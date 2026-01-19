La declaración de Paulo Dybala sobre su futuro que ilusiona a los hinchas de Boca

Tras brillar en la victoria ante el Torino, Paulo Dybala deja en suspenso su permanencia en la Roma (REUTERS/Matteo Ciambelli)

El nombre de Paulo Dybala figura como el principal anhelo de la dirigencia de Boca Juniors para el plantel de 2026. La situación contractual del delantero aumenta las esperanzas de concentrar el fichaje ante la posibilidad de que el futbolista abandone Italia a mitad de año, sumado a que ya había despertado interés en el club desde la llegada de Leandro Paredes.

En el partido reciente de la Roma, el delantero marcó un gol y sumó una asistencia en la victoria frente al Torino. Tras el encuentro, el propio Dybala fue consultado por la televisión local sobre su futuro profesional. “No sé cuánto tiempo me quedaré aquí en Italia, pero este es un lugar especial para mí”, reconoció el atacante para la TV italiana.

El delantero evalúa su futuro mientras crecen las expectativas sobre una posible llegada al fútbol argentino (Fabio Ferrari/LaPresse via AP)

Las palabras del futbolista luego del triunfo evidenciaron que su continuidad en la Roma es incierta y que el final de su etapa en el fútbol italiano podría estar cada vez más cerca. La frase alimentó las especulaciones sobre un posible cambio de equipo y reforzó las expectativas en los hinchas del conjunto Xeneize.

Según detalló el periodista italiano Nicolò Schira, el vínculo entre el delantero y la Roma finalizará en junio y las gestiones para renovar el acuerdo no han avanzado. La directiva del club italiano evalúa alternativas y estaría dispuesta a negociar la transferencia de Dybala durante este mercado de pases por un monto cercano a los 2 o 3 millones de dólares. En caso de no llegar a un acuerdo con algún equipo, el delantero quedaría en condición de libre en el próximo verano europeo, lo que aumentaría el interés de clubes que buscan fichajes destacados sin costo de transferencia.

Esta condición habilita al delantero a firmar un preacuerdo con cualquier club y quedar con el pase libre para el próximo mercado de pases, lo que facilita su posible llegada al fútbol argentino. Mientras tanto, en Boca mantienen la expectativa sobre los pasos que dará el futbolista y la postura definitiva de la Roma.

“La Joya” podría firmar un preacuerdo con otro club y llegar libre al próximo mercado de pases (REUTERS/Matteo Ciambelli)

Las conversaciones sobre una posible renovación entre Paulo Dybala y la Roma llegaron a un punto crítico debido a las condiciones impuestas por la dirigencia del club italiano. Aunque en un principio existía la intención de extender el vínculo, la propuesta presentada incluyó una reducción considerable en el salario del delantero.

La oferta de la Roma establecía que Dybala percibiera cerca de 3 millones y medio de dólares anuales, una cifra muy inferior a los aproximadamente 9 millones netos que recibe en la actualidad. Este recorte salarial se transformó en el principal obstáculo para avanzar en las negociaciones, según trascendió en medios italianos.

A pesar de que todavía no existen gestiones formales entre ambas partes, la conducción del club argentino analiza la situación con atención, ante la necesidad de sumar refuerzos de jerarquía para afrontar una temporada exigente. La Copa Libertadores aparece como un factor determinante en la posibilidad de convencer al delantero y concretar su llegada a mitad de año.

*Paulo Dybala brilló en el triunfo de la Roma: marcó un gol y brindó una asistencia ante el Torino