El emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en La Bombonera antes del clásico entre Boca Juniors e independiente

En el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura, Boca Juniors e Independiente de Avellaneda se enfrentaron en La Bombonera. El Xeneize aprovechó la ocasión para rendirle homenaje a Miguel Ángel Russo, que el pasado 9 de abril fue su cumpleaños. El histórico entrenador, que falleció el 8 de octubre de 2025, hubiera cumplido 70 años.

De cara a la salida de los equipos para disputar el clásico, Boca tendió un enorme telón en el césped de La Bombonera. Este llevaba el mensaje de “Feliz cumple, Miguel” y contaba con varias imágenes de los tres ciclos de Miguelo en la institución.

Además, en la bandera que ubicaron en la mitad de la cancha, estaban los trofeos de los títulos que conquistó con el equipo: la Copa Libertadores de 2007, la Liga Profesional de 2019-2020 y la Copa de la Liga de 2020.

Miguel Ángel Russo falleció el 8 de octubre de 2025, cuando todavía estaba a cargo de Boca Juniors (REUTERS/Carlos Barria)

El 9 de abril, el día del cumpleaños de Russo, Boca Juniors le realizó un singular homenaje en sus redes sociales: un video emotivo y mensajes que reactivaron el sentimiento y la memoria colectiva del club, asegurando que el legado del técnico continúa vigente tanto en la identidad institucional como en el ánimo de su hinchada.

Entre los mensajes publicados por el club, uno se destacó por su resonancia emocional: “Feliz cumpleaños, Miguel. Te extrañamos todos los días”. El homenaje preparado por el elenco de la Ribera consistió en un montaje audiovisual que recorre distintos hitos de la trayectoria de Russo como director técnico del club, desde la obtención de la Copa Libertadores hasta los últimos encuentros dirigidos en 2025. “A Boca nunca se le puede decir que no, gracias por hacernos tan felices”, fue una de las icónicas frases que utilizó el Xeneize.

Claudio Úbeda, con quien mantuvo una enorme relación que trascendió el fútbol, compartió una imagen en sus redes en la que ambos aparecen abrazados y sonrientes, reflejando la cercanía que construyeron a lo largo de su trayectoria profesional. “¡Siempre recordándote así, en este día tan especial!”, fue el mensaje que agregó el Sifón en su posteo.

Luego del triunfo por 2-1 contra Universidad Católica en Chile en el debut de la Copa Libertadores, Úbeda ya había hablado sobre Miguel Russo y se quebró de la emoción ante la pregunta sobre Miguelo. “Me haces emocionar un poco pensando en Miguel. Él me hubiese dicho ‘Claudio, ponete firme, duro, metele duro para adelante que todo va a estar bien’. Es eso, ante situaciones complejas que vamos a tener, y difíciles como jugar una Copa, hay que ponerse duro en todo aspecto. El jugador desde el cuidado, ser agresivo, cuidar la pelota, pensar que cada partido es una final, si nos metemos eso en la cabeza, seguramente vamos a seguir cosechando triunfos”, comentó.

*La emoción de Úbeda al hablar de Russo entre semana

Su hijo, Ignacio Russo, también le dedicó un emotivo posteo en sus redes sociales para homenajearlo en el día de su cumpleaños. El delantero de Tigre utilizó su cuenta de Instagram para recordar a su padre. “Donde quiera que estés, feliz cumpleaños pa. Te extraño cada vez un poco más. En cada día, en cada momento y en cada gol, un beso al cielo”, posteó el atacante, que viene de convertir en el empate 1-1 entre el elenco de Victoria y Alianza Atlético, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Precisamente, tras el enfrentamiento en tierras peruanas, Nacho Russo le había dedicado el tanto que abrió el marcador a su padre: “Ahora viene el cumpleaños, entonces era para él. Es importante, sé que me acompaña siempre. Hay que seguir metiéndole, como siempre”.