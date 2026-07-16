Crimen y Justicia

Millonario robo en una gomería en La Plata: el dueño escondió todos sus ahorros en un auto y creen que lo delataron

En total había un monto de casi 50 millones entre pesos y dólares. La víctima habló de un llamado telefónico que le advirtió sobre el asalto

Guardar
Google icon
Interior de taller mecánico con automóvil elevado, otro vehículo, varios neumáticos, herramientas y compresor de aire. Persiana metálica semilevantada.
El dueño del comercio había escondido el dinero en el baúl de un auto (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dueño de una gomería ubicada sobre la avenida 520 de la ciudad de La Plata denunció haber sido víctima de un millonario robo en su local. El hombre había llegado al lugar para iniciar su jornada de trabajo y encontró la persiana de acceso violentada.

En ese momento, se dio cuenta de que el dinero que escondía en el baúl de uno de los autos estacionados adentro del local ya no estaba. Los delincuentes se habían llevado $20 millones y USD 20.000.

PUBLICIDAD

Todo ocurrió en el barrio de Tolosa y por el momento los investigadores tratan de esclarecer cuándo y cómo sucedieron los hechos. De acuerdo con el portal 0221, la víctima de 62 años había recibido un llamado en las horas previas al descubrimiento que lo alertaba sobre el robo.

Si bien no trascendió de dónde provenía, se supo que en esa comunciación le advertían sobre un hombre que había realizado trabajos ocasionales en el taller durante la semana anterior comentaba que había robado una gomería e intentaba cambiar dólares, según sumó el mismo portal local.

PUBLICIDAD

Esa información lo llevó a dirigirse al local antes de lo habitual, donde verificó que el dinero ya no estaba. La reconstrucción policial indicó que los autores del hecho ingresaron al predio durante la madrugada, incluso una vecina del lugar manifestó haber escuchado ruidos en ese horario. Los investigadores determinaron que los delincuentes escalaron por una propiedad lindera y forzaron el acceso al establecimiento para llegar hasta el vehículo.

La hipótesis principal de la investigación es que al menos uno de los autores contaba con información previa sobre la existencia y la ubicación del dinero. Ahora, las autoridades buscan determinar el vínculo entre el sospechoso mencionado en el llamado telefónico y el robo. De acuerdo con lo consignado por 0221, no se descarta que el responsable material haya actuado con datos precisos sobre el escondite.

Tras la denuncia formal, la Justicia inició una investigación para reunir pruebas e identificar a los responsables.

Se llevaron USD 30.000 de una concesionaria

Tres adolescentes asaltaron una concesionaria en City Bell y fueron liberados tras su detención
Tres adolescentes asaltaron una concesionaria en City Bell y fueron liberados tras su detención

Cuatro adolescentes robaron una concesionaria en City Bell tras romper una vidriera en la madrugada del miércoles. El local afectado fue Rámolo Automotores, sobre Camino General Belgrano y calle 475, en el partido de La Plata. El episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

Un móvil de seguridad municipal que patrullaba la zona detectó la vidriera dañada y alertó a la Policía. Tras una persecución, los efectivos aprehendieron a tres de los cuatro involucrados, de 13, 14 y 15 años. El cuarto logró escapar con una mochila que contenía parte de lo sustraído y permanece prófugo, según informó 0221.

El propietario del local, un joven de 25 años, revisó las grabaciones junto a los investigadores y pudo reconstruir la secuencia del robo. Los cuatro jóvenes ingresaron al local tras romper uno de los vidrios y se llevaron aproximadamente US$3.000 en efectivo, tres cascos para motocicleta, llaves de vehículos y cinco autos de colección en miniatura.

De acuerdo con lo consignado por 0221, los tres aprehendidos tienen domicilio en Villa Elisa y en Barrio Aeropuerto, localidades del partido platense. Permanecieron unas horas en la comisaría y fueron liberados por decisión judicial.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Plata, bajo la carátula de “robo agravado por su comisión en poblado y en banda en grado de tentativa”. La fiscal Sabrina Cladera avaló el procedimiento y dispuso la intervención de organismos de Niñez y Adolescencia. El cuarto implicado sigue siendo buscado por las autoridades.

Temas Relacionados

gomeríarobosLa PlatadólaresÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un hombre en situación de calle murió por un disparo en La Plata

Un vecino de la zona fue hallado gravemente herido en la vía pública y falleció en el hospital, mientras la policía busca testigos y analiza cámaras de seguridad para identificar a los responsables del ataque

Un hombre en situación de calle murió por un disparo en La Plata

Melody Rakauskas antes de la audiencia que puede reabrir la causa contra Fernando Espinoza: “Perdí mi vida por pedir Justicia”

Cinco años después de denunciar al intendente de La Matanza por abuso sexual, la mujer habló con Infobae. El impacto personal del proceso, las amenazas que dice haber sufrido y por qué asegura que nunca pensó en abandonar la pelea judicial

Melody Rakauskas antes de la audiencia que puede reabrir la causa contra Fernando Espinoza: “Perdí mi vida por pedir Justicia”

Atraparon a tres guías en un operativo de caza ilegal sin licencia y acompañados de turistas franceses

Los hombres se identificaron como profesionales de la actividad aunque no contaban con las habilitaciones pertinentes. Además, llevaban más de 20 aves silvestres muertas

Atraparon a tres guías en un operativo de caza ilegal sin licencia y acompañados de turistas franceses

Investigan la muerte de una mujer que encontraron sin vida tras activar el botón antipánico en Córdoba

La Justicia no descarta ninguna hipótesis respecto al hecho. De igual forma, confirmaron que el hombre a quien denunció se encuentra detenido desde hace meses

Investigan la muerte de una mujer que encontraron sin vida tras activar el botón antipánico en Córdoba

Incendio y doble crimen en La Plata: el video de la fuga del acusado

Alejandro Ávila, un hombre en situación de calle, fue detenido por las muertes de David Mazzucchelli y Ana Di Scerni, ocurridas diez días atrás en la capital provincial. La causa está a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta

Incendio y doble crimen en La Plata: el video de la fuga del acusado

DEPORTES

Este es el vínculo de Rafa Márquez con Lamine Yamal y Pau Cubarsí, jugadores que disputarán la final del Mundial 2026

Este es el vínculo de Rafa Márquez con Lamine Yamal y Pau Cubarsí, jugadores que disputarán la final del Mundial 2026

“No podemos pedirles más nada”: la emotiva carta de Di María para la Selección tras la inolvidable victoria ante Inglaterra

El machete del arquero inglés en una botella que sorprendió a Messi tras el triunfo: el dardo de un ayudante de Scaloni a Inglaterra

Lo que no se vio del épico triunfo de Argentina sobre Inglaterra: una arenga clave, el cruce Montiel-Bellingham y el gesto de Messi

La reacción de Messi en plena entrevista ante el gesto de un jugador de Inglaterra

TELESHOW

Marley cumplió su promesa y realizó un cambio de look inspirado en el Dibu Martínez

Marley cumplió su promesa y realizó un cambio de look inspirado en el Dibu Martínez

Kelci-Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi, mandó un saludo para la Argentina: “Gracias por el amor”

Rating: cuánto midió el histórico triunfo de Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial

Mernuel confirmó el final de Mernosketti y dio los motivos de la ruptura del grupo: “No voy a forzar a nadie”

El Payaso Plim Plim se volvió viral en el gran triunfo de Argentina en la semifinal del Mundial

INFOBAE AMÉRICA

Capturaron a un guatemalteco pedido en extradición por EEUU tráfico de por cocaína

Capturaron a un guatemalteco pedido en extradición por EEUU tráfico de por cocaína

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala proyecta 29.450 juntas receptoras de votos para 2027

Cancillería despide a embajadores de Colombia, Perú e Italia tras años de misión en Costa Rica

Honduras: Tegucigalpa refuerza distribución de agua con plan de emergencia para atender crisis hídrica

Viajar con niños sin silla de seguridad dejó 472 multas en seis meses en Costa Rica