Escándalo en Brasil con Memphis Depay tras usar el celular en el banco de suplentes en pleno partido: la sanción que le darían

El jugador de Corinthians apareció con su celular en el duelo ante Flamengo

El delantero neerlandés Memphis Depay se convirtió en el centro de una controversia durante el reciente partido entre Corinthians y Flamengo por el Brasileirao, luego de ser captado utilizando su teléfono móvil en el banco de suplentes tras una lesión. El hecho, que se produjo en un clima de tensión entre el atacante y la afición del club paulista, llevó a Depay a emitir explicaciones públicas para justificar su conducta, mientras la discusión sobre su rendimiento y su contrato millonario continúa abierta en el entorno del equipo. Ahora quedó expuesto a una multa económica y suspensión de varios partidos.

Tras abandonar el campo a los 22 minutos por una molestia física, Depay se dirigió al vestuario y, ya en el segundo tiempo, regresó al banco de suplentes, donde fue observado atendiendo una llamada telefónica durante varios minutos. El personal del club le solicitó dejar de usar el dispositivo en ese momento. “Simplemente quiero aclarar que mi llamada telefónica tenía como único propósito comunicarme con el personal médico en los Países Bajos en ese momento. Salí para mostrar mi apoyo a mi equipo, aunque podría haberme quedado dentro del vestuario con la lesión. Yo también estoy molesto con el resultado del partido. Seguimos trabajando por días mejores”, publicó Depay en su cuenta de X (ex Twitter).

Según el medio brasileño UOL, el neerlandés podría recibir una multa económica de hasta 100 mil reales (casi 20 mil dólares) y además quedó expuesto a una posible suspensión de hasta seis partidos, según dictamine el tribunal de disciplina. Vale aclarar que, en 2018, el arquero Santos (Athlético Paranaense) recibió una sanción de un encuentro por haber utilizado un teléfono celular en medio del partido, mientras atajaba, por un motivo publicitario.

El Timao, a través de un comunicado oficial, aclaró sobre su condición física: “Antes del partido contra el Flamengo, correspondiente al Campeonato Brasileño, el delantero Memphis Depay se sometió a una resonancia magnética este lunes (23). El examen detectó una distensión en el músculo anterior del muslo derecho. A pesar de la lesión, la selección nacional de los Países Bajos le pidió al atleta que comenzara el tratamiento con el personal médico de la Real Federación Neerlandesa de Fútbol. Memphis ya había sido convocado para los partidos amistosos contra Noruega y Ecuador durante este parón internacional de la FIFA, y viajará al país europeo”.

El neerlandés Memphis Depay, en el foco de la polémica en Brasil (REUTERS/Thiago Bernardes)

Ronald Koeman, entrenador de la selección de Países Bajos, fue consultado por la situación de Depay en conferencia de prensa: “Ya estaba dormido, son momentos que ya no puedo alcanzar”. Más allá del comentario con sorna del estratega neerlandés, el futbolista de 32 años viajará a su país para recuperarse de la lesión muscular que lo marginará de la doble fecha FIFA en la que la Naranja Mecánica enfrentará a Noruega en Ámsterdam el 27 de marzo y a Ecuador en Eindhoven el 31 de marzo.

Este episodio se suma a una situación económica complicada para el Corinthians: la deuda del club con el futbolista neerlandés ya asciende a casi 5 millones de euros, mientras que su salario anual es de 13 millones de euros, una cifra considerada desproporcionada por parte de la hinchada en el contexto actual del club. “Siento que mucha gente juega en contra de Corinthians. Así que cuando un tipo como yo llega al país, con mi carácter, con mi personalidad, y el equipo empieza a tener éxito, la afición empieza a ver que los viejos tiempos de ganar trofeos están volviendo, algo que a algunos no les gusta. Hay cosas, como los detalles de mi contrato, que a la gente le cuesta aceptar y sobre las que no se puede opinar. Todo está a la vista, excepto, a veces, la verdad”, declaró Memphis hace algún tiempo.

En lo que va de 2026, el delantero participó en siete encuentros entre el Paulista y el Brasileirao, logrando solo un gol, que fue marcado ante Santos en un empate 1-1 como visitante. Estos números contribuyeron a alimentar el debate sobre si el desembolso financiero del club brasileño por el jugador corresponde a su aporte deportivo en la actualidad.

La aparición pública de Memphis Depay utilizando su teléfono en el banco de suplentes del Corinthians durante el Brasileirao generó debate por sus implicancias disciplinarias y contractuales. El incidente, sumado a la exposición de cifras vinculadas a su salario y a la deuda del club, agudizó el foco sobre el delantero neerlandés, quien, pese a las críticas, mantiene presencia en la selección de Países Bajos en la previa del Mundial.