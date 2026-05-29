Briatore catapultó a Schumacher y a Alonso y hoy sonríe con Colapinto: la historia detrás del resurgimiento de Alpine en la F1

Colapinto y Briatore sonríen. Ambos son claves en este resurgimiento de Alpine (@AlpineF1Team)

“El jefe”, le comenta el ex piloto de Fórmula 1 Jean Alesi a unas fotos posteadas por Flavio Briatore en su cuenta de Instagram. El francés, que supo correr en Ferrari, conoce muy bien al italiano, ya que estuvo bajo sus órdenes en su etapa de Benetton, la base de la actual estructura de Alpine, donde Franco Colapinto viene de conseguir sus mejores dos resultados en la Máxima.

Las palabras de Alesi hacia Briatore fueron atinadas, ya que las imágenes publicadas por el Padrino fueron sus palabras hacia los integrantes de Alpine en la base de Enstone. La impronta de liderazgo de Flavio hoy reluce luego del buen presente de la escudería francesa, que pasó de ser última en la temporada pasada en el Campeonato Mundial de Constructores a ser quinta en el presente ejercicio. Pero, además, el italiano fue la llave del acuerdo multimillonario con una marca de moda de lujo que será el principal sponsor de Alpine en 2027.

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Alesi sabe de lo que habla. Conoce la historia de Briatore, que comenzó siendo instructor de esquí y tejió alianzas como la que logró con Luciano Benetton, a quien convenció de ingresar en la F1 primero como sponsor y luego comprando la escudería Toleman, esa con la que debutó Ayrton Senna.

Ese equipo Benetton reclutó a un joven alemán de 22 años llamado Michael Schumacher, quien luego de su debut dejó Jordan para pasar al equipo inglés en un artilugio de Briatore. “No se lo quitamos a Jordan”, recordó en el podcast Beyond The Grid (Detrás de la grilla). “No se lo robamos porque nunca tuvo contrato con Jordan, excepto para una carrera. Recordamos el problema de Bertrand Gachot (piloto Jordan en 1991, encarcelado por haber atacado a un taxista con gases lacrimógenos). En ese momento, estábamos buscando un piloto joven porque no teníamos dinero para fichar a Senna o a Prost. Mi idea era muy simple: encontrar un piloto muy bueno y joven, el futuro Prost, el futuro Senna, el futuro Berger, y desarrollarlo dentro del equipo. Nelson (Piquet) estaba al final de su carrera, y Roberto Moreno no era lo suficientemente bueno como para competir en la Fórmula 1″. Fue así que explicó su jugada para quedarse con Schumacher: “Jordan no tenía contrato con Michael Schumacher. El contrato era muy simple: una carrera, y Jordan esperaba 350.000 o 465.000 dólares del patrocinador TicTac. En el contrato con Michael ponía ‘o encuentras el dinero o nuestro contrato es nulo’. Yo le di el dinero a Willi Weber (manager de Schumacher) y le dije: ‘Te pago para que corra con nosotros, no quiero dinero de su patrocinador. 450.000 dólares, yo te pago y tú mandas el dinero a Eddie (Jordan)’. Luego fuimos a Monza, y él no tenía contrato. No hablamos con Eddie Jordan, y él protestaba diciendo que tenía contrato, pero no era así”.

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Flavio Briatore y Michael Schumacher. El alemán fue bicampeón mundial con Benetton antes de los cinco cetros con Ferrari (Reuters)

Schumacher venía del mundo del Sport Prototipos y su antecedente en monopostos había sido en la Fórmula 3 Alemana, donde fue campeón en 1990. Sorprendió al clasificar séptimo y tras la largada llegó a ubicarse quinto. Abandonó a los pocos metros por fallas en el embrague. El germano impactó al mundo y Briatore vio un diamante en bruto y no lo dudó. En 1994 y 1995, el teutón fue bicampeón mundial a bordo de un Benetton.

Un lustro más tarde, Briatore sacó a relucir su ojo quirúrgico con un chico español de 18 años, Fernando Alonso. Pero hubo que presionar a aquel asturiano que asomó con potencial. “Flavio Briatore es la persona que más me ha ayudado en mi carrera deportiva. Cuando estaba en la Fórmula 3000 (actual Fórmula 2), él me encontró una oportunidad para ir a la Fórmula 1 con Minardi y después con Renault, equipo con el que después ganamos varios Campeonatos del Mundo”, recordó Alonso sobre una conversación telefónica que tuvo con Briatore, en testimonios consignados por Soy Motor.

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“Yo recuerdo que en el año 2000, cuando yo estaba en la F3000, tú –Flavio– me dijiste que me podías ayudar a entrar en la Fórmula 1 con Minardi y después con Renault. Yo estaba con Campos y dije ‘vale, voy a pensar la oferta y te diré algo’. Entonces dijiste ‘o aceptas o no vas a la F1’. Ahí me di cuenta de quién era el gran jefe –risas–. Gracias por todo lo que hiciste”, concluyó Nano.

Tanto con Schumacher como con Alonso, Briatore se movió rápido y hasta de forma sigilosa para poder incorporarlos a sus equipos y en el caso del español llegó a ser su manager en sus inicios en la F1. Briatore sabe cómo identificar el talento y lo vio en Colapinto. No se desesperó en las negociaciones y a fines de 2024 esperó a que se terminara el diálogo con Red Bull. En ese momento, fue a fondo con el jefe de Williams, James Vowles, y logró la cesión por cinco años del corredor bonaerense para Alpine. Briatore pagó para poder incorporarlo y, más allá de su experiencia en la F1, es un experto en los negocios. Supo que el pilarense también era oro en polvo. Aunque lo que no cambió fueron los managers de Franco, que sigue con María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, quienes lo llevaron a la cima.

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Fernando Alonso y Flavio Briatore en los años dorados de Renault (EFE)

Ese debut en la F1 el 1 de septiembre a bordo de un Williams FW46. Esos sobrepasos en Monza con apenas 450 kilómetros de prueba arriba de un auto de la Máxima contra pilotos que llegaron con ritmo de competencia luego de 14 fechas y la mayoría con varios años de rodaje. El pase a la tercera instancia de clasificación (Q3) en Azerbaiyán y el octavo puesto. La largada de antología en Singapur, donde saltó del 12º al 9º puesto. Flashes de manejo bajo una enorme presión y pinceladas de magia de Franco le alcanzaron a Flavio para darse cuenta que no lo podía dejar escapar, ya que por la contratación de Carlos Sainz no iba a poder seguir corriendo en 2025 en Williams.

Cabe recordar que Briatore regresó a la F1 de la mano de su amigo, Luca De Meo, ex CEO del Grupo Renault. El objetivo era revalorizar a Alpine, al que se sumó en el noveno puesto a mitad de 2024: completaron el top diez esa temporada. Con el cambio de reglamento, el plan a largo plazo fue focalizarse en el nuevo auto, sacrificaron el campeonato anterior y Flavio logró la alianza con Mercedes luego de charlas con Toto Wolff. Consiguieron los motores, las cajas de cambios y las suspensiones para el nuevo A526.

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Este viejo zorro de siete décadas no se dejó llevar por las operaciones de prensa en contra de Colapinto. Lo apoyó y le ratificó la confianza. Con un medio mecánico acorde, Franco respondió y sumó puntos en tres de las cinco fechas disputadas. “Yo confié en él y tuve razón”, subrayó el italiano.

Mientras tanto, el equipo se revalorizó y, emulando aquellas charlas con Luciano Benetton, Briatore convenció a su amigo De Meo para sumar a Gucci como socio estratégico con un aporte que sería de 50 millones de euros por año, en un acuerdo por tres temporadas según afirmó The Race.

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Con un equipo potenciado en lo económico y deportivo, lo que viene para Alpine son buenos augurios. Si Briatore lo buscó a Colapinto e hizo todo lo posible para incorporarlo por cinco años, todo parece indicar que si el argentino mantiene esta buena senda, su continuidad en el equipo francés será un hecho. Incluso, ante el hipotético interés de otro equipo, ya que hay un contrato por cinco años. El tiempo dirá si el argentino también logra ser campeón mundial como Michael Schumacher y Fernando Alonso. Lo cierto es que Flavio demostró que no estaba equivocado.