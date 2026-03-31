Deportes

Nadia Podoroska volvió al circuito tras 441 días y lo hizo con un triunfo en el W35 de Junín II

Tras una prolongada inactividad por problemas físicos, la rosarina se impuso a su compatriota Lourdes Ayala por 6-4 y 6-2 en el torneo bonaerense

Guardar
Nadia-Podoroska-ITF-Junin-II-1
Nadia Podoroska regresó a la competencia oficial tras más de 14 meses en el W35 de Junín II (Crédito: @tomistenis)

“Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver”, dice Joaquín Sabina en su canción Peces de Ciudad. Habían pasado 441 días desde la última presentación oficial de Nadia Podoroska, que se remontaba al inicio de la temporada 2025, en el Australian Open. En aquella ocasión, cayó en su debut ante la checa Karolina Muchova. A partir de entonces, una serie de inconvenientes físicos la alejó del circuito durante más de 14 meses.

Pero lejos de quedar condicionada por aquella frase del español, Podoroska volvió a recuperar la sonrisa dentro de una cancha. Este martes reapareció en las instalaciones del Club Sarmiento de Junín en el W35 de Junín II y lo hizo con una victoria ante su compatriota Lourdes Ayala por 6-4 y 6-2.

La rosarina, de 29 años y actual 907 del ranking mundial de la WTA, recibió una invitación para integrar el cuadro principal del certamen bonaerense. Su retorno se dio tras dejar atrás una lesión en la cadera que la obligó a frenar durante cuatro meses y, cuando estaba cerca de reaparecer, surgió un problema en el hombro que extendió aún más la inactividad. Ya en la etapa final de la recuperación, y luego de retomar los entrenamientos, una inflamación en un tendón del antebrazo -habitual tras un período prolongado sin competencia- volvió a demorar su regreso.

“Eso significó dar algunos pasos hacia atrás. Viene siendo una etapa de muchos altibajos y, desde lo mental, es bastante complicada”, había confesado a Infobae en diciembre pasado, durante La Semana del Tenis en las instalaciones de Fuerza Aérea, en Vicente López.

Al repasar su trayectoria, resulta inevitable detenerse en Roland Garros 2020, el punto de quiebre que marcó un antes y un después en su carrera. Con apenas 23 años, alcanzó las semifinales en París y se metió de lleno en la elite del tenis mundial.

Un año más tarde, ya en pleno proceso de consolidación, sumó una de las victorias más impactantes de su carrera al derrotar a Serena Williams en la segunda ronda del WTA 1000 de Roma. En esa misma temporada también logró superar la primera instancia en el Abierto de Australia y en Wimbledon. Sin embargo, ese crecimiento se vio interrumpido abruptamente: tras una rápida eliminación en el US Open, sufrió una tendinopatía proximal del isquiotibial derecho, a la que posteriormente se le agregaron un edema óseo en el pie y un desajuste hormonal. Ese cuadro la mantuvo fuera de competencia durante más de diez meses.

Nadia-Podoroska-Junin-II-2
Nadia Podoroska derrotó en el debut del W35 de Junín II a su compatriota Lourdes Ayala (Crédito: @tomistenis)

Su vuelta al circuito se produjo en 2022, en el W25 de Den Haag, donde alcanzó las semifinales y logró recuperar ritmo competitivo a lo largo del año. En 2023 dio otro paso adelante al conquistar el WTA 125 de Cali, hasta entonces el título más importante de su carrera, y en 2024 amplió su vitrina con nuevas consagraciones en los WTA 125 de San Luis Potosí y Barranquilla. A esos resultados se sumó una destacada actuación en Indian Wells, donde avanzó hasta la tercera ronda.

Ya en el inicio de la presente temporada, la rosarina -habitual integrante del equipo argentino de Billie Jean King Cup- volvió a representar al país en la United Cup y luego disputó el cuadro principal del Australian Open, antes de que una nueva lesión interrumpiera su continuidad.

Por un lugar en los cuartos de final, Podoroska enfrentará a la mexicana Victoria Rodríguez (400°), quien venció en la primera ronda a la brasileña Marjorie Souza (1341°) por 6-3 y 6-4.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoNadia PodoroskaW35 JuninTenisLourdes AyalaJuninFederación Internacional de Tenisdeportes-argentina

Últimas Noticias

Con 10 jugadores, Italia empata 1-1 ante Bosnia en el alargue en busca de regresar a un Mundial tras 12 años

La Azzurra, cuatro veces campeona del mundo, intenta sacar su pasaje el Stadion Bilino Polje. Mateo Retegui salió reemplazado a los 43 minutos para reacomodar al equipo tras la expulsión de Alessandro Bastoni. Televisa ESPN y Disney+

Con 10 jugadores, Italia empata 1-1 ante Bosnia en el alargue en busca de regresar a un Mundial tras 12 años

El gesto de Mateo Retegui tras ser reemplazado en el primer tiempo durante el decisivo duelo de Italia en Bosnia

Genaro Gattuso sacó del campo en el primer tiempo al delantero argentino para rearmar la defensa luego de la expulsión de un compañero

El gesto de Mateo Retegui tras ser reemplazado en el primer tiempo durante el decisivo duelo de Italia en Bosnia

Con Messi de titular, Argentina jugará ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Tras superar de manera ajustada a Mauritania, el combinado albiceleste enfrentará a su par africano en la Bombonera. Desde las 20.30, por Telefe

Con Messi de titular, Argentina jugará ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Con pasado en el Barcelona y la Juventus: quiénes son los dos candidatos a convertirse en director deportivo de River Plate

La dirigencia busca profesionales experimentados en Europa para asumir el rol. Hay un tercer nombre cuya identidad no trascendió

Con pasado en el Barcelona y la Juventus: quiénes son los dos candidatos a convertirse en director deportivo de River Plate

Bolivia jugará el Repechaje ante Irak en busca de volver a un Mundial luego de 32 años: hora, TV y todo lo que hay que saber

Luego de eliminar a Surinam, La Verde buscará un triunfo que le permita llegar al Grupo I de la Copa del Mundo 2026. Comenzará a la medianoche de Argentina

Bolivia jugará el Repechaje ante Irak en busca de volver a un Mundial luego de 32 años: hora, TV y todo lo que hay que saber
DEPORTES
Los cambios que analiza la Fórmula 1 por el accidente de Bearman tras esquivar a Colapinto

Los cambios que analiza la Fórmula 1 por el accidente de Bearman tras esquivar a Colapinto

Con 10 jugadores, Italia empata 1-1 ante Bosnia en el alargue en busca de regresar a un Mundial tras 12 años

El gesto de Mateo Retegui tras ser reemplazado en el primer tiempo durante el decisivo duelo de Italia en Bosnia

Con Messi de titular, Argentina jugará ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Con pasado en el Barcelona y la Juventus: quiénes son los dos candidatos a convertirse en director deportivo de River Plate

TELESHOW
La defensa de Mauro Icardi pidió recusar al juez de la causa luego de la multa millonaria que le impuso

La defensa de Mauro Icardi pidió recusar al juez de la causa luego de la multa millonaria que le impuso

Facundo Arana cumplió 54 años: el mensaje que le dedicó su ex, María Susini

Sofía Aldrey mostró la evolución de su embarazo con una secuencia de fotos íntimas

Así vive Flor Vigna el desafío de perder 8 kilos para su próxima pelea: “Dale que ganamos”

Chechu Bonelli confirmó su separación de Facundo Pieres: “No fue fácil volver a abrirme”

INFOBAE AMÉRICA

Sector privado advierte riesgos económicos por nuevo etiquetado frontal en Panamá

Sector privado advierte riesgos económicos por nuevo etiquetado frontal en Panamá

Wall Street terminó con fuertes ganancias por la esperanza de una desescalada en Medio Oriente

Netanyahu advirtió que Israel continuará “aplastando al régimen terrorista de Irán”

El día que la niebla pintó un arcoíris blanco: la historia detrás del fogbow que rara vez se muestra

La vida de la Nobel de paz Narges Mohammadi corre peligro en una prisión iraní