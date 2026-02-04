La selección argentina confirmó dónde concentrará durante el Mundial 2026

Argentina tendrá su búnker de entrenamiento en la ciudad de Kansas durante el Mundial 2026 (Foto: Reuters/Carlos Barria)

La selección argentina continúa con la puesta a punto para el Mundial 2026 y en las últimas horas definió un tema clave para afrontar la defensa del título en la cita que organizarán en conjunto México, Canadá y Estados Unidos: concentrará en la ciudad de Kansas.

“De cara a la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026, la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni tendrá como base durante gran parte de la competencia a la ciudad de Kansas”, confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en su sitio web.

La delegación que inspeccionó la sede estuvo encabezada por el preparador físico principal Luis Martín, en compañía del PF alterno Juan Tamonte junto con los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas. “Luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la delegación”, explicaron desde AFA.

La Albiceleste comenzará la defensa del título obtenido en Qatar el martes 16 de junio en el Kansas City Stadium contra Argelia a las 22 horas de Argentina. Luego deberá trasladarse casi 900 kilómetros para disputar los otros dos partidos del Grupo J en el Dallas Stadium contra Austria (lunes 22 de junio a las 14hs) y Jordania (sábado 27 de junio a las 23hs).

“Creo que no habrá rival fácil. Después de lo que nos pasó en el Mundial anterior, fue una lección de lo que es jugar la Copa del Mundo, perdiendo el primer partido. Eso nos hace tener alerta y saber que no hay que confiarse, pero los partidos hay que jugarlos. Y eso es lo que haremos: jugar cada partido como si fuera el último. Ahora que veo los horarios, hay uno que hará un poquito de calor. Pero como decía (Hristo) Stoichkov: los partidos hay que jugarlos, el calor es para los dos y no hay excusas. Así que estamos expectantes, con el Mundial a la vista y esperemos que nos vaya bien”, había expresado Scaloni tras conocer a sus rivales en el sorteo.

El mapa que presentó AFA tras anunciar que la selección argentina concentrará en Kansas durante el Mundial 2026

Si bien no se conoce ni el centro del entrenamiento ni el hotel donde se hospedarán –en Qatar utilizaron la sede de la universidad que servía para ambos fines–, el canal TyC Sports había detallado semanas atrás que la primera opción era utilizar el predio de Sporting Kansas City de la MLS para llevar a cabo las prácticas y estaba como segunda alternativa el Kansas City Current, donde se desarrolla el equipo de fútbol femenino que juega la National Women’s Soccer League. También explicaron que la opción de Kansas estaba por delante de Dallas porque era “menos habitada, posee menos complicaciones en lo que respecta al tránsito y es menos calurosa”.

Ubicada en el medio oeste de Estados Unidos, cerca del centro geográfico del país, Kansas City ocupa una posición estratégica. La ciudad fue fundada oficialmente el 28 de marzo de 1853. El clima local se caracteriza por situarse en la zona de transición entre el subtropical húmedo y el continental húmedo, con veranos calurosos y húmedos debido a la influencia del aire del golfo de México, según detalló la AFA. El área Metropolitana de Kansas City constituye la economía más relevante y de mayor peso en su región, históricamente solo comparable a las de Chicago y Cincinnati.

Más allá de que todavía la FIFA no dio a conocer las fechas de presentación de las listas y las planificaciones de desembarco en las sedes, se especula con que Scaloni y compañía podrían iniciar la excursión en tierras norteamericanas el lunes 1 de junio. Desde esa fecha hasta el debut, existe la posibilidad de disputar dos amistosos según establece el máximo organismo del fútbol mundial, pero todavía no se confirmaron los rivales.

De todos modos, primero Argentina tendrá una esperada cita previa en Qatar: disputará la Finalíssima ante España el viernes 27 de marzo y tres días más tarde jugará un amistoso contra el país anfitrión.