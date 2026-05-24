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El liderazgo de Zak Brown transforma a McLaren y proyecta un nuevo modelo en la Fórmula 1: “El débil no sobrevive”

El director ejecutivo del equipo repasa cómo cambió la cultura interna tras asumir en 2018, con foco en exigir aprendizaje constante, reorganizar la cúpula y potenciar el vínculo con los aficionados en una etapa de recuperación

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La estrategia de McLaren Racing bajo Zak Brown combina innovación, cercanía con los aficionados y una visión internacional del deporte (REUTERS/Altaf Qadri)
La estrategia de McLaren Racing bajo Zak Brown combina innovación, cercanía con los aficionados y una visión internacional del deporte (REUTERS/Altaf Qadri)

Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing, define la era actual de la Fórmula 1 como vivir “24 Super Bowls” cada año. Destaca el poderoso impulso logrado en Estados Unidos desde la llegada de Liberty Media al mando del campeonato en 2017, situando a la categoría en un nuevo escenario global con patrocinadores y audiencias renovadas.

Según el directivo, este crecimiento es resultado de abrir el deporte a nuevos públicos y del valor que los patrocinios estadounidenses han traído a las escuderías.

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Brown es conocido por su enfoque de liderazgo exigente y su disponibilidad permanente. “El débil no sobrevive. El perezoso no sobrevive. Quien no es emprendedor no sobrevive. Lo mismo ocurre con los que no aprenden de sus errores”, declaró en una entrevista con The Times. Esta filosofía marcó su gestión desde que asumió la jefatura de McLaren Racing en 2018, en plena etapa de reconstrucción del equipo.

Zak Brown asumió la jefatura de McLaren Racing en 2018, inicio de una fase de reconstrucción profunda en el equipo británico de Fórmula 1 (REUTERS/Mark Peterson)
Zak Brown asumió la jefatura de McLaren Racing en 2018, inicio de una fase de reconstrucción profunda en el equipo británico de Fórmula 1 (REUTERS/Mark Peterson)

Estados Unidos, la nueva frontera de la Fórmula 1

El directivo muestra sorpresa ante la rapidez con la que la Fórmula 1 ha conquistado al público estadounidense. “Jamás imaginé que la Fórmula 1 abrazara a América como lo hace actualmente”, asegura. Brown rememora viejas épocas con carreras en Phoenix, donde la atención al automovilismo era baja y hasta una carrera de avestruces podía convocar a más público que el gran premio.

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Hoy el panorama es radicalmente distinto. Desde el desembarco de Liberty Media en 2017, el campeonato cuenta con tres grandes premios en el país: Austin, Las Vegas y Miami. El análisis es claro: “Si observamos qué necesitaba la Fórmula 1 para crecer después de que Liberty la adquirió… Desde el punto de vista geográfico: Norteamérica; desde la óptica de audiencia: mujeres, diversidad y juventud. Ellos lo han logrado”.

La integración cultural y el trabajo en equipo representan pilares fundamentales en la visión de Brown sobre el futuro de la categoría (REUTERS/Marco Bello)
La integración cultural y el trabajo en equipo representan pilares fundamentales en la visión de Brown sobre el futuro de la categoría (REUTERS/Marco Bello)

Brown refleja su propio vínculo con el cruce cultural del automovilismo. “Cuando llegué a Inglaterra en 1990, a los 18 años, con el sueño de ser piloto en monoplazas, me sentía un forastero”, comentó al periódico británico.

Ahora se considera plenamente integrado en un entorno que privilegia la apertura, la modernización y el trabajo en equipo. “Me siento líder de este deporte y defiendo iniciativas que considero positivas para la Fórmula 1, porque lo mejor para la categoría es lo mejor para McLaren”, manifestó.

McLaren, de la crisis a la vanguardia bajo el mando de Brown

Dirigir McLaren Racing representó un enorme desafío personal para Brown. Asumió el mando de un equipo en crisis financiera y con bajas expectativas deportivas, pero logró revertir la situación apostando por la renovación en todos los niveles. “Pasamos de una época con mínimos récords en patrocinios a ser líderes y contar con una de las mejores carteras”, sostiene.

El directivo reestructuró la cúpula, creó un consejo asesor y promovió una cultura basada en la energía, la pasión y la responsabilidad compartida, alejada de la búsqueda de culpables. Brown fortaleció la relación con la afición, recuperando el color papaya a pedido de los seguidores y organizando eventos participativos, como el festival en Miami. Allí, hinchas sin acceso habitual a la Fórmula 1 pudieron conocer a Lando Norris y Oscar Piastri y descubrir de cerca los monoplazas.

La gestión de Brown permitió transformar a McLaren Racing de un equipo en crisis a líder en patrocinios deportivos (Europa Press)
La gestión de Brown permitió transformar a McLaren Racing de un equipo en crisis a líder en patrocinios deportivos (Europa Press)

La pandemia fue una amenaza existencial para la escudería. En 2020, McLaren vendió un 33% de su división deportiva a una firma estadounidense, valorando el equipo en GBP 560 millones (752 millones de dólares). En 2023, el fondo Mumtalakat y CYVN Holdings adquirieron ese mismo porcentaje, con el equipo tasado ya en GBP 3.500 millones (4.7 millones de dólares). Escuderías como Aston Martin y Williams también han alcanzado valoraciones multimillonarias tras la crisis.

Brown, al ser preguntado sobre su propio futuro, deja claro: “No pienso en otro destino. Quiero quedarme en McLaren hasta 2040”. Incluso si se le ofreciera liderar toda la disciplina, afirma que su motivación máxima sigue ligada al destino de la escudería. “Nada me entusiasma más que McLaren”, recalca.

En la recta final, Brown remarca que la clave del éxito en la Fórmula 1 radica en rodearse de los mejores profesionales, mantener la escucha activa y procurar la toma de decisiones firme, sin perder el espíritu crítico y la disposición al cambio necesario.

La pasión de Zak Brown por McLaren y la Fórmula 1 se canaliza en su afán de mantener al equipo y al deporte en la senda de la innovación, convencido de que lo más emocionante aún está por descubrirse.

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