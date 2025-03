Sampaoli habló de la famosa foto con Mascherano en el Mundial de Rusia: la dura autocrítica sobre su paso por la Selección

La charla entre Mascherano y Sampaoli durante un entrenamiento en el Mundial de Rusia

El ciclo de Jorge Sampaoli en la selección argentina inició en junio de 2017 con el objetivo puesto en asegurar la clasificación al Mundial 2018, pero el camino transitado por la Albiceleste se pareció más a una pesadilla. Al pasaje logrado en el cierre de las Eliminatorias le siguió su paso con eliminación en octavos de final ante Francia en Rusia y su posterior alejamiento tras 15 partidos al mando del equipo.

Una de las fotos que dejó la participación del elenco nacional en esa Copa del Mundo se remonta a una charla entre el casildense y Javier Mascherano en medio de un entrenamiento. De esa imagen se tendieron decenas de versiones y el director técnico se refirió a ella en un extenso reportaje para el portal brasileño Globo Esporte.

“En esta foto estaba hablando con Mascherano sobre fútbol. No veo mucho más que eso. Por la prisa que teníamos, por la urgencia, porque estábamos fuera de zona de clasificación en el Mundial, teníamos toda la presión de un país encima, entonces fue todo muy complicado. Y cuando las cosas están así, hay que ser muy eficiente para salir de esa situación”, manifestó Sampaoli sobre aquel momento registrado en junio de 2018, a pocas horas de afrontar el encuentro decisivo contra Nigeria, en el cual se arriesgaban a quedar eliminados en Primera Fase.

A continuación, el hombre de 65 años lanzó una dura autocrítica de su paso por la Celeste y Blanca: “Nos equivocamos en el diagnóstico, nos equivocamos en la solución a lo que estaba pasando. Lo haría de otra manera”.

Jorge Sampaoli dirigió a la Argentina durante 15 partidos con un saldo de 7 victorias, 4 empates y 4 derrotas (NA)

“Siempre reflexiono sobre mí mismo, porque es la única manera de mejorar. Soy una persona muy directa y a veces eso juega en mi contra. Porque le hablo directamente a la persona lo que tengo que decir y le digo lo que pienso. Así que a veces no sale bien y a la persona no le gusta mucho”, cuestionó sobre una de sus características como orientador.

Años atrás, el nacido en la ciudad santafesina de Casilda se definió como un “antisocial natural” y, en la actualidad, reafirmó serlo: “No me ayuda, pero es más fuerte que yo. Soy una persona que no tiene muchos vínculos con la sociedad, porque me parece que en este momento tenemos una sociedad muy confusa, incluso muy enferma. Vas a un estadio de fútbol siendo neutral y yo me voy porque hay insultos, agresiones. Y hay niños, muchas mujeres, familias. Hay un nivel de agresividad muy alto y eso me molesta. Por eso no voy a un estadio”.

En este sentido, analizó el rol que ocupan las redes sociales: “No tengo. Honestamente, no es para mí. Aquí es donde se ve lo peor del ser humano, una cloaca social. Es horrible. Probablemente éramos así antes, pero no existían esos instrumentos para manifestarlo de esa manera. El nivel de agresividad que existe allí es muy violento. Y hoy en día, como el jugador no puede ser una persona pública, se queda ahí. Y en ese lugar se contamina”.

Viene de ser el entrenador del Rennes de Francia durante un breve ciclo de 10 encuentros (Reuters/Sergio Moraes)

Por otro lado, Jorge Sampaoli fue consultado por su fanatismo como hincha de River Plate, pero contó que esa faceta de su vida quedó en el pasado: “Lo perdí, probablemente por mi profesión. Fue algo principal en mi adolescencia, pero luego lo perdí, ni siquiera tengo recuerdos de esa época. Mi implicación como entrenador era tan fuerte, estaba tan obsesionado con el juego, con el fútbol, ​​que hoy no tengo ninguna conexión emocional con nadie, con ningún equipo”.

En último término, Sampaoli explicó por qué se produjo el precipitado final de su última experiencia en el Rennes de Francia, donde solo permaneció durante 10 partidos: “Las expectativas que tenía respecto al mercado (de jugadores) no se cumplieron. El director deportivo decidió crear un mercado que no tenía relación con lo que necesitábamos. Preferimos cortar el vínculo. Incluso hablamos de jugadores que ya habían jugado con nosotros para hacer la historia más fácil, pero no nos escucharon mucho”.