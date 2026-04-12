Las posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual luego del empate entre Boca e Independiente con un cambio de puntero

Boca e Independiente terminaron 1-1 en La Bombonera (Fotobaires)

La fase regular del Torneo Apertura se adentró en la recta final y varios equipos comienzan a definir su clasificación a los playoffs. En el marco de la fecha 14, la tabla anual también comienza a centrar la atención de los clubes de cara a la pelea por el ingreso a las competencias internacionales.

Uno de los clásicos de la jornada se disputó en La Bombonera entre Boca Juniors e Independiente, que finalizó 1-1 por los goles de Matías Abaldo y Milton Giménez, de penal.

El empate no le sienta bien a ninguno de los dos equipos. El cuadro dirigido por Claudio Úbeda, que contó con una clara rotación en la formación, cedió terreno con la cima de la zona A y quedó tercero con 21 puntos (Estudiantes lidera con 24). Del otro lado, el Rojo de Avellaneda precisaba una victoria para asentarse en los puestos de clasificación a los playoffs. Sin embargo, la igualdad lo dejó séptimo con 18 unidades, mismas que Talleres de Córdoba.

El sábado comenzó con la victoria de Instituto por 1-0 sobre Deportivo Riestra. El Malevo profundizó su crisis y, junto con Aldosivi, son los únicos equipos que todavía no ganaron en el certamen. La Gloria escaló hasta la décima posición de la zona A con 17 puntos, mientras que el cuadro de Guillermo Duró está último con siete unidades.

Independiente Rivadavia está imparable. Venció a Argentinos y ratificó su liderazgo en la Tabla Anual (Crédito: @CSIRoficial/X)

Casi al mismo tiempo, en un partidazo en Mendoza, Independiente Rivadavia se impuso por 3-1 sobre Argentinos Juniors y se asentó en la cima de la tabla anual y de la zona B con 29 puntos. Además, la Lepra mendocina se convirtió en el primer equipo en asegurar su boleto a la ronda de playoffs. El Bicho, que sufrió la expulsión de Hernán López Muñoz en el primer tiempo, quedó tercero con 23.

Por su parte, Estudiantes venció de manera agónica por 2-1 a Unión de Santa Fe en La Plata. El triunfo ubicó al Pincha en la cima de la Zona A con 24 unidades, aunque puede ser superado por Vélez, que tiene 22. El Tatengue quedó cuarto con 19 puntos.

En tanto, Estudiantes de Río Cuarto y Barracas Central bajarán el telón a las 21:45.

La decimocuarta jornada se abrió con la victoria de Belgrano de Córdoba ante Aldosivi de Mar del Plata por 1-0 en el Gigante de Alberdi. El Pirata se adelantó con el gol de su figura, Lucas Zelarayán, antes de cumplir la media hora de juego, pero la historia se le complicó al inicio del segundo tiempo por la expulsión de Emiliano Rigoni. La inferioridad numérica aturdió a los dirigidos por Ricardo Zielinski, pero se repusieron y conservaron la ventaja para escalar al cuarto lugar de la Zona B con 22 unidades.

Luego de los partidos del sábado, la jornada dominical se abrirá a las 15:00 con dos partidos al mismo tiempo: Newell’s se enfrentará a San Lorenzo y Platense hará lo propio con Gimnasia de Mendoza. A partir de las 17:30 también habrá dos encuentros al unísono: Huracán jugará contra Rosario Central y Atlético Tucumán recibirá a Tigre.

El día se cerrará con otro de los clásicos que se disputarán en la fecha 14, ya que River Plate visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda. El equipo del Chacho Coudet precisa de una victoria para mantenerse cerca de la cima del torneo, mientras que los dirigidos por Gustavo Costas necesitan un triunfo para escalar a los primeros puestos.

La fecha 14 contará con sus últimos cuatro partidos el día lunes. Defensa y Justicia recibirá a Talleres de Córdoba a las 16:30. Al mismo horario, Sarmiento de Junín chocará contra Gimnasia La Plata. El duelo que se llevará todas las miradas es el Clásico del Sur: Lanús se enfrentará a Banfield en La Fortaleza a las 19:00.

Por último, el líder de la Zona A, Vélez Sarsfield, bajará el telón de la jornada con Central Córdoba de Santiago del Estero a las 21:30 en Liniers.

EL CRONOGRAMA Y LOS RESULTADOS DE LA FECHA 14 DEL TORNEO APERTURA

Viernes 10/4

BELGRANO 1-0 ALDOSIVI

Sábado 11/4

DEPORTIVO RIESTRA 0-1 INSTITUTO

INDEPENDIENTE RIVADAVIA 3-1 ARGENTINOS JUNIORS

ESTUDIANTES (LP) 2-1 UNIÓN DE SANTA FE

BOCA JUNIORS 1-1 INDEPENDIENTE

Estudiantes de Río Cuarto vs. Barracas Central (en juego)

Domingo 12/4

15.00: Newell’s vs. San Lorenzo

15.00: Platense vs. Gimnasia de Mendoza

17.30: Huracán vs. Rosario Central

17.30: Atlético Tucumán vs. Tigre

20.00: Racing vs. River Plate

Lunes 13/4

16.30: Defensa y Justicia vs. Talleres de Córdoba

16.30: Sarmiento vs. Gimnasia La Plata

19.00: Lanús vs. Banfield

21.30: Vélez vs. Central Córdoba

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL