Con los cuatro clasificados del Repechaje europeo, así están los grupos del Mundial 2026: los dos cupos que restan

Turquía, Suecia, República Checa y Bosnia y Herzegovina avanzaron por Europa y solo restan dos boletos por el repechaje internacional

El Mundial 2026 tiene su jornada definitoria este martes tras el sorteo de diciembre del año pasado. Los ganadores de los cuatro partidos correspondientes al Repechaje Europeo fueron Turquía, Suecia, República Checa y Bosnia y Herzegovina. Aún restan dos plazas correspondientes al Repechaje Internacional (República Democrática del Congo vs Jamaica e Irak vs Bolivia). La cita que eclipsará al deporte entre el 11 de junio y el 19 de julio tendrá epicentro en los Estados Unidos, México y Canadá.

En el continente europeo, la eliminatoria más resonante entregó la eliminación por penales de Italia ante Bosnia en condición de visitante, ya que la Azzurra no juega una Copa del Mundo desde Brasil 2014. Además, Turquía le ganó 1-0 a Kosovo, Suecia se impuso 3-2 a Polonia y República Checa venció por penales a República Checa para completar los cuatro lugares vacantes que restaban definir en el Viejo Continente.

En el plano internacional, habrá que esperar el duelo entre Bolivia e Irak (a partir de la medianoche de Argentina), en donde La Verde solo disputó las ediciones de 1930, 1950 y 1994, mientras que los iraquíes tuvieron una sola participación en 1986. Ninguno pudo superar la primera fase. Además, Jamaica enfrenta a República Democrática del Congo.

La distribución de los 12 grupos realizada en el sorteo de diciembre pasado en los Estados Unidos determinó zonas parejas a nivel general, pero los bolilleros fijaron a algunos grupos que podrían considerarse como de la ‘muerte’. Se destaca el Grupo I (Francia, Senegal, Noruega y Bolivia/Irak) y el Grupo L (Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana). Argentina, último campeón del mundo, ocupará el J con Argelia, Jordania y Austria.

La competencia estará compuesta por 104 partidos en reemplazo de los 64 que tuvimos hasta Qatar 2022 y se llevarán a cabo en 39 días y 16 sedes. El campeón y subcampeón, como así también los que jueguen por el tercer puesto, totalizarán ocho encuentros jugados en vez de los siete que se disputaron hasta la última edición. El aumento de 32 a 48 participantes amplió el número de grupos de 8 a 12 y avanzarán a 16avos de final los dos mejores de cada zona, junto a los ocho mejores terceros, mientras que los demás quedarán eliminados.

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL

• Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

• Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

• Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

• Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

• Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

• Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

• Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

• Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

• Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y Repechaje Internacional 2 (Bolivia/Irak)

• Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

• Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y Repechaje Internacional 1 (Jamaica/República Democrática del Congo)

• Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

El fixture de la selección argentina en el Mundial

DIA HORA ARGENTINA MUNDIAL 2026
  • Martes 16 de junio del 2026: Argentina-Argelia a las 22hs de Argentina en el Kansas City Stadium
  • Lunes 22 de junio del 2026: Argentina-Austria a las 14hs de Argentina en el Dallas Stadium
  • Sábado 27 de junio del 2026: Argentina-Jordania a las 23hs de Argentina en el Dallas Stadium

El fixture completo del Mundial 2026

  • Fase de grupos

Jueves, 11 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Canadá vs. Europa A – Grupo B - Toronto Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium

Sábado, 13 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Qatar vs. Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Haití vs. Escocia – Grupo C - Boston Stadium

01:00 (domingo 14/6 de Argentina) / 00.00 (Este EE.UU) Australia vs. Turquía – Grupo D - BC Place Vancouver

Domingo, 14 de junio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Alemania vs. Curazao – Grupo E - Houston Stadium

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium

20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Suecia vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio 2026

13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) España vs. Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Seattle Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Miami Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Los Angeles Stadium

Martes, 16 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium

01:00 (miércoles 17/6 de Argentina) / 00:00 (Este EE.UU) Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles, 17 de junio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K - Houston Stadium

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Dallas Stadium

20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Ghana vs. Panamá – Grupo L - Toronto Stadium

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio 2026

13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Suiza vs. Europa A – Grupo B - Los Angeles Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Canadá vs. Qatar – Grupo B - BC Place Vancouver

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) México vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium

01:00 (sábado 20/6 de Argentina) / 00:00 (Este EE.UU) Turquía vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Sábado, 20 de junio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Países Bajos vs. Suecia – Grupo F - Houston Stadium

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium

21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium

01:00 (domingo 21/6 de Argentina) / 00:00 (Este EE.UU) Túnez vs. Japón – Grupo F - Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio 2026

13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Atlanta Stadium

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium

18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I - Philadelphia Stadium

21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) Noruega vs. Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium

00:00 (martes 23/6 de Argentina) / 23:00 (Este EE.UU) Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Martes, 23 de junio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium

20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Panamá vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Colombia vs. Repechaje 1 – Grupo K - Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Europa A vs. Qatar – Grupo B - Seattle Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Europa D vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio 2026

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Ecuador vs. Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E- Philadelphia Stadium

20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Kansas City Stadium

20:00 (Argentina) / 19:00 (Este EE.UU) Japón vs. Suecia – Grupo F - Dallas Stadium

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D (EE.UU. #3) - Los Angeles Stadium

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Viernes, 26 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I - Toronto Stadium

21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) Uruguay vs. España – Grupo H - Estadio Guadalajara

21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Houston Stadium

00:00 (sábado 27/6 de Argentina) / 23:00 (Este EE.UU) Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - BC Place Vancouver

00:00 (sábado 27/6 de Argentina) / 23:00 (Este EE.UU) Egipto vs. Irán – Grupo G - Seattle Stadium

Sábado, 27 de junio 2026

18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium

18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium

20:30 (Argentina) / 19:30 (Este EE.UU) Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium

20:30 (Argentina) / 19:30 (Este EE.UU) Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Jordania vs. Argentina – Grupo J - Dallas Stadium

23:00 (Argentina) / 22.00 (Este EE.UU) Argelia vs. Austria – Grupo J - Kansas Stadium

  • 16avos de final

Domingo, 28 de junio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium

Lunes, 29 de junio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium

17:30 (Argentina) / 16:30 (Este EE.UU) – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey

Martes, 30 de junio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium

18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México

Miércoles, 1 de julio 2026

13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium

21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium

Jueves, 2 de julio 2026

Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium

Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium

Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver

Viernes, 3 de julio 2026

15:00 (Argentina) / 14:00 (Este EE.UU) – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium

19:00 (Argentina) / 18:00 (Este EE.UU) – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium

22:30 (Argentina) / 21:30 (Este EE.UU) – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium

  • Octavos de final

Sábado, 4 de julio 2026

14:00 (Argentina) / 13:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium

18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium

Domingo, 5 de julio 2026

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium

21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México

Lunes, 6 de julio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium

21:00 (Argentina) / 20:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium

Martes, 7 de julio 2026

13:00 (Argentina) / 12:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver

  • Cuartos de final

Jueves, 9 de julio 2026

17:00 (Argentina) / 16:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium

Viernes, 10 de julio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium

Sábado, 11 de julio 2026

18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium

22:00 (Argentina) / 21:00 (Este EE.UU) – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium

  • Semifinales

Martes, 14 de julio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium

Miércoles, 15 de julio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium

  • Partido por el tercer puesto

Sábado, 18 de julio 2026

18:00 (Argentina) / 17:00 (Este EE.UU) Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium

  • Final del Mundial 2026

Domingo, 19 de julio 2026

16:00 (Argentina) / 15:00 (Este EE.UU) Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Con Messi de titular, Argentina juega ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026

Bolivia jugará el Repechaje ante Irak en busca de volver a un Mundial luego de 32 años: hora, TV y todo lo que hay que saber

