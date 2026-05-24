Un futbolista falló un gol imposible con el arco vacío y se viralizó en redes: “Tiene que retirarse”

Ivan Pesic, del AFC Chindia Targoviste, falló una increíble ocasión ante Farul y, a la jugada siguiente, se tomó revancha para gritar el 3-2 de su equipo

La Primera División de Rumania ingresó en etapa de definiciones porque Universitatea Craiova se consagró campeón del torneo y la lucha por el descenso ya condenó a Unirea Slobozia y Metaloglobus Bucharest a la Segunda División, mientras que Farul y Hermannstadt deben luchar por mantenerse en la promoción. Y en uno de los partidos de estos equipos involucrados contra rivales de Segunda División se registró una de las situaciones más insólitas del fin de semana.

Corrían 78 minutos del duelo que estaba igualado 2-2 entre el local AFC Chindia Targoviste y Farul cuando el arquero de la visita, Rafael Munteanu, intentó un despeje largo fuera de su área y la pelota le rebotó a Ivan Pesic, quien le jugó a favor la parábola del balón y quedó solo frente al arco vacío.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el extremo croata de 34 años se tropezó al momento de intentar avanzar con el esférico a solo 10 metros del arco y la redonda tomó impulso hasta marcharse a metros del palo izquierdo de Munteanu.

El relator de la transmisión oficial no demoró en impregnar su sello a esta singular jugada: “Es el errado del año. Pesic tiene que retirarse. Nunca he visto algo así”. El video de la acción se viralizó rápidamente en redes sociales.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el comentarista se mostró incrédulo frente a lo que sucedió: “No existe algo así. No existe algo así en ningún lado del fútbol”. A continuación, el narrador volvió a insistir en sus términos anteriores: “Tiene que retirarse. Es el fallo del año en el fútbol mundial. Algo así no puede pasar en el fútbol profesional y, aun así, pasa”.

Ivan Pesic parecía tener una sencilla definición por delante, pero se tropezó y desperdició un gol insólito

La magia de este deporte hizo que estas palabras se las lleve el viento en cuestión de segundos porque Ivan Pesic marcó el 3-2 del AFC Chindia Targoviste a la jugada siguiente con un remate de pierna derecha en la medialuna, que se coló contra uno de los costados del arco de Rafael Munteanu.

PUBLICIDAD

“Esto es asombroso. Este conjunto de momentos es el más increíble en la historia del fútbol, sinceramente. ¡Es fantástico! Es una de las jugadas más espectaculares", resumieron los encargados de la televisación del encuentro.

Sin embargo, el dueño de casa no pudo conservar la ventaja porque Jovan Markovic estampó el 3-3 final para dejar abierta la historia con vistas a la revancha del próximo domingo 31 de mayo desde las 14:30 (hora argentina), que será fundamental para resolver el tercer descenso o ascenso en Rumania. Corvinul y Sepsi Sf. Gheorghe ya lograron su boleto a la Primera División.

PUBLICIDAD

El otro playoff iniciará este domingo 24 a partir de las 11:30 entre Hermannstadt y Voluntari. Disputarán la vuelta el lunes 1 de junio a las 14:30.