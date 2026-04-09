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Platense tendrá su estreno en Copa Libertadores ante un rival de peso como Corinthians: hora, TV y posibles formaciones

Desde las 21, el Calamar dará inicio a su sueño continental. Televisará Fox Sports

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Dos futbolistas en díptico. Izquierda: Jugador de Platense sonríe y aprieta el puño. Derecha: Jugador de Corinthians con camiseta blanca, expresión seria
Imágenes de los jugadores de Platense y Corinthians en la previa del encuentro, reflejando la intensidad y expectativa antes del partido.

Platense hará su debut en la Copa Libertadores esta noche en el Estadio Ciudad de Vicente López, donde enfrentará a Corinthians, equipo brasileño dirigido por Fernando Diniz. Este encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo E del torneo, y representa la primera participación del club argentino en la máxima competencia de clubes de Sudamérica luego de obtener el Apertura 2025, el primer título de su historia. Arrancará a las 21, con arbitraje del chileno Piero Maza (televisará Fox Sports).

El conjunto paulista, que carecerá de su principal figura Memphis Depay debido a un desgarro grado dos en el muslo derecho, llegó al partido tras un cambio de entrenador: Dorival Júnior dejó su cargo el último fin de semana, siendo reemplazado por Diniz, ex seleccionador de Brasil y campeón de América en 2023 con Fluminense. El neerlandés Depay fue motivo de la polémica en Brasil hace pocas semanas debido al uso del teléfono celular en el banco de suplentes.

Corinthians, actualmente en el puesto 16° en el Brasileirao con 10 puntos obtenidos en 10 partidos (dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas), se encuentra apenas dos unidades por encima del descenso, situación que derivó en tensión interna y recientes incidentes entre la barra y el plantel, según lo ocurrido el martes pasado a la salida de un entrenamiento.

En cuanto a Platense, el equipo dirigido por Walter Zunino llega tras empatar sin goles ante Lanús y ocupa el décimo puesto en la Zona A del torneo local con 15 puntos. Para este encuentro hay incertidumbre respecto a la presencia del capitán Ignacio Vázquez, quien sufre una lesión muscular en el bíceps femoral derecho; si no puede jugar, será reemplazado por Eugenio Raggio.

El futuro inmediato de ambos equipos en la Copa Libertadores prevé para la segunda fecha que Platense visite a Peñarol en Montevideo y que Corinthians reciba a Independiente Santa Fe en San Pablo. También hoy, desde las 23 (hora argentina), colombianos y uruguayos se medirán en Bogotá por la misma zona.

Probables formaciones:

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Iván Gómez; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Breno Bidon, Raniele, André, Rodrigo Garro; Pedro Raul y Jesse Lingard. DT: Fernando Diniz

Estadio: Ciudad de Vicente López

Hora: 21.00

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Televisará: Fox Sports

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