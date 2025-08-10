Deportes

Franco Colapinto y Bizarrap jugaron al pádel con una leyenda: las bromas y cómo sigue el plan de trabajo en la F1

El piloto de Alpine compartió un grato momento con Fernando Belasteguín en medio de sus vacaciones por el parate de la Máxima

Guardar
Franco Colapinto y Bizarrap jugando al pádel con Fernando Belasteguín

Franco Colapinto se tomó unos días de merecido descanso en medio del receso de la Fórmula 1 por el verano boreal. El piloto argentino de 22 años se trasladó a Barcelona para visitar a su amigo, la leyenda del pádel Fernando Belasteguín. Jugaron un partido y ahí se sumó Bizarrap, otra persona cercana a los afectos del corredor de Alpine y clave en su campaña.

El competidor bonaerense subió una foto en una historia de Instagram en la que se lo ve junto al jugador de pádel y el DJ y productor musical. Luego, Belasteguín publicó un video en dicha red social, celebró el triunfo y chicaneó: “Divertido encuentro donde disfrutamos jugando al pádel, los 3 invitados tienen bastante margen de mejora (Juan el mejor de los 3), Franco podrías hacerles de Profe. Álvaro (otra persona que jugó el partido), mejor no decimos resultado, pero esperamos que digan donde nos invitan a cenar. Diversión en el pádel, y entrenamiento después para un lindo agosto!”

El tema no quedó ahí ya que Colapinto y Bizarrap recogieron el guante: “Te cagamos a pelotazos con Bizarrap, gato”, bromeó el volante pilarense. “La dupla COL - BIZ se viene fuerte. Dame dos clases mas y salgo arando”, disparó Biza.

Cabe recordar que Colapinto ya había hecho una semana de entrenamiento junto a Belasteguín entre los Grandes Premios de Gran Bretaña (06/07) y el de Bélgica (27/07). Franco agradeció ese acompañamiento de su amigo que lo recibió en su casa.

Colapinto jugó al padel con
Colapinto jugó al padel con amigos

Según lo indicado por Belasteguín, es posible que ese plan de trabajo en lo físico se repita en las dos semanas próximas. En este período las bases de los equipos están cerradas por reglamento y no están permitidos los desarrollos en los autos. Sólo se puede hacer el mantenimiento mínimo.

Alpine buscará en la segunda parte de la temporada poder avanzar, algo que será muy difícil ya que el compañero de Colapinto, Pierre Gasly, admitió que desde España no hay mejoras en los coches y no las esperan en el resto del campeonato.

La carta que puede llegar a tener Franco es que correrá en nueve circuitos en los que ya compitió sobre un auto de F1 en 2024. Fue en su etapa con Williams, el equipo en el que se desarrolló dentro de su academia y le dio la oportunidad de debutar en la Máxima. El único escenario en el que no corrió es Zandvoort (Países Bajos), pero allí llevó a cabo pruebas con los autos de temporadas anteriores como conocidas como TPC (Test of Previous Cars).

El equipo de Colapinto es el peor del campeonato y ocupa el último puesto en el Mundial de Constructores. Un coche con escasa competitividad, errores de estrategias y fallas garrafales en los boxes como los que sufrió el argentino en Hungría, dan cuenta de un panorama que el propio asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore, calificó como una fase crítica. La segunda parte de la temporada temporada consta de diez eventos y se reanudará del 29 al 31 de agosto en Países Bajos.

Temas Relacionados

Franco ColapintoBizarrapFernando BizarrapFórmula 1Alpine F1 Teamdeportes-argentina

Últimas Noticias

Crystal Palace superó al Liverpool en los penales y se consagró campeón de la Community Shield: Mac Allister erró su tiro en la definición

Después de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario, las Águilas se impusieron a los Reds y se quedaron con la primera competición oficial de la temporada británica

Crystal Palace superó al Liverpool

Sigue la fecha 4 del Torneo Clausura 2025: la agenda los tres partidos del domingo

La jornada de la Liga Profesional seguirá con los duelos entre Barracas Central-Aldosivi (15), Instituto-Platense (17) y Argentinos-Unión (20)

Sigue la fecha 4 del

La historia de la joya de Boca Juniors que invitó a su amigo al clásico de inferiores y se convirtió en figura: “Encima soy de River”

Joaquín González brilló en la goleada del Xeneize por 6-2 en el duelo por la séptima división ante la presencia de su compañero de colegio

La historia de la joya

La brutal autocrítica en Ferrari por la crisis que atraviesa Lewis Hamilton en la Fórmula 1: “No es fácil cambiar”

Frédéric Vasseur analizó el presente de la Scuderia y dio un duro diagnóstico sobre la llegada del piloto británico, quien todavía no pudo lograr los resultados esperados

La brutal autocrítica en Ferrari

La visita de los All Blacks a la Bombonera: los cánticos de los jugadores en una “locura de atmósfera”

Los Hombres de Negro llegaron a la Argentina para jugar ante Los Pumas por el Rugby Championship y vieron el clásico entre Boca y Racing

La visita de los All
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuántos minutos de caminata rápida

Cuántos minutos de caminata rápida al día ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares

Hicieron una cadena solidaria por un joven baleado en un supuesto robo y se trataba de un feroz sicario

Fue campeón del mundo con Independiente, jugó en la Selección y ahora será candidato: “La gente necesita trabajo y la están carneando”

Pablo Semán: “Milei no tiene ante quién perder, porque el peronismo está pagando años de políticas que fracasaron”

Dos muertos y 6 heridos en un incendio en una vivienda rural en Córdoba: unas de las víctimas fatales tenía 10 años

INFOBAE AMÉRICA
Revelan imágenes inéditas de la

Revelan imágenes inéditas de la perturbadora colección de arte de Jeffrey Epstein

El misterioso final del filántropo estrella de la alta sociedad que engañó a todos en Nueva York

Tras la polémica, el Smithsonian repuso la muestra sobre el juicio político en el museo de historia de EE.UU.

Cómo el uso de la tecnología ayuda a la salud cognitiva en adultos mayores

La batalla entre millonarios y celebridades por los fósiles de dinosaurios dispara un mercado oscuro

TELESHOW
Lucía Galán habló de su

Lucía Galán habló de su salud a meses de su operación de un quiste premaligno en el páncreas: “Celebrar la vida”

Las razones del sorpresivo regreso de Rufina Cabré al país: por qué no se quedó en Turquía con su mamá China Suárez

El conmovedor posteo de la Negra Vernaci por la muerte de su hermano Nunzio: “La complicidad de toda una vida”

Wanda Nara y L-Gante juntos con Jamaica en la noche porteña: fueron al teatro a ver a Claudia Valenzuela

La indignación de Hernán Lirio en su viaje a Mongolia durante un paseo con águilas: “Me duele en el alma”