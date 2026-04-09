Se confirmaron los últimos amistosos de la selección argentina antes de su debut en el Mundial 2026

Argentina inició el año con una serie de victorias sobre Mauritania y Zambia (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

La selección argentina se enfrentará a Honduras e Islandia el próximo 6 y 9 de junio en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama, respectivamente. Estas regiones de los Estados Unidos cobijarán los últimos amistosos del vigente campeón del mundo antes de su estreno el próximo 16 de junio ante Argelia por la primera jornada del Grupo J en el Mundial 2026, que también se celebrará en México y Canadá.

La información fue confirmada por The Athletic, portal deportivo del diario The New York Times, y fue avalada por el periodista Gastón Edul, que trabaja en TyC Sports y está a cargo de la información de la Albiceleste para esa señal.

Las sedes de cada uno de los encuentros se destacan por ser dos de los recintos más emblemáticos del fútbol americano universitario en suelo estadounidense. De hecho, en el caso del Jordan-Hare Stadium, el encuentro contra Islandia será el primer duelo internacional en ese escenario en sus 87 años de historia, según precisó The Athletic. La fuente citada subrayó que el Kyle Field ya albergó el compromiso entre México y Brasil de junio de 2024, con una asistencia de 85.249 espectadores.

El director deportivo de Auburn, John Cohen, destacó la visita de la Celeste y Blanca a esa región a través de un comunicado: “Que los vigentes campeones de la Copa Mundial de la FIFA elijan Auburn como sede de su último partido antes de defender su título representa un logro extraordinario y una oportunidad increíble para el departamento de atletismo de Auburn y la Universidad de Auburn”. “Este partido atraerá la atención mundial y dará visibilidad a Auburn y a nuestra comunidad”, ponderó.

La Selección terminó como líder en las últimas Eliminatorias Sudamericanas (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

Por otro lado, el director deportivo de Texas A&M, Trev Alberts, valoró la visita del combinado nacional con Lionel Messi a la cabeza: “Esperamos con entusiasmo el regreso del fútbol internacional a Kyle Field, especialmente de cara a la Copa Mundial de este verano”.

“Este es un momento muy emocionante para el fútbol en todo el mundo, así como en el estado de Texas. Será una gran oportunidad para dar la bienvenida a aficionados de todas partes a nuestro campus y a uno de los estadios más prestigiosos del deporte universitario. Siempre buscamos impulsar la marca Texas A&M para ampliar su alcance e impacto global. Sabemos que organizar este tipo de eventos refuerza esta estrategia y nos permite seguir expandiendo nuestra presencia”, manifestó Alberts.

Será la segunda vez en el ciclo de Lionel Scaloni que la Selección se enfrente a Honduras en un amistoso. El único antecedente se remonta al 23 de septiembre de 2022 en el Hard Rock Stadium con goleada de la Albiceleste por 3-0 gracias a los goles de Lionel Messi por duplicado y Lautaro Martínez.

Una de las imágenes del amistoso jugado contra Honduras en 2022 (Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP)

El elenco de la Concacaf se encuentra en el puesto 66 del ranking FIFA y es la sexta mejor selección de su Confederación en el escalafón por detrás de México, Estados Unidos, Canadá, Panamá y Costa Rica. Además, tuvo un destacado papel en la Copa Oro 2025, competencia en la que llegó a semifinales y fue eliminado por México.

Sin embargo, los Catrachos se quedaron afuera del Mundial (no lo juegan desde 2014), luego de terminar segundos en el Grupo C de las Eliminatorias con nueve puntos, por detrás de Haití (11, clasificó directo) y por delante de Costa Rica (7) y Nicaragua (4). Tampoco pudo avanzar al Repechaje Internacional, cuyos boletos quedaron en poder de los dos mejores segundos entre las tres zonas. En esa mini tabla, Honduras quedó tercero con los mismos puntos que Surinam, que fue segundo por tener más goles a favor, y Jamaica lideró con 11. Más allá de esto, ninguno pudo obtener su lugar en la Copa del Mundo porque Surinam cayó con Bolivia y Jamaica perdió con República Democrática del Congo.

LA AGENDA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

AMISTOSOS

Sábado 6 de junio de 2026: Argentina vs. Honduras (Kyle Field, Texas; horario a confirmar)

Martes 9 de junio de 2026: Argentina vs. Islandia (Jordan-Hare Stadium, Alabama; horario a confirmar)

MUNDIAL 2026

La agenda de la selección argentina en el Mundial 2026

Martes 16 de junio de 2026: Argentina vs. Argelia (Kansas City Stadium, 22:00 horas)

Lunes 22 de junio de 2026: Argentina-Austria (Dallas Stadium, 14:00 horas)

Sábado 27 de junio de 2026: Argentina-Jordania (Kansas City Stadium, 23:00 horas)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

Los grupos del Mundial 2026

Grupo A : México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)

Grupo B : Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza

Grupo C : Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D : Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)

Grupo E : Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F : Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) y Túnez

Grupo G : Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H : España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I : Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak) y Noruega

Grupo J : Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K : Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

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