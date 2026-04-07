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Anunciaron un importante cambio en la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires con un auto de F1

Los organizadores del evento informaron una modificación sustancial que favorecerá al público. Se esperan 500.000 personas

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Nuevo recorrido de la exhibición de Franco Colapinto con un auto de Fórmula 1 en Buenos Aires el próximo 26 de abril

La exhibición que realizará Franco Colapinto el domingo 26 de abril en Palermo, Buenos Aires, modificó su recorrido para atender la importante demanda del público, según informó el Gobierno de la Ciudad. El circuito, originalmente de dos kilómetros, sumó 900 metros extra sobre la Avenida del Libertador, abarcando desde el puente de Libertador a metros de Bullrich hasta Casares/Ugarteche, con un tramo adicional en la Avenida Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Libertador.

La ampliación responde a una convocatoria estimada en medio millón de asistentes, lo que obligó a los organizadores a buscar mayor comodidad y seguridad para quienes asistan sin entrada a los sectores preferenciales. De este modo, se pretende descomprimir los puntos de mayor afluencia y permitir que más personas puedan presenciar el evento.

Infobae pudo saber que hay propuestas para que haya más autos de F1, entre ellos algunos históricos que se encuentran en nuestro país y cuyos dueños son coleccionistas. Uno de los que sonó es el Benetton de 1996 que está en el museo del Circuito Internacional de Termas de Río Hondo y que eventualmente lo conduciría Norberto Fontana (4 Grandes Premios en 1997), pero aún no hay nada confirmado.

Tampoco fue confirmada la cantidad de salidas que tendrá Colapinto o la duración del evento, que trascendió que podría ser de seis horas. “Todo va a ir cambiando sobre la marcha”, le afirmaron a este medio. Cualquier modificación que se haga deberá ser aprobada por Alpine.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se hizo cargo de la logística del evento con el operativo de seguridad, ambulancias, bomberos y los cortes de calles y una parte del costo del evento. Mientras que los sponsors de Colapinto abordaron la mayoría del presupuesto necesario para su realización.

Mapa colorido de un circuito urbano con áreas verdes, cuerpos de agua, calles, zonas de boxes, fanzones y gradas en un parque
Este mapa detallado presenta el circuito actualizado, las zonas de hospitalidad, fanzone y gradas para la Exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires.

Cabe recordar que el grupo de gente que la escudería francesa mandará a Buenos Aires no es el que habitualmente trabaja en las carreras. Quienes se desempeñan en los road shows componen un equipo externo, que sólo está afectado a esta clase de eventos.

Será la primera vez en más de una década que un monoplaza de Fórmula 1 circule por las calles porteñas. Colapinto conducirá un Lotus E20 de 2012 equipado con motor Renault V8, decorado con la imagen del BWT Alpine Formula One Team. La unidad, originalmente manejada por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean en la temporada 2012, cumple con la normativa que impide el uso de autos actuales de la categoría fuera de competencias oficiales.

La última exhibición de un F1 en Buenos Aires ocurrió en diciembre de 2011 con el Red Bull RB7 que utilizó Sebastian Vettel para consagrarse campeón, manejado en esa ocasión por Daniel Ricciardo. Será también la primera vez que un argentino pilotea un F1 en este tipo de evento en la ciudad.

La expectativa es enorme y este lunes se agotaron las entradas en la preventa para los sectores que tendrán tribunas y con una capacidad para 20.000 espectadores, quienes también podrán acceder al Fan Zone. Este martes comenzó la venta abierta.

Franco Colapinto llegaría a la Argentina el jueves 23 de abril y viajará rumbo a Miami el lunes 27. Será en la semana previa al Gran Premio de dicha ciudad estadounidense en la cuarta fecha de la temporada de la Fórmula 1.

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