Leandro Paredes se refirió a la posible llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors para disputar la Copa Libertadores

Leandro Paredes habló de la chance de que Paulo Dybala llegue a Boca Juniors

En la antesala del debut de Boca Juniors en la Copa Libertadores, Leandro Paredes compartió sus sensaciones en una entrevista con el canal oficial del torneo y dejó en claro su anhelo: la posible llegada de Paulo Dybala como refuerzo al equipo xeneize. El capitán habló sobre la magnitud del torneo continental, su vínculo con el club y la influencia de figuras internacionales que comparten su admiración por Boca.

La conversación, difundida por el canal de la Copa Libertadores, giró en torno al inminente estreno de Boca ante Universidad Católica (7 de abril, en Las Condes) y las expectativas que genera el plantel de Claudio Úbeda. Paredes, referente del equipo y voz autorizada dentro del vestuario, abordó de manera directa la posibilidad de sumar a Paulo Dybala, quien quedaría en libertad de acción tras finalizar su vínculo con la Roma a partir del 30 de junio.

“Para mí sería un sueño, lo dije siempre. Él también tiene mucha ilusión, tiene un sueño por cumplir, el de su padre también. Entonces, hay muchas cosas que, en el medio, que seguramente lo llevarán a él a tomar la decisión, sea para venir o no. Tendrá razones para hacerlo o no. Así que de mi lado, ojalá que se pueda cumplir, ojalá que pueda estar acá, podamos contar con él, porque sería seguramente algo importante para todos”, afirmó el campeón del mundo al ser consultado sobre la chance de que la Joya se sume a Boca. Con estas palabras, el mediocampista reflejó tanto el deseo propio como el que percibe en el entorno del delantero cordobés, quien mantiene una relación de afecto con el club y cuyo futuro se presenta como uno de los temas más comentados entre los hinchas.

El impacto de una eventual llegada de Dybala trasciende lo futbolístico. Según explicó Paredes, el delantero comparte una ilusión personal y familiar ligada a Boca. “Él también tiene mucha ilusión, tiene un sueño por cumplir, el de su padre también”, reiteró el capitán, subrayando el peso emocional de la decisión y la expectativa generada a partir del interés mutuo.

Paulo Dybala y Leandro Paredes forjaron una gran amistad en Roma (REUTERS/Alberto Lingria)

A lo largo de la entrevista, el capitán de Boca Juniors también se refirió a su propio presente y al significado especial que tiene disputar la Copa Libertadores. En su primera etapa en el club, no llegó a participar de la competición, experiencia que ahora asume con otra madurez. “Ansiedad no. Sí mucha ilusión, muchas ganas de poder jugar esta competición. Cuando estuve acá en mi primera etapa, era muy joven y no tuve la oportunidad de poder competir en esta competición tan importante que es la Libertadores para todo lo que es Sudamérica, así que sería un sueño para mí”, manifestó.

“Me tocó ir a concentrar y vivir lo que era, pero sí me va a tocar vivir de otra manera, siendo seguramente mucho más protagonista, así que serán unas noches seguramente muy importantes,” añadió.

El vínculo de Leandro Paredes con el club de La Ribera se remonta a su infancia, marcado por una historia familiar que lo llevó a forjar una identidad xeneize. El propio jugador recordó cómo sus hermanas influyeron en su elección y cómo ese sentimiento quedó grabado en su piel con un tatuaje de la Bombonera. “Me lo hice de chico porque de chico siempre tuve mis dos hermanas que hicieron lo posible para hacerme hincha de Boca, porque en mi familia había muchos que me querían hacer de Independiente, de San Lorenzo, porque había ahí una división de hinchas en toda la familia. Pero bueno, tuve la suerte de que mis dos hermanas hicieron lo posible en hacerme hincha de Boca. Totalmente agradecido a ellas por eso. Y después, me hice ese tatuaje por la pasión que tengo, por el fanatismo que tengo por este club, también por un sueño que tenía de muy chico de poder jugar algún momento algún partido en la Bombonera y creo que ese tatuaje está un poco reflejado en todo eso,” relató.

La relación de Boca Juniors con figuras internacionales ha sido tema recurrente durante la entrevista. El jugador mencionó que varios compañeros en el Viejo Continente se interesaron por la historia y la mística del club argentino. “Tuve la suerte de encontrar en mi carrera a muchas personas que tenían mucha pasión por Boca. Cuando llegué a Europa, el primero que me volvió loco fue De Rossi. Él tenía el sueño de poder venir algún día a jugar acá. Tuvo la suerte de poder cumplirlo. Ander (Herrera) también lo mismo. Pogba y Lukaku, son gente que siempre me han vuelto loco con el tema de Boca, de la Bombonera. Entonces, creo que en mi carrera tuve muchos”, explicó el capitán.

Al abordar el presente del plantel, Paredes hizo hincapié en la proyección de los juveniles del club, destacando especialmente a Tomás Aranda. El capitán valoró la calidad y comprensión del juego del joven futbolista y expresó su compromiso con el proceso de formación. “Hay mucha, mucha calidad, mucho futuro en lo que es todas las inferiores, pero creo que hoy en día, viendo a Tomás (Aranda), por cómo juega, por la intención de juego que tiene, por la calidad que tiene, cómo entiende también el fútbol, es uno de los que más me llama la atención. Ojalá que siga disfrutando, que siga creciendo, que lo pueda seguir ayudando a que él crezca, a que pueda disfrutar y nos pueda ayudar muchísimo” señaló.

El rol de referente lo asume con naturalidad, enfocándose en aliviar la presión sobre los más jóvenes y fomentar un ambiente de disfrute y crecimiento. “Trato de hablar lo más posible, trato de hacerlo, sacar la responsabilidad, que traten de disfrutar, que no se vive todos los días el estar en la Primera de Boca con los jugadores que tiene al lado, así que ojalá que ellos puedan crecer muchísimo, puedan disfrutar y nos puedan ayudar muchísimo,” concluyó.