Franco Colapinto y Bizarrap jugaron al pádel con una leyenda: las bromas y cómo sigue el plan de trabajo en la F1

Franco Colapinto y Bizarrap jugando al pádel con Fernando Belasteguín

Franco Colapinto se tomó unos días de merecido descanso en medio del receso de la Fórmula 1 por el verano boreal. El piloto argentino de 22 años se trasladó a Barcelona para visitar a su amigo, la leyenda del pádel Fernando Belasteguín. Jugaron un partido y ahí se sumó Bizarrap, otra persona cercana a los afectos del corredor de Alpine y clave en su campaña.

El competidor bonaerense subió una foto en una historia de Instagram en la que se lo ve junto al jugador de pádel y el DJ y productor musical. Luego, Belasteguín publicó un video en dicha red social, celebró el triunfo y chicaneó: “Divertido encuentro donde disfrutamos jugando al pádel, los 3 invitados tienen bastante margen de mejora (Juan el mejor de los 3), Franco podrías hacerles de Profe. Álvaro (otra persona que jugó el partido), mejor no decimos resultado, pero esperamos que digan donde nos invitan a cenar. Diversión en el pádel, y entrenamiento después para un lindo agosto!”

El tema no quedó ahí ya que Colapinto y Bizarrap recogieron el guante: “Te cagamos a pelotazos con Bizarrap, gato”, bromeó el volante pilarense. “La dupla COL - BIZ se viene fuerte. Dame dos clases mas y salgo arando”, disparó Biza.

Cabe recordar que Colapinto ya había hecho una semana de entrenamiento junto a Belasteguín entre los Grandes Premios de Gran Bretaña (06/07) y el de Bélgica (27/07). Franco agradeció ese acompañamiento de su amigo que lo recibió en su casa.

Colapinto jugó al padel con amigos

Según lo indicado por Belasteguín, es posible que ese plan de trabajo en lo físico se repita en las dos semanas próximas. En este período las bases de los equipos están cerradas por reglamento y no están permitidos los desarrollos en los autos. Sólo se puede hacer el mantenimiento mínimo.

Alpine buscará en la segunda parte de la temporada poder avanzar, algo que será muy difícil ya que el compañero de Colapinto, Pierre Gasly, admitió que desde España no hay mejoras en los coches y no las esperan en el resto del campeonato.

La carta que puede llegar a tener Franco es que correrá en nueve circuitos en los que ya compitió sobre un auto de F1 en 2024. Fue en su etapa con Williams, el equipo en el que se desarrolló dentro de su academia y le dio la oportunidad de debutar en la Máxima. El único escenario en el que no corrió es Zandvoort (Países Bajos), pero allí llevó a cabo pruebas con los autos de temporadas anteriores como conocidas como TPC (Test of Previous Cars).

El equipo de Colapinto es el peor del campeonato y ocupa el último puesto en el Mundial de Constructores. Un coche con escasa competitividad, errores de estrategias y fallas garrafales en los boxes como los que sufrió el argentino en Hungría, dan cuenta de un panorama que el propio asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore, calificó como una fase crítica. La segunda parte de la temporada temporada consta de diez eventos y se reanudará del 29 al 31 de agosto en Países Bajos.