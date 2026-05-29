Boca Juniors quedó afuera de la Libertadores en primera fase tras 32 años: la historia del anterior tropiezo

Dolorosa eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores. El Xeneize llegó al duelo de este jueves contra Universidad Católica con la obligación de ganar, pero el gol de Clemente Montes a los 33 minutos del primer tiempo sentenció la suerte del equipo de Claudio Úbeda para quedar en el tercer lugar del “grupo de la muerte” y poner fin a una racha de 32 años sin quedar afuera en esta prematura instancia.

La última vez se remontaba a la edición de 1994 con un formato muy distinto porque jugaban 20 equipos en vez de los 32 de la modalidad actual, estaban repartidos en cinco grupos de cuatro equipos cada uno y pasaban los tres primeros a octavos de final, instancia en la que se sumaba el campeón defensor.

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En aquella oportunidad, el plantel de César Luis Menotti finalizó en la última posición del Grupo 2 con tres puntos producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas. Esto se produce porque en ese año todavía los triunfos equivalían a dos unidades, y no a tres como es hoy en día.

Inició su participación con un empate 1-1 ante el Vélez de Carlos Bianchi (futuro campeón de ese año), fue goleado 6-1 por Palmeiras en Brasil, cayó 2-1 ante Cruzeiro como local y volvió a perder por el mismo resultado con sus hinchas frente al Fortín. Su única alegría fue en la quinta jornada con un 2-1 sobre el Verdao y cerró su participación en suelo brasileño con otro traspié 2-1 frente a la Raposa.

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Boca bajará a la Copa Sudamericana en el segundo semestre (Crédito: Reuters/Rodrigo Valle)

Vale remarcar que la eliminación reciente contra Alianza Lima en 2025 sucedió en la instancia de Repechaje, que es previa al inicio de la fase de grupos.

Ahora, Boca Juniors jugará el playoff de la Sudamericana ante O’Higgins de Chile y este viernes conocerá cuál puede ser su potencial rival en los octavos de final si supera al conjunto trasandino. En esa competencia también están River Plate, Tigre y Lanús.

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Se trata de un inesperado golpe para el Xeneize, ya que venía de haber tenido un semestre marcado por la victoria en el Superclásico ante River Plate, pero la eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura ante Huracán espiralizó una racha negativa con solo un triunfo en sus últimas seis presentaciones.

Estos fueron los resultados de Boca Juniors en la Libertadores 2026

Universidad Católica 1-2 Boca Juniors

Boca Juniors 3-0 Barcelona de Ecuador

Cruzeiro 1-0 Boca Juniors

Barcelona de Ecuador 1-0 Boca Juniors

Boca Juniors 1-1 Cruzeiro

Boca Juniors 0-1 Universidad Católica

Así quedó el Grupo D de la Copa Libertadores