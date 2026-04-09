El divertido fin de semana de Colapinto y una leyenda del pádel: batalla en el karting y “el toque final” en la cocina

El piloto argentino disfrutó de los días libres en la F1

Ante la creciente expectativa por su exhibición en Buenos Aires, Franco Colapinto aprovechó el parate de la Fórmula 1 para celebrar las Pascuas en Barcelona junto a su amigo Fernando Belasteguín, ex número 1 del pádel mundial durante 16 años. El piloto de Alpine mantiene una gran relación con el histórico padelista y compartieron jornadas de karting y cocina en familia en España.

Belasteguín realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que brindó detalles del fin de semana que pasaron juntos. “Semana Santa. Familia, diversión, aprendizajes y siempre, siempre, siempre, cada día deporte. Castellterçol/Barcelona. Fui muy rápido en la primera curva y salió trompo”, escribió en el posteo mencionado.

Una de las actividades deportivas principales estuvo centrada en una competición de karting en la que ambos participaron. El video que acompaña la publicación está filmado por el propio Colapinto, quien sacó a relucir sus dotes al volante al grabar y manejar al mismo tiempo que superaba a sus competidores. “Estaba giradora la máquina ‘trompelio’ Belasteguín. Qué lindo finde, cómo nos reímos, te quiero mucho”, fue el mensaje del joven de 22 años en los comentarios del posteo.

El argentino disfrutó de un fin de semana con Fernando Belasteguín

La publicación también reveló más intimidades del fin de semana de Semana Santa. Una de las imágenes destacadas fue el momento en que Colapinto preparó y pintó con huevo unas empanadas de atún, una costumbre típica de estas fechas. En el video publicado por Belasteguín, se escucha al jugador bromear: “Esto es lo único que hizo”, mientras que el piloto aseguraba que era “el toque final es clave”.

Pese a la pausa de la Fórmula 1 por la cancelación de las carreras en Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente, Colapinto fue registrado por Belasteguín mientras realizaba trabajos de velocidad en una cinta de correr, evidenciando que continúa con su entrenamiento físico fuera de la pista. Su actividad en la Máxima se reanudará el 1 de mayo con el Gran Premio de Miami.

La amistad entre Colapinto y Belasteguín se consolidó desde 2023, con encuentros habituales en los que realizan diferentes actividades juntos. Hace algunos meses jugaron al pádel acompañados por el productor musical Bizarrap, otra persona clave en la trayectoria del corredor albiceleste. Además, la leyenda del pádel ayudó a Franco en diferentes lapsos del año pasado para ponerse a punto mediante un exigente entrenamiento.

El argentino disfrutó de un fin de semana con Fernando Belasteguín

Más allá de que su próxima carrera será a principios de mayo, Franco Colapinto deberá afrontar antes la exhibición en Buenos Aires. El joven de 22 años vivirá una experiencia muy especial ante su público, ya que manejará un Lotus E20 de 2012, cuando aún no se había llegado a la tecnología híbrida. El modelo fue diseñado por James Allison, actual Director Técnico de Mercedes, y está equipado con un motor Renault V8. Alpine reveló que el auto ya está en viaje al país.

Ante el enorme caudal de gente que se espera en Palermo el próximo 26 de abril, la organización confirmó en los últimos días que se extendió 400 metros el circuito que pasará por las avenidas Del Libertador y Sarmiento. Vale destacar que las entradas agotadas en menos de una hora en la venta general son un indicio del furor por el piloto argentino de 22 años.

Según pudo saber Infobae, el evento durará seis horas y la Fan Zone se abrirá el domingo a las 8.45 y se cerrará a las 16.45. Dentro de las salidas de Colapinto con el Lotus E20 decorado como un Alpine, habrá cuatro o más situaciones para que Franco pueda interactuar con la gente.