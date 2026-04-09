Alpine mostró el auto que usará Franco Colapinto en la exhibición de la F1 en Argentina: “Entrega especial a Buenos Aires”

El equipo de F1 ya envió hacia Buenos Aires el Lotus E20

Franco Colapinto realizará una exhibición en Buenos Aires el próximo 26 de abril a bordo de un Fórmula 1 y la escudería Alpine compartió imágenes exclusivas del monoplaza que manejará el piloto argentino ante sus fanáticos, que esperan ansiosos el evento que se desarrollará en las calles del barrio porteño de Palermo.

“Tenemos una entrega especial para Buenos Aires. El auto de Franco está en camino. Nos vemos pronto”, publicó el equipo donde corren Colapinto y Gasly en sus redes sociales, junto a un video en el que se muestra el vehículo saliendo del taller e ingresando a una caja para ser despachado desde el Reino Unido a la Argentina.

Colapinto vivirá una experiencia muy especial ante su público, ya que manejará un Lotus E20 de 2012, cuando aún no se había llegado a la tecnología híbrida. El modelo fue diseñado por James Allison, actual Director Técnico de Mercedes y está equipado con un motor Renault V8.

El monoplaza que conducirá Franco Colapinto en la exhibición de Buenos Aires fue despachado rumbo a la Argentina (Captura de video)

El monoplaza tiene una historia especial, ya que le permitió volver al triunfo a Kimi Räikkönen en la Máxima luego de sus dos temporadas en el Campeonato Mundial de Rally. Iceman, campeón de F1 en 2007 y el último corredor en lograrlo con Ferrari, se impuso en Abu Dhabi en 2012, año en el que completó el podio en el Mundial de Conductores. Romain Grosjean (coequiper de Agustín Canapino en la IndyCar) era el compañero del finlandés y los puntos sumados por ambos les permitieron a Lotus terminar cuarto en el Mundial de Constructores. En la primera carrera de 2013 el escandinavo volvió a ganar con la misma escudería.

El Lotus E20 que girará en el circuito de dos kilómetros que se armará sobre las Avenidas del Libertador y Sarmiento no tendrá los colores negro y amarillo de aquella época, en la que en realidad buscó ser una remake de los Lotus que llevaron a una histórica tabacalera como principal sponsor. Ahora lucirá el diseño característico de Alpine en los últimos años, con el azul metalizado y el rosa, tal como se ve en el video publicado este jueves por la escudería con sede en Enstone.

Entre las principales características, el vehículo que conducirá Colapinto cuenta con una planta motriz V8 atmosférica de Renault y de 2,4 litros. Su peso es de 640 kg -en línea con el mínimo reglamentario vigente en la temporada 2012- y su sonido agudo es característico de la tecnología V8 que alcanzaba hasta 18.000 revoluciones por minuto (RPM). Cuenta con una caja de cambios semiautomática de titanio de siete marchas. El coche tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en dos segundos y medio. Llega a una velocidad de 300 km/h y se sentirá su rugido en los 950 metros dispuestos en la Avenida del Libertador y los 500 de la Avenida Sarmiento. El E20 es frecuentemente reconocido por su potencia sonora y su configuración mecánica completamente analógica, lo que lo convierte en un ejemplar solicitado para exhibiciones urbanas.

El Lotus que utilizará Colapinto en la exhibición del 26 de abril entrando a la caja para ser enviado a la Argentina (Captura de video)

Colapinto hará deleitar a una multitud y también experimentará algo único al manejar un auto de F1 con motor V8 y en su perfil de Instagram ya compartió su emoción: “Qué locura manejar un F1 en casa. Va a ser de los mejores momentos de mi vida y uno de mis sueños más grandes. Qué lindo día vamos a pasar. ¡Encima arriba del V8! Lo que va a sonar. Perdón vecinos, el 26 se quedan sin tapones las farmacias y sin oídos los que se los olviden!“.

No será la primera vez que un argentino gire con un auto de F1 en las calles porteñas. El 6 de febrero de 1949, Oscar Alfredo Gálvez venció en Palermo en la precuela de la Máxima y fue el primer argentino en ganarles a los europeos. Después, ya con la F1, en febrero de 1951, José Froilán González ganó con una Ferrari, en una carrera sin puntos en Costanera Norte. Y un dato más: en la zona donde se hará el road show de Colapinto, a principios de los años noventa se planeó hacer un circuito de callejero de 4.380 metros para recuperar a la F1. Ese proyecto no prosperó y el operativo retorno se cristalizó el 9 de abril de 1995, en el Autódromo de Buenos Aires.

La última vez que se llevó a cabo una exhibición en la ciudad fue en diciembre de 2012, en el mismo lugar donde estará Colapinto. En aquella ocasión, el propio Ricciardo estuvo a bordo de un Red Bull. Con un auto de la misma escudería, David Coulthard se hizo presente en octubre de 2008 en la zona del Obelisco.

Este mapa detallado presenta el trazado del circuito, las zonas de hospitalidad, fanzone y gradas para la Exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires.

CÓMO ADQUIRIR LAS ENTRADAS PARA LA EXHIBICIÓN DE COLAPINTO

Desde la organización informaron que la preventa exclusiva de entradas, limitada al pago con la tarjeta de crédito Mercado Pago y en 3 cuotas sin interés, está disponible desde este 6 de abril a las 16. La venta general, con todos los medios de pago, comenzará el martes 7 de abril a la misma hora, pero quienes utilicen la tarjeta Mercado Pago seguirán accediendo al beneficio de cuotas sin interés.

Las entradas y paquetes de hospitalidad pueden adquirirse en enigmatickets.com, mientras que las consultas para Garage Tours serán canalizadas a través de Bigbox Argentina.

EL VALOR DE LOS TICKETS

Motorola Grandstand Dorrego : $180.000 + s/c

Latin Securities Grandstand Libertador : $180.000 + s/c

Mercado Libre Grandstand Monumento : $180.000 + s/c

YPF Energía Argentina Trackside Sarmiento: $80.000 + s/c.