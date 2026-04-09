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Los Pumas 7s confirmaron el plantel para afrontar la definición del circuito mundial de rugby seven

El seleccionado argentino viajará a Hong Kong para disputar la primera de las tres finales del SVNS World Championship con el regreso de Santiago Mare y Joaquín Pellandini

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Santiago Mare vuelve al equipo luego de su lesión (REUTERS/Tyrone Siu)
Santiago Mare vuelve al equipo luego de su lesión (REUTERS/Tyrone Siu)

La Unión Argentina de Rugby confirmó el plantel de Los Pumas 7s para actuar en la etapa inicial del SVNS World Championship, que se disputará en Hong Kong del 17 al 19 de abril. El equipo argentino afrontará la primera de las tres finales del torneo internacional con la vuelta de dos figuras clave: Santiago Mare y Joaquín Pellandini.

El SVNS World Championship reúne a 12 seleccionados masculinos y 12 femeninos, integrados por los ocho equipos principales de la SVNS Series y cuatro provenientes del SVNS 2. La competencia consagrará como campeón al conjunto que sume más puntos al término de las tres etapas, que tendrán lugar en Hong Kong, Valladolid y Bordeaux.

Joaquín Pellandini regresa al equipo (REUTERS/Edgar Su)
Joaquín Pellandini regresa al equipo (REUTERS/Edgar Su)

La UAR detalló que el equipo argentino contará con 14 jugadores, destacándose el retorno de Santiago Mare, quien superó una lesión en el pie sufrida durante el Seven de Perth, y de Joaquín Pellandini, que dejó atrás una dolencia en el hombro derecho originada en Singapur. Ambos regresan tras un proceso de recuperación que los marginó de las últimas competencias del circuito.

La estructura del SVNS World Championship establece que los ocho equipos mejor posicionados al cierre de las tres etapas asegurarán su plaza en la próxima temporada de la SVNS Series, mientras que los cuatro restantes deberán buscar la clasificación a través de los torneos del SVNS 2.

La preparación del conjunto que dirige Santiago Gómez Cora se enfocó en la recuperación de los jugadores lesionados y en la consolidación del grupo de cara a una competencia que exige máxima regularidad. El plantel argentino viajará a Hong Kong en los próximos días, con el objetivo de sumar puntos clave desde el inicio del certamen.

Marcos Moneta, jugador de rugby con camiseta celeste y blanca, se lanza horizontalmente en el aire con el balón, a punto de aterrizar sobre la línea de try
Luciano González de Los Pumas Sevens se lanza acrobáticamente para anotar un try crucial durante el torneo SVNS, exhibiendo la destreza del equipo argentino en el rugby sevens.

La competencia en Asia marcará el primer desafío del calendario, que continuará en Valladolid (29 al 31 de mayo) y finalizará en Bordeaux (5 al 7 de junio). El formato del torneo y la presencia de los mejores equipos del circuito otorgan especial relevancia a cada etapa, por lo que la recuperación de Mare y Pellandini, ambos con amplia experiencia internacional, aporta una cuota de liderazgo y solidez para el combinado argentino.

La expectativa en torno al rendimiento de Los Pumas 7s se centra tanto en el regreso de sus piezas clave como en la oportunidad de consolidar el proyecto rumbo a la próxima temporada del circuito mundial.

El listado de convocados para Hong Kong:

  • Santiago Álvarez
  • Martiniano Arrieta
  • Juan Patricio Batac
  • Pedro De Haro
  • Sebastián Dubuc
  • Luciano González
  • Matteo Graziano
  • Santiago Mare
  • Marcos Moneta
  • Eliseo Morales
  • Joaquín Pellandini
  • Gregorio Pérez Pardo
  • Santiago Vera Feld
  • Santino Zangara

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