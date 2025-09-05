Nicolás Otamendi anunció que jugó su último partido por Eliminatorias en Argentina tras la victoria sobre Venezuela

Otamendi confirmó que disputó su último partido de Eliminatorias

La victoria por 3 a 0 de Argentina sobre Venezuela en el estadio Monumental marcó no solo otro paso del seleccionado en las Eliminatorias Sudamericanas y la despedida de Lionel Messi de su público, sino también fue el cierre de ciclo para otro símbolo de la Scaloneta: Nicolás Otamendi confirmó que fue su último partido oficial en el país con la camiseta de la Selección.

Ota no había anunciado de antemano la despedida, aunque en sus declaraciones posteriores hizo público que desde la llegada a Buenos Aires tenía presente que este podía ser el momento del adiós. “Ha sido mi último partido oficial, si no hay otro, en Argentina”, expresó el central en la zona mixta tras la victoria.

El experimentado zaguero, de 127 presencias en el conjunto nacional y partícipe en los cuatro títulos conquistados bajo el mando de Lionel Scaloni, compartió que atravesó una preparación distinta en la previa. “Desde que llegué acá el día lunes la idea era disfrutar sabiendo que me iba a acompañar mi familia e iba a estar en un estadio repleto de gente”, relató el futbolista del Benfica frente a los medios de prensa presentes.

Durante el partido, las tribunas celebraron cada acción del defensor, quien reconoció abiertamente el apoyo recibido de la hinchada: “Es un estadio maravilloso, donde había muchos argentinos, muchos chicos que vinieron por más que haga mucho frío”.

Nicolás Otamendi disputó su último encuentro como local con la selección argentina ante Venezuela (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Minutos antes, quien había tomado la palabra fue Lionel Messi, que también reveló que este partido ante la Vinotinto sería su despedida como local en las Eliminatorias. Tras esa noticia, Otamendi se alineó a la emoción del día y amplió: “Si no hay ningún partido oficial acá en Argentina, también es mi último partido. Lo disfruté al máximo este show. Feliz porque quería terminarlo de esta manera, disfrutándolo con la gente y mi familia que siempre está. La verdad que muy feliz por eso”, dijo el defensor surgido de la cantera de Vélez en zona mixta.

La Selección Argentina afrontó la penúltima fecha del certamen clasificatorio y se impuso con autoridad, con dos goles de Messi y uno de Lautaro Martínez, en un resultado que ya había quedado en segundo plano ante el significado de las despedidas de los históricos jugadores.

El defensor, quien debutó en la selección hace más de una década y fue parte de varios procesos, hizo hincapié en el significado emocional de la jornada y en el reconocimiento a sus compañeros. “Leo se merece todo, es el mejor jugador de la historia por lejos. Hoy necesitaba terminar de esta manera, con toda la gente. Había muchos chicos y contentísimo por ellos que puedan disfrutar este momento”.

Durante la entrevista, Otamendi elogió el recorrido grupal del seleccionado: “Este grupo nos ha acompañado muchísimo, nos ha ayudado también a levantar y a ganar trofeos, y es más que meritorio”. La reflexión incluyó un repaso de los logros recientes del plantel, como la obtención de dos Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo.

La historia de Nicolás Otamendi con la Selección Argentina abarca 127 partidos, siete goles y tres asistencias. Procedente de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, atravesó distintas etapas como zaguero central, convirtiéndose en una pieza indiscutida tanto para entrenadores anteriores como para el actual cuerpo técnico liderado por Scaloni.

“Quería terminarlo de esta manera, disfrutándolo con la gente y mi familia que siempre está. La verdad que muy feliz por eso”, enfatizó.

Pese a este anuncio, vale destacar que Otamendi continuará sumando minutos en los amistosos previstos y existe la posibilidad de que dispute el partido pendiente ante Ecuador para cerrar la doble fecha. De este modo, el ciclo internacional del defensor aún no encuentra un punto final absoluto.

“Argentina es esto, te llena de emoción jugar en esta cancha y con nuestra gente, la gente vino y se acercó con este frío y todo, había muchos chicos, contentísimo de que ellos puedan disfrutar de este momento también. Es todo muy lindo, fueron muchos años”, concluyó el defensor.