Atento River Plate: un grande de Italia, tras los pasos de Agustín Ruberto

Lazio puso sus ojos sobre Agustín Ruberto, una de las joyas de River Plate

A horas para el cierre del mercado de pases en Argentina, una noticia sacudió la tranquilidad que suele reinar en los pasillos del estadio Monumental. Comenzó a tomar fuerza el interés de la Sociedad Sportiva Lazio para quedarse con los servicios de una de las joyas de la cantera de River Plate: Agustín Ruberto.

Según informó Corriere dello Sport y replicaron medios italianos, el club romano incluyó al delantero argentino en la lista de opciones para reforzar su ataque después de la transferencia de Valentín Castellanos al West Ham United. La situación de Ruberto en River, marcada por la falta de minutos en el primer equipo dirigido por Marcelo Gallardo, alimenta la expectativa de un traspaso internacional.

El inicio del Torneo Apertura 2026 confirmó que Ruberto, quien fuera máximo goleador de la Selección Argentina Sub 17 en el Mundial 2023, no logró consolidarse entre las principales alternativas ofensivas de Gallardo. Aunque el jugador integró la lista de convocados en la primera fecha, el entrenador eligió a Sebastián Driussi y Facundo Colidio como titulares, y luego recurrió a Ian Subiabre y Maximiliano Salas para los relevos ofensivos. De este modo, Ruberto quedó relegado y sin minutos en cancha.

El rotativo italiano detalló que la dirigencia de Lazio, encabezada por el director deportivo Angelo Fabiani, busca invertir en un delantero joven para potenciar el plantel tras varias salidas importantes, entre ellas la de Castellanos y la del mediocampista Mattéo Guendouzi. En la lista de objetivos apareció inicialmente el brasileño Rayan, de Vasco da Gama, pero los millones que puso sobre la mesa el Bournemouth de Inglaterra modificó el escenario y puso a Ruberto en el radar prioritario. El medio italiano señaló: “Se sigue prestando mucha atención a la línea ofensiva, donde la idea es invertir en un jugador joven y prometedor capaz de desarrollarse y consolidarse con el tiempo”.

Hasta el momento, la prensa italiana no registró negociaciones formales entre Lazio y River Plate ni con el entorno del futbolista. Sin embargo, Ruberto figura entre los principales candidatos en la planificación de refuerzos. El sitio especializado The Laziali incluyó al argentino en el grupo de jóvenes atacantes monitoreados por el club, junto a George Ilenikhena (Mónaco) y Shaqueel Van Persie (Feyenoord).

La coyuntura en River Plate no favoreció el crecimiento de Ruberto en el plantel profesional. El delantero, nacido en 2006 en San Fernando, debutó oficialmente en 2024 y acumuló hasta ahora 17 partidos en la máxima categoría, sin lograr titularidad y con un registro de 321 minutos efectivos de juego y dos goles convertidos. Una lesión ligamentaria durante 2025 interrumpió su progresión, lo que incidió en su escasa participación al retorno de la competencia.

Vale destacar que durante esta ventana de transferencias Marcelo Gallardo solicitó la llegada de al menos dos refuerzos ofensivos para la presente temporada, uno de ellos en la posición de centrodelantero.

La aparición de Lazio como posible destino representa una alternativa para que Ruberto relance su carrera en el fútbol europeo. El club romano, que atraviesa un proceso de renovación tras la salida de varias figuras, apuesta a incorporar talento joven que pueda desarrollarse a mediano plazo.

La Lazio actualmente atraviesa un presente irregular en el torneo local, al figurar en la novena posición de la Serie A con 29 unidades, a 23 del líder Inter y a 11 del Como, último en acceder a un boleto a un certamen europeo. No obstante, se encuentran en los cuartos de final de la Coppa Italia, donde enfrentarán a Bologna el 11 de febrero. Los dirigidos por Maurizio Sarri tendrán acción este viernes, cuando reciban en el estadio Olímpico de Roma al Genoa.