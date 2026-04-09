“Un beso al cielo”: el emotivo homenaje de Nacho Russo en el día del cumpleaños de su padre Miguel

Nacho Russo realizó un emotivo posteo en el cumpleaños de su padre Miguel Ángel Russo

Ignacio Russo realizó un emotivo posteo en sus redes sociales para homenajear a su padre, Miguel Ángel Russo, que este jueves cumpliría 70 años. El delantero de Tigre utilizó su cuenta de Instagram para recordar al ex entrenador, quien falleció el 8 de octubre de 2025 cuando aún era DT de Boca Juniors.

“Donde quiera que estés, feliz cumpleaños pa. Te extraño cada vez un poco más. En cada día, en cada momento y en cada gol, un beso al cielo”, posteó el atacante, que viene de convertir en el empate 1-1 entre el elenco de Victoria y Alianza Atlético, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Justamente, tras ese encuentro en tierras peruanas, Nacho Russo le había dedicado el tanto que abrió el marcador a su padre: “Ahora viene el cumpleaños, entonces era para él. Es importante, sé que me acompaña siempre. Hay que seguir metiéndole, como siempre”.

El mensaje de Nacho Russo para su padre Miguel Russo

En 2025, Nacho Russo se integró a Tigre, donde alternó entre la titularidad y el banco de suplentes durante la temporada, pero logró consolidarse como una figura relevante dentro del esquema de Diego Dabove.

El año anterior, el delantero había sido cedido a Instituto de Córdoba. Previamente, defendió los colores del Patronato que jugó la final de la Supercopa Argentina 2022 ante Boca Juniors el 1 de marzo de 2023 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, encuentro que terminó 3-0 a favor del conjunto xeneize.

Antes de esa experiencia, completó una temporada destacada en la Primera Nacional con Chacarita Juniors en 2022, después de tener escasa participación en el primer equipo de Rosario Central, donde debutó oficialmente en la Primera División el 4 de diciembre de 2020 frente a Banfield por la Copa de la Liga Profesional. Su formación futbolística se inició en Gimnasia y Esgrima de Rosario y luego en ADIUR, hasta su incorporación en 2016 a las Divisiones Inferiores del Canalla, institución donde Miguel Ángel Russo dejó una huella significativa tanto como jugador como entrenador.

Nacho lleva jugados 174 partidos en su carrera profesional con 41 goles aportados entre sus diferentes clubes. Con la camiseta del Matador, disputó 53 encuentros, anotó en 16 oportunidades y brindó siete asistencias. En Central, club que lo vincula fuertemente con Miguel, solo pudo jugar en ocho ocasiones, con un solo grito y ningún pase gol.

Boca Juniors, por su parte, optó por un homenaje singular en sus redes sociales: un video emotivo y mensajes que reactivaron el sentimiento y la memoria colectiva del club, asegurando que el legado del técnico continúa vigente tanto en la identidad institucional como en el ánimo de su hinchada.

Entre los mensajes publicados por el club, uno se destacó por su resonancia emocional: “Feliz cumpleaños, Miguel. Te extrañamos todos los días”. El homenaje preparado por el elenco de la Ribera consistió en un montaje audiovisual que recorre distintos hitos de la trayectoria de Russo como director técnico del club, desde la obtención de la Copa Libertadores hasta los últimos encuentros dirigidos.