Empezó a jugar al tenis a los tres años por una necesidad familiar y ya sumó su primer punto ATP

Carlos Zárate consiguió esta semana su primer punto de la Asociación de Tenistas Profesionales en el M25 de Yerba Buena (Foto: Carlos Zárate)

Todo jugador que sueña con llegar lejos sabe cuán importante es conseguir su primer punto en la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). El miércoles 26 de marzo no fue un día cualquiera en la vida deportiva de Carlos Zárate quien, en el torneo M25 de Yerba Buena, organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), logró su primera marca en el escalafón mundial al superar en la primera ronda al brasileño Wilson Leite.

Recientemente retirado del circuito profesional tras 16 temporadas, Diego Schwartzman expresó: “Con ciertas habilidades y rutinas, podés lograr un montón de cosas. Es un poco trillado decir que con el esfuerzo logras todo; creo que el esfuerzo es parte de tener la habilidad de hacerlo bien. Solo con el esfuerzo no se llega a ningún lado, para mí”. Esta frase, a priori, parece haberla interiorizado Zárate, quien trabajó, potenció sus características tenísticas y nunca se dio por vencido para alcanzar su primer casillero en la clasificación mundial.

Carlos Zárate y su desahogó al conseguir su primer punto ATP en el M25 de Yerba Buena

El albiceleste ganó la primera etapa del ProTour AAT este año y se aseguró una invitación para el cuadro principal del certamen tucumano. En su debut, venció a Leite, en octavos de final hizo lo propio con su compatriota Gonzalo Zeitune, y en cuartos de final cayó ante el local Mariano Kestelboim.

Con las valijas listas para partir a la clasificación del AAT Challenger Santander edición Córdoba, recibió una invitación para formar parte del cuadro principal, Carlos, nacido hace 19 años en Corrientes, dialogó con Infobae. “Me saqué un peso de encima. Venía teniendo muchas oportunidades, pero no se me estaban dando, y yo seguía, seguía y seguía. Toda la gente que me rodea me decía que tenía que seguir, pero en momentos en que se te escapa la oportunidad, llegan los lamentos y la responsabilidad de tener que insistir. Esta semana en Yerba Buena fue un partido durísimo ante Wilson Leite, que fue 300 del mundo. Jugué tres horas y 40 minutos, y haberlo ganado de esa manera, sufriendo y dejándolo todo hasta el final, hizo que el punto que obtuve sea más satisfactorio. Llegar hasta los cuartos de final significan mis primeros tres puntos”, contó ilusionado.

Carlos Zarate con el trofeo de la primera edición del AAT ProTour 2025 (Foto: AAT)

El correntino, que comenzó a jugar a los tres años porque sus dos hermanos mayores practicaban el deporte de la raqueta, recuerda que, como nadie podía cuidarlo en casa, su madre decidió que él también asistiera: “Esto es un incentivo para seguir trabajando. Se me vinieron muchos recuerdos, mi primera clase de tenis, cuando le decía a mi mamá, a los nueve años, que quería ser tenista profesional. Hoy, al figurar en el ranking ATP, es un verdadero sueño. Para algunos será mucho y para otros poco, pero para mí esto es un montón. Dejé muchas cosas de lado para conseguirlo, y que se haya podido dar esta situación esta semana, sentía que se me podía dar”.

Y continuó: “Me formé en el Corrientes Tenis Club hasta los once años, y de ahí me fui al club San Martín, que fue la base y el comienzo de la transición de junior a profesional. Creo que hay una gran diferencia física y mental en este proceso. Actualmente me entreno en Buenos Aires en la Academia de Fabián Blengino y hago preparación física con Alejandro Barbosa en Deportes Racionales”.

Cabe destacar que la mayoría de los torneos que se disputan en el país llevan el sello de la Asociación Argentina de Tenis, que reafirma su compromiso constante con la organización de competencias internacionales en cada uno de los niveles de inserción al profesionalismo. Todos estos torneos, además, reparten puntos para el ranking de la Beca Galperin al Mérito, que apoya el desarrollo de tenistas de entre 16 y 21 años que compiten bajo bandera argentina.

El correntino de 19 años, Carlos Zárate, anhela terminar la temporada 2025 dentro del top 700° o 600° del escalafón mundial

“Me pone muy feliz que cada vez se organicen más torneos en Argentina. En los últimos años, han aumentado en frecuencia. Me parece muy importante para mí y para la mayoría de los argentinos y jugadores sudamericanos, dado que la economía no nos permite tanto viajar al exterior. Que haya torneos en la región lo vuelve más competitivo, ya que somos muchos los que queremos jugar en casa. Es un gran incentivo por parte de la Asociación Argentina de Tenis y de las federaciones que se animan a ser sedes, algo que no suele ser fácil. En mi caso, lo valoro mucho”, comentó el argentino.

Para cerrar la charla, Zárate se refiere a sus objetivos deportivos para esta temporada: “Quiero terminar entre los 600 o 700 mejores jugadores del mundo. La verdad es que empecé muy bien, con tres puntos, lo que me da mucha confianza y ganas de seguir. Aspiro a alcanzar una final profesional y ganarla. Siempre quiero competir de la mejor manera, estar a la altura del torneo y superarme a mí mismo cada día, que es lo que me he propuesto desde la pretemporada”.

Carlos Zárate consiguió esta semana su primer punto para el ranking profesional a los 19 años y disputará la qualy para el Challenger de Córdoba