Nadia Podoroska volvió al circuito tras 441 días y lo hizo con un triunfo en el W35 de Junín II

Nadia Podoroska regresó a la competencia oficial tras más de 14 meses en el W35 de Junín II (Crédito: @tomistenis)

“Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver”, dice Joaquín Sabina en su canción Peces de Ciudad. Habían pasado 441 días desde la última presentación oficial de Nadia Podoroska, que se remontaba al inicio de la temporada 2025, en el Australian Open. En aquella ocasión, cayó en su debut ante la checa Karolina Muchova. A partir de entonces, una serie de inconvenientes físicos la alejó del circuito durante más de 14 meses.

Pero lejos de quedar condicionada por aquella frase del español, Podoroska volvió a recuperar la sonrisa dentro de una cancha. Este martes reapareció en las instalaciones del Club Sarmiento de Junín en el W35 de Junín II y lo hizo con una victoria ante su compatriota Lourdes Ayala por 6-4 y 6-2.

La rosarina, de 29 años y actual 907 del ranking mundial de la WTA, recibió una invitación para integrar el cuadro principal del certamen bonaerense. Su retorno se dio tras dejar atrás una lesión en la cadera que la obligó a frenar durante cuatro meses y, cuando estaba cerca de reaparecer, surgió un problema en el hombro que extendió aún más la inactividad. Ya en la etapa final de la recuperación, y luego de retomar los entrenamientos, una inflamación en un tendón del antebrazo -habitual tras un período prolongado sin competencia- volvió a demorar su regreso.

“Eso significó dar algunos pasos hacia atrás. Viene siendo una etapa de muchos altibajos y, desde lo mental, es bastante complicada”, había confesado a Infobae en diciembre pasado, durante La Semana del Tenis en las instalaciones de Fuerza Aérea, en Vicente López.

Al repasar su trayectoria, resulta inevitable detenerse en Roland Garros 2020, el punto de quiebre que marcó un antes y un después en su carrera. Con apenas 23 años, alcanzó las semifinales en París y se metió de lleno en la elite del tenis mundial.

Un año más tarde, ya en pleno proceso de consolidación, sumó una de las victorias más impactantes de su carrera al derrotar a Serena Williams en la segunda ronda del WTA 1000 de Roma. En esa misma temporada también logró superar la primera instancia en el Abierto de Australia y en Wimbledon. Sin embargo, ese crecimiento se vio interrumpido abruptamente: tras una rápida eliminación en el US Open, sufrió una tendinopatía proximal del isquiotibial derecho, a la que posteriormente se le agregaron un edema óseo en el pie y un desajuste hormonal. Ese cuadro la mantuvo fuera de competencia durante más de diez meses.

Nadia Podoroska derrotó en el debut del W35 de Junín II a su compatriota Lourdes Ayala (Crédito: @tomistenis)

Su vuelta al circuito se produjo en 2022, en el W25 de Den Haag, donde alcanzó las semifinales y logró recuperar ritmo competitivo a lo largo del año. En 2023 dio otro paso adelante al conquistar el WTA 125 de Cali, hasta entonces el título más importante de su carrera, y en 2024 amplió su vitrina con nuevas consagraciones en los WTA 125 de San Luis Potosí y Barranquilla. A esos resultados se sumó una destacada actuación en Indian Wells, donde avanzó hasta la tercera ronda.

Ya en el inicio de la presente temporada, la rosarina -habitual integrante del equipo argentino de Billie Jean King Cup- volvió a representar al país en la United Cup y luego disputó el cuadro principal del Australian Open, antes de que una nueva lesión interrumpiera su continuidad.

Por un lugar en los cuartos de final, Podoroska enfrentará a la mexicana Victoria Rodríguez (400°), quien venció en la primera ronda a la brasileña Marjorie Souza (1341°) por 6-3 y 6-4.