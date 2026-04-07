River Plate tendría en la mira a otro campeón del mundo con la selección argentina para el próximo mercado de pases

Ángel Correa, figura de Tigres de México, uno de los objetivos de River Plate (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Como suele hacer desde hace unos años, River Plate planea apostar fuerte en el próximo mercado de pases y tendría en cuenta a otro campeón del mundo con la selección argentina para dar un nuevo salto de calidad en su plantel y buscar así la conquista de un nuevo título local y en la Copa Sudamericana.

Según informó DSports Radio, la dirigencia del conjunto millonario avanzó en sus gestiones para intentar sumar a Ángel Correa en la próxima ventana de transferencias. El club de Núñez realizó en los últimos días sondeos y averiguaciones para conocer las condiciones e intenciones del delantero campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, que hoy integra el plantel de Tigres de México y tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2030.

La posibilidad de incorporar al atacante rosarino, de 31 años, representa uno de los movimientos más ambiciosos del ciclo que lidera Eduardo Coudet. El interés del actual entrenador se suma al de etapas anteriores, ya que Correa también fue pretendido durante la gestión técnica de Marcelo Gallardo. La dirigencia millonaria busca reforzar su plantel de cara a la segunda mitad del año, en una ventana de transferencias que coincide con el receso impuesto por el calendario del próximo Mundial.

Correa llegó a Tigres en julio de 2025, después de una década en el Atlético de Madrid. El club mexicano invirtió cerca de 9 millones de euros por su pase, apostando por un jugador con experiencia internacional y dos títulos obtenidos con la Selección Argentina. Desde su arribo a la Liga MX, el ex San Lorenzo se consolidó como una de las figuras del equipo, disputando 43 partidos, con 19 goles y 7 asistencias, y siendo titular en 39 de esos encuentros.

No obstante, el ex delantero de San Lorenzo, donde obtuvo la Copa Libertadores 2014, mantiene un contrato extenso y con cifras importantes en Tigres, lo que complica cualquier negociación para su salida. Además, su rendimiento deportivo ha sido destacado por el cuerpo técnico del elenco mexicano, que lo considera un pilar insustituible. Desde su desembarco, Angelito fue goleador de la Leagues Cup 2025 y resultó subcampeón del torneo Apertura MX, marcando en la final de ida ante Toluca y completando la mayoría de los partidos como titular.

River viene de superar 3-0 a Belgranoo (Fotobaires)

Mientras la expectativa crece en el entorno de River Plate, la dirigencia busca alternativas para cumplir con el pedido de Coudet de jerarquizar el plantel. El club viene de lograr su cuarta victoria consecutiva bajo la conducción del entrenador argentino y apunta a incorporar nombres de experiencia y jerarquía para sostener el nivel competitivo. Correa no es el único nombre de peso que estaría bajo la órbita del Millonario de cara al próximo mercado de pases. El club de Núñez también estudia la posibilidad de contratar al marcador central Nicolás Otamendi (quedaría con el pase en su poder tras su estadía por Benfica de Portugal) y el delantero Gio Simeone.

Vale destacar que, en caso de concretarse esta transferencia, Correa se reencontraría con varios de sus ex compañeros durante la obtención de la Copa del Mundo hace cuatro años, como Franco Armani, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Germán Pezzella.

En lo que respecta a lo futbolístico, el plantel de River Plate ya ajusta detalles para su debut en la Copa Sudamericana, previsto para el miércoles a las 21:30 frente a Blooming en Bolivia. La planificación incluye un entrenamiento este martes a las 14 en River Camp, seguido por el viaje en vuelo chárter desde Ezeiza a las 18 con destino al aeropuerto de Viru Viru. La delegación se hospedará en el Hotel Marriott Santa Cruz de la Sierra y, una vez finalizado el encuentro, regresará en vuelo chárter desde Viru Viru hacia Buenos Aires.

El Millonario es cabeza de serie del Grupo H, donde comparte zona con, además del conjunto boliviano, Bragantino de Brasil y Carabobo de Venezuela. El primero de cada zona avanzará a los octavos de final, mientras que los segundos disputarán un playoffs con los terceros de la Copa Libertadores.

En el plano local, el Millonario hilvanó cuatro victorias en fila desde el arribo del Chacho y figura en la segunda posición de la Zona B con 23 unidades, lo que lo posiciona a tres puntos del líder Independiente Rivadavia. Su próxima presentación será el domingo, cuando visite a Racing en el Cilindro de Avellaneda.