territorio portugués. Luego, los circuitos de Monsanto y Estoril también albergaron la máxima categoría. Entre los campeones que han festejado victorias en pistas lusas destacan Stirling Moss, Alain Prost, Nigel Mansell y Ayrton Senna, quien consiguió allí su primera aparición en lo más alto del podio en 1985.

Lewis Hamilton se quedó con
Lewis Hamilton se quedó con la última edición del GP de Portugal, en 2021 (REUTERS/Gabriel Bouys)

En las citas más recientes, Lewis Hamilton superó el récord de Michael Schumacher al lograr su 92° triunfo durante el Gran Premio de 2020, otra de las marcas históricas del circuito que da la bienvenida nuevamente al “gran circo”. Hamilton es el único integrante vigente de la parrilla actual que ha conseguido imponerse en Portimão, tanto en 2020 como en 2021.

El presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, señaló: “Estoy encantado de ver el regreso de Portimão al calendario de la Fórmula 1 y de que este deporte siga despertando la pasión de nuestra increíble afición portuguesa. El circuito ofrece emoción en la pista desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, y su energía levanta a los aficionados de sus asientos”. Domenicali también agradeció al primer ministro Luís Montenegro, al ministro de Economía y Cohesión Territorial Manuel Castro Almeida, al secretario de Estado de Turismo, Comercio y Servicios Pedro Machado, al presidente de Turismo de Portugal Carlos Abade, al presidente de la Oficina de Turismo del Algarve André Gomes, y al CEO y presidente del circuito Jaime Costa, por el respaldo clave en el retorno de la Fórmula 1 a la península ibérica.

Desde el gobierno portugués, Castro Almeida ponderó el valor estratégico de recuperar la máxima categoría para el país: “Portugal vuelve a estar en el mapa de la Fórmula 1. El Gran Premio de Portugal de F1 tendrá un impacto directo en la actividad económica, generando oportunidades en toda la cadena económica —desde el turismo hasta el comercio y los servicios hasta las pymes—, proyectando al país como un destino competitivo y fiable”. El funcionario agregó que la cita en el Algarve “refuerza nuestra estrategia de desarrollo regional, valorizando los territorios y creando oportunidades para las economías locales”. Según sus palabras, la competición funcionará también como una vidriera para la imagen internacional de Portugal.

Portimao será la sede del
Portimao será la sede del GP de Portugal (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Por su parte, Jaime Costa, presidente y director ejecutivo del Autódromo Internacional do Algarve, afirmó que la nueva edición permitirá mostrar “la excelencia de nuestro circuito y la pasión de nuestros aficionados, lo que supondrá un gran impulso para nuestro turismo, nuestra región y nuestra comunidad”. Costa subrayó que este logro fue posible “gracias al apoyo continuo del Gobierno portugués”. El directivo destacó el diseño singular de Portimão, caracterizado por su aspecto de “montaña rusa”, capaz de “desafiar a los mejores pilotos del mundo y crear un espectáculo que encantará a los aficionados”. La meta de la organización, añadió, será “crear momentos inolvidables y establecer nuevos estándares de excelencia dentro y fuera de la pista”.

El Autódromo Internacional do Algarve volverá así a ser el epicentro del automovilismo en la península ibérica, con espectáculos que han quedado en la memoria de los fanáticos, como la primera victoria de Senna o la transformación del récord de Schumacher a manos de Hamilton.

