El mensaje de Flavio Briatore a Franco Colapinto por su histórica exhibición en Argentina: “¡Qué día para ti!”

El mensaje de Briatore a Colapinto tras su exhibición en Buenos Aires

Franco Colapinto protagonizó una jornada histórica para el automovilismo argentino al conducir un monoplaza de Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires. El evento marcó el regreso de un vehículo de la máxima categoría al país en catorce años y fusionó la emoción de los aficionados con el homenaje a los grandes ídolos nacionales. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine y hombre que le brindó su confianza en el equipo francés, le decidió un sentido mensaje en una jornada especial.

“¡Qué día para ti, Franco Colapinto!”, escribió el italiano en su cuenta de Instagram, en un posteo que estaba acompañado con una foto de Franco saludando al público en medio de la calle y otra del Lotus E20 de 2012 que manejó el argentino. “Bravo Argentina y Buenos Aires por su entusiasta respuesta a tan increíble evento. ¡Nos vemos en Miami, Franco, para que me cuentes todo!”, completó Briatore.

El posteo de Briatore para saludar a Franco Colapinto

A las 12.55, el Lotus E20 —ploteado con los colores actuales de la escudería Alpine— irrumpió en el circuito montado en la Avenida Libertador por primera vez. Durante más de 20 minutos, Colapinto completó una serie de maniobras que incluyeron aceleraciones, giros cerrados y las tradicionales “donuts” sobre el asfalto, desatando la ovación de los miles de asistentes.

La cantidad de público superó las 500.000 personas, una cifra que, según informó la organización oficial del evento, ilustra la dimensión del acontecimiento. El piloto argentino de 22 años se detuvo el auto varias veces para saludar a los fanáticos apostados sobre el vallado, replicando el gesto cuando terminó la exhibición al recorrer el trazado a pie para acercarse a quienes lo acompañaron desde distintos puntos del país. Tras el cierre de la primera secuencia, Colapinto volvió al paddock y se reencontró con su abuela y con otros integrantes de su familia.

*La emoción de Colapinto al bajarse del Lotus E20 y su encuentro con los fanáticos

Una de las escenas más notables de la exhibición llegó cuando Colapinto se subió a una réplica del Mercedes-Benz W196, el célebre modelo apodado “Flecha de Plata” con el que Juan Manuel Fangio se consagró campeón mundial en 1954 y 1955. El monoplaza, replicado por el empresario Carlos Di Forti, puede alcanzar los 250 km/h aunque, para esta ocasión, circuló a una velocidad reducida y bajo estrictos parámetros de seguridad.

Minutos antes de iniciar la vuelta de honor con el W196, Colapinto fue presentado con el casco clásico de la época y debió recibir instrucciones sobre el funcionamiento y los cambios del histórico vehículo. “No sé qué voy a hacer”, bromeó el piloto al notar las diferencias mecánicas. Finalmente, recorrió la pista portando la bandera argentina y despertó la ovación masiva de la multitud.

En la antesala de recorrer el circuito especial por primera vez, Colapinto habló del valor de poder traer un monoplaza de la Fórmula 1 a la Argentina. “Lo disfruto mucho, se me pone la piel de pollo. Siempre de pollo”, fue la primera reflexión de Colapinto junto al periodista de ESPN Juan Fossaroli, el mismo que durante los fines de semana de los Grandes Premios de F1 tiene diálogo con el argentino en el paddock de la F1. “Es un placer, con tanta gente, disfrutar de un Fan Zone en Argentina. Es algo que soñaba y no pensé que iba a pasar tan pronto”, agregó Franco.

Una multitud de más de 500.000 personas presenció la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires, donde el joven piloto argentino condujo tanto el reciente Lotus E20 de Alpine como la réplica del clásico Mercedes-Benz W196 —un auto diseñado para alcanzar 250 km/h—, en un evento que reintegró a la Fórmula 1 en la vida porteña después de catorce años.