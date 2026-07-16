Millonario robo en una gomería en La Plata: el dueño escondió todos sus ahorros en un auto y creen que lo delataron

El dueño del comercio había escondido el dinero en el baúl de un auto (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dueño de una gomería ubicada sobre la avenida 520 de la ciudad de La Plata denunció haber sido víctima de un millonario robo en su local. El hombre había llegado al lugar para iniciar su jornada de trabajo y encontró la persiana de acceso violentada.

En ese momento, se dio cuenta de que el dinero que escondía en el baúl de uno de los autos estacionados adentro del local ya no estaba. Los delincuentes se habían llevado $20 millones y USD 20.000.

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Todo ocurrió en el barrio de Tolosa y por el momento los investigadores tratan de esclarecer cuándo y cómo sucedieron los hechos. De acuerdo con el portal 0221, la víctima de 62 años había recibido un llamado en las horas previas al descubrimiento que lo alertaba sobre el robo.

Si bien no trascendió de dónde provenía, se supo que en esa comunciación le advertían sobre un hombre que había realizado trabajos ocasionales en el taller durante la semana anterior comentaba que había robado una gomería e intentaba cambiar dólares, según sumó el mismo portal local.

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Esa información lo llevó a dirigirse al local antes de lo habitual, donde verificó que el dinero ya no estaba. La reconstrucción policial indicó que los autores del hecho ingresaron al predio durante la madrugada, incluso una vecina del lugar manifestó haber escuchado ruidos en ese horario. Los investigadores determinaron que los delincuentes escalaron por una propiedad lindera y forzaron el acceso al establecimiento para llegar hasta el vehículo.

La hipótesis principal de la investigación es que al menos uno de los autores contaba con información previa sobre la existencia y la ubicación del dinero. Ahora, las autoridades buscan determinar el vínculo entre el sospechoso mencionado en el llamado telefónico y el robo. De acuerdo con lo consignado por 0221, no se descarta que el responsable material haya actuado con datos precisos sobre el escondite.

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Tras la denuncia formal, la Justicia inició una investigación para reunir pruebas e identificar a los responsables.

Se llevaron USD 30.000 de una concesionaria

Tres adolescentes asaltaron una concesionaria en City Bell y fueron liberados tras su detención

Cuatro adolescentes robaron una concesionaria en City Bell tras romper una vidriera en la madrugada del miércoles. El local afectado fue Rámolo Automotores, sobre Camino General Belgrano y calle 475, en el partido de La Plata. El episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

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Un móvil de seguridad municipal que patrullaba la zona detectó la vidriera dañada y alertó a la Policía. Tras una persecución, los efectivos aprehendieron a tres de los cuatro involucrados, de 13, 14 y 15 años. El cuarto logró escapar con una mochila que contenía parte de lo sustraído y permanece prófugo, según informó 0221.

El propietario del local, un joven de 25 años, revisó las grabaciones junto a los investigadores y pudo reconstruir la secuencia del robo. Los cuatro jóvenes ingresaron al local tras romper uno de los vidrios y se llevaron aproximadamente US$3.000 en efectivo, tres cascos para motocicleta, llaves de vehículos y cinco autos de colección en miniatura.

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De acuerdo con lo consignado por 0221, los tres aprehendidos tienen domicilio en Villa Elisa y en Barrio Aeropuerto, localidades del partido platense. Permanecieron unas horas en la comisaría y fueron liberados por decisión judicial.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Plata, bajo la carátula de “robo agravado por su comisión en poblado y en banda en grado de tentativa”. La fiscal Sabrina Cladera avaló el procedimiento y dispuso la intervención de organismos de Niñez y Adolescencia. El cuarto implicado sigue siendo buscado por las autoridades.

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