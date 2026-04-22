El futuro de Enzo Fernández: los tres gigantes del fútbol que lo tienen en la mira y cuánto podrían pagar por su pase

Enzo Fernández es pretendido por tres gigantes del fútbol (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente salida de Liam Rosenior como director técnico del Chelsea en medio de la crisis futbolística del equipo de Londres no hace más que acrecentar los rumores sobre el futuro de una de sus estrellas: Enzo Fernández. Si bien el mediocampista de la Selección tiene contrato vigente hasta junio de 2032, hay al menos tres clubes gigantes a nivel mundial que pretenden su ficha.

El Real Madrid es el club que más se relaciona con una posible llegada de Enzo Fernández luego del Mundial. El propio jugador declaró en una entrevista que le agrada la capital española para vivir, mostrando un guiño positivo e incluso le generó problemas con su actual equipo a punto tal que fue suspendido por dos partidos. La realidad es que hoy por hoy solamente es un rumor el interés de La Casa Blanca por el ex hombre de River Plate y Benfica.

Hasta ahora, la institución que dio alguna muestra de interés real por oriundo de San Martín es el PSG. El motivo es que existe una muy buena relación entre los dirigentes del club francés y Javier Pastore, uno de los representantes de Enzo, quien tuvo un destacado paso por el cuadro de la Torre Eiffel. El otro representante que maneja los destinos del campeón del mundo es Matías Toranzo, el hermano de Patricio, ex jugador de Huracán. Un dato a tener en cuenta: para el PSG no sería un inconveniente tener que pagar la elevada cláusula, que es de 121 millones de euros.

Enzo Fernández atrae la atención de tres clubes poderosos a nivel mundial. Por ahora, su pase es del Chelsea hasta mediados de 2032 (REUTERS/Dylan Martinez)

Por último, en Inglaterra se intensifican los comentarios, cada vez con más fuerza, que hablan de una supuesta partida de Pep Guardiola del Manchester City tras la Copa del Mundo. Si este escenario se concreta, Enzo Maresca es el candidato número uno a suceder al técnico catalán y al italiano le interesa la posibilidad de contratar a Enzo Fernández, a quien ya conoce de su paso por Chelsea, con el que logró ser campeón de la UEFA Conference League y Mundial de Clubes en 2025.

En resumen, el nombre de Enzo Fernández hoy está en el radar de tres de los clubes más importantes del mundo, tales como Real Madrid, París Saint-Germain y Manchester City. Sin negociaciones formales iniciadas, la puja por uno de los mejores mediocampistas de la actualidad parece recién comenzar y seguramente se intensificarán en el mercado de mitad de año, con el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México como atractivo principal.