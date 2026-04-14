De las pistas a las pasarelas: el universo de Lewis Hamilton más allá de la Fórmula 1

Lewis Hamilton refuerza su identidad personal al integrarse a la escudería Ferrari, apostando por la innovación y la diversidad en la Fórmula 1 (REUTERS/Issei Kato)

La llegada de Lewis Hamilton a Ferrari marcó una etapa inédita tanto en su carrera deportiva como en su identidad personal. El siete veces campeón mundial abordó el reto de integrarse a la escudería italiana y detalló cómo gestionó la adaptación a una cultura distinta, sin dejar de lado su pasión por la moda y la autoexpresión, según publicó la revista de estilo Esquire.

Hamilton explicó que esta nueva etapa en Ferrari representó la oportunidad de reforzar su compromiso con la creatividad y la libertad personal, tanto en las pistas como fuera de ellas. Consideró el cambio como un proceso en el que buscó contribuir al equipo y a su desarrollo como deportista, describiendo la integración y la gestión de la adaptación como un desafío central en esta fase.

Recordó sus primeros tiempos en la Fórmula 1 como una etapa marcada por reglas estrictas y una imagen tradicional. Señaló: “Para ser piloto de carreras, había que encajar en un cierto molde: acostarse a las 22:00 horas y vestirse de una manera específica”. Añadió que, en la mayor parte de su carrera, los pilotos tenían que presentarse utilizando uniformes diseñados por personas ajenas al sector de la moda: “La ropa era horrible”.

La llegada de Hamilton a Ferrari supone una etapa inédita centrada en la autoexpresión y el rediseño de la cultura automovilística (REUTERS/Jakub Porzycki)

Además, manifestó que vestir igual más de 180 días al año le resultaba difícil. Por esta razón, solicitó poder llegar a los circuitos con su propio estilo y cambiarse después. “Básicamente tuve que romper las reglas”, comentó Hamilton a Esquire sobre el proceso para que los directivos aceptaran su petición.

El cambio de política fue impulsado por la atención mediática positiva que generó su iniciativa. Relató: “Un día simplemente llegué con mi ropa”. Al observar el efecto y la buena prensa, el equipo le permitió seguir haciéndolo a diario. “Ahora es normal ver a otros pilotos llegar como ellos mismos”. Afirmó a Esquire: “Me encanta eso. Todos deberían sentirse cómodos en su propia piel”.

El impacto de la moda en la trayectoria de Hamilton

Hamilton consideró que estas transformaciones abrieron un espacio para la autoexpresión en la Fórmula 1. Explicó: “Las grandes compañías rara vez piensan en el estilo o los trajes. Ahora es habitual que cada piloto tenga libertad para expresarse”.

El siete veces campeón mundial destaca su compromiso con la moda y la libertad creativa dentro y fuera de las pistas de Fórmula 1 (REUTERS/Issei Kato)

“La moda siempre me intrigó, aunque en mi infancia sentía que la autoexpresión no era un tema en casa”, rememoró Hamilton sobre sus orígenes en Stevenage. Contó que crecer en un ambiente poco diverso provocó que intentara no destacar: “Era una consecuencia directa de la necesidad de ser discreto y no destacar. Crecer en un ambiente poco diverso hacía que no quisieras resaltar más siendo el único niño de color en la sala”.

La cultura musical fue una de sus primeras influencias en la moda. Relató: “En vez de ver programas de televisión o dibujos animados, yo ponía MTV Base o VH1 apenas volvía a casa. Admiraba a músicos y artistas como Prince y cómo expresaban su estilo. Pharrell era una gran inspiración para mí”. Subrayó la importancia de la representación y la influencia de figuras musicales en su camino.

Actualmente, Hamilton planificaba sus apariciones en el paddock pensando en cómo se expresaba a través de la vestimenta. Recordó: “Hubo una época en la que me definía como un poco urban chic, pero eso cambió”. Ahora, afirmó que prefería destacar a diseñadores emergentes en vez de grandes marcas y adaptaba su estilo según el contexto de cada evento.

Hamilton impulsó un cambio de política en la vestimenta de los pilotos, logrando que cada corredor se exprese con su propio estilo en los circuitos (REUTERS/Issei Kato)

La primera vez que asistió a una pasarela fue decisiva: “Cuando llegué a la Fórmula 1 fui a un desfile y me impresionó la diversidad”. Luego enfatizó que, en el mundo de las carreras, entre los ocho y los 22 años, su padre y él eran los únicos de color. En la moda, en cambio, encontró un entorno receptivo a la diferencia.

Referencias culturales y expansión profesional en la moda

Hamilton indicó que la moda formó parte de su identidad y destacó la influencia de músicos como Prince, Mary J. Blige, Busta Rhymes y Pharrell. “Pharrell siempre fue una gran referencia”, especificó, y recordó que, desde niño, buscaba revistas y tiendas para inspirarse.

Su vínculo profesional con la moda se consolidó al colaborar con firmas internacionales. En 2024, fue invitado por el director creativo de Dior, Kim Jones, a diseñar una colección cápsula para la marca.

El piloto británico relata el desafío de adaptarse a la cultura cerrada de la Fórmula 1, marcada por reglas estrictas y uniformes tradicionales (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Actualmente, continuaba como embajador de Dior bajo la dirección de Jonathan Anderson. Hamilton resaltó que utilizaba su visibilidad para destacar a diseñadores emergentes y prefería piezas que expresaran creatividad.

La participación de Hamilton en eventos internacionales y semanas de la moda amplió su alcance fuera del deporte. Esquire puntualizó que su influencia llegaba a la industria de la moda y a otros atletas.

El impacto de Hamilton en Ferrari Style

En la actualidad, Hamilton es parte visible de la línea de moda Ferrari Style. Explicó que el nuevo enfoque creativo de la marca, dirigido por Rocco Iannone, coincidió con su llegada. Como ejemplo, mencionó el atuendo elegido para la inauguración de la tienda de Ferrari en Bond Street, Londres: “Llevaba un abrigo negro con mezcla de seda y forro rojo escarlata de Ferrari sobre una túnica de corte sin mangas. Las mangas ocultarían mi reloj Richard Mille”.

Hamilton colabora como embajador de Dior y diseñador invitado de la marca, ayudando a visibilizar a creadores emergentes en la industria de la moda (REUTERS/Issei Kato)

En conversación con Esquire, el piloto relató que estos proyectos reforzaron su imagen y su posición como embajador de la moda deportiva. Remarcó la colaboración tanto con la escudería italiana como con Dior, y la posibilidad de aportar su perspectiva al sector.

Anticipó que viajaría a Tokio tras la apertura de la tienda londinense. Hamilton relató que le gustaba buscar tiendas vintage y que donaba todas sus prendas a organizaciones benéficas después de usarlas. En sus recorridos, siempre buscaba camisetas con imágenes de Michael Jordan o Muhammad Ali.

Cada paso en Ferrari representó un reto para Hamilton, en el que el deporte y la creatividad se encontraron, según recogió Esquire.