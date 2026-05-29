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Los posteos de los futbolistas convocados por Scaloni al Mundial: de la reacción eufórica de Barco a los mensajes de los clubes

La nómina definitiva de 26 nombres activó una cadena de posteos entre campeones del mundo y debutantes, con mensajes de gratitud, orgullo y sueños cumplidos

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Un collage en madera con 26 insignias circulares de futbolistas argentinos, rodeadas por símbolos como el trofeo de la Copa del Mundo, el escudo de la AFA y un mate
El posteo emotivo de Gerónimo Rulli (@gerorulli)

El anuncio de la lista final de 26 convocados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026 provocó una ola de reacciones en las redes sociales tanto de los futbolistas elegidos como de sus clubes. La noticia no solo confirmó a varias figuras consagradas, sino que también dejó espacio para sorpresas y debutantes que expresaron su sentir ante la convocatoria. Los mensajes de apoyo, orgullo y gratitud inundaron las diversas plataformas, convirtiendo la previa mundialista en un escenario de emociones compartidas.

En la nómina definitiva de arqueros, Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso ocuparon los tres cupos. El arquero del Olympique de Marsella compartió: “No hay satisfacción más grande que representar a nuestro país en la cita más importante del mundo. Gracias a todos por los mensajes. VAMOS ARGENTINA”. Su pareja, Rocío Espósito, también utilizó Instagram para felicitarlo con emojis de emoción y aplausos.

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Una imagen muestra 26 pines redondos con rostros de jugadores de la Selección Argentina de fútbol, junto a un trofeo del Mundial, un balón y un mate
"Un sueño hecho realidad", expresó Nico Paz (@nicopaz1o)

Otros campeones del mundo como Dibu Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi y Thiago Almada optaron por compartir la publicación oficial de la AFA que presentaba los rostros de los “26 guerreros”, sumando así su alegría y respaldo al grupo. Almada, además, acompañó el posteo con la celebración junto a su pareja, Antonella D’Alotta, mostrando el costado más íntimo de la noticia.

Entre los debutantes, Nico Paz, una de las figuras del Como de la Serie A, manifestó: “Un sueño hecho realidad”. El joven mediocampista llega tras una campaña sobresaliente, con 12 goles y 7 asistencias en 35 partidos, además de la clasificación de su club a la Champions League. En el plano internacional, el futbolista de 21 años ya había tenido minutos con la selección argentina y marcó un gol en un amistoso, lo que reforzó su inclusión en la lista.

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La emoción de Facundo Medina (@facumedina99_)
La emoción de Facundo Medina (@facumedina99_)

No menos llamativa fue la reacción de Facundo Medina, defensor que disputará su primera Copa del Mundo y que relegó en su puesto a Marcos Acuña, un histórico de la Albiceleste. La noticia del llamado llegó el mismo día de su cumpleaños número 27, y el defensor compartió una foto de su infancia con el mensaje: “No dejen de soñar nunca, por favor”.

Por su parte, Giuliano Simeone, quien había sido considerado por Scaloni en las últimas convocatorias, optó por compartir un video de su debut con la selección, ocurrido el 19 de noviembre de 2024 ante Perú en las Eliminatorias Sudamericanas. El partido, que terminó 1-0 a favor de Argentina, fue el escenario de su estreno y el delantero acompañó el recuerdo con el mensaje: “Vamos Argentina”.

El delantero del Atlético de Madrid integra la lista definitiva y disputará el máximo torneo con la selección argentina

Las instituciones no tardaron en sumarse a las celebraciones. El Betis de España publicó una imagen de Giovani Lo Celso, quien logró la clasificación a la Champions League con el club andaluz y ahora fue convocado al Mundial. El mensaje fue claro: “Internacional. ¡Enhorabuena!”, resaltando el orgullo por el logro individual.

Giovani Lo Celso sonríe y saluda, vistiendo la camiseta verde y blanca del Real Betis, con la bandera de Argentina y el Sol de Mayo de fondo
El Real Betis celebró la convocatoria de Giovani Lo Celso a la selección argentina (@realbetisbalompie)

En Inglaterra, el Chelsea también felicitó a Enzo Fernández, campeón del mundo en Qatar y figura en el equipo londinense, que en 2025 conquistó el Mundial de Clubes tras vencer al PSG en el MetLife Stadium. “Al Mundial con Argentina ¡Crack Enzo!”, publicó el club junto a una foto suya envuelto en la bandera argentina y el obelisco de fondo.

El futbolista Enzo Fernández con camiseta azul del Chelsea y bandera argentina envuelta, parado de noche frente al Obelisco de Buenos Aires iluminado en azul
"¡Crack Enzo!", posteó el Chelsea (@chelseafc)

El Palmeiras también celebró la citación de José Manuel López mientras el delantero disputaba el encuentro ante Juniors por la Copa Libertadores, donde asistió en tres de los cuatro goles de su equipo. La publicación del club expresó: “¡Flaco López fue convocado para defender a Argentina en el Mundial! ¡Vamos a por ello, mi delantero!”.

Un hombre con camiseta verde de fútbol y el número 42 envuelto en la bandera argentina, sobre un fondo azul y blanco con el texto dorado "CONVOCADO"
Palmeiras mostró su entusiasmo por la citación del Flaco López (@palmeiras)

En un ambiente cargado de emoción, Valentín Barco recibió la noticia de su inclusión en la lista definitiva mientras estaba sentado en el sillón junto a su familia. A su lado, su esposa Yazmín Jaureguy sostenía en brazos a su hija Gemma. Tras la confirmación, los presentes aplaudieron y colmaron el clima con gritos de celebración y muestras de afecto familiares.

El Colo recibió la confirmación de su citación mundialista acompañado de su esposa Yazmín Jaureguy y su hija Gemma entre aplausos y gritos de festejo

El ciclo de mensajes y posteos acompaña los días previos al debut de Argentina, que abrirá su participación en el Grupo J ante Argelia el martes 16 de junio a las 22:00 en el Kansas City Stadium. Luego, el equipo se trasladará a Dallas para enfrentar a Austria el lunes 22 de junio a las 14:00 y cerrar la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 a las 23:00, también en territorio texano.

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