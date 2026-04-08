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El golazo de Julián Álvarez de tiro libre para el Atlético de Madrid sobre el final del primer tiempo ante el Barcelona

El delantero argentino dibujó una gema para abrir el marcador en el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League

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  • La joya del argentino de tiro libre

Julián Álvarez volvió a frotar la lámpara para el Atlético de Madrid en el final del primer tiempo contra el Barcelona, por la ida de los cuartos de final de la Champions League. El delantero, de 26 años, clavó un golazo de tiro libre desde el borde del área justo sobre el filo del descanso, para abrir el marcador en un duelo de altísima tensión, justo ante un rival que pretende quedarse con sus servicios en el próximo mercado de pases.

La secuencia del epílogo de la etapa inicial resultó atrapante. Tras un balón largo, Giuliano Simeone se marchó cara a cara con el arquero Joan García y, cuando estaba por entrar al área, lo derribó Pau Cubarsí. El árbitro István Kovács primero lo amonestó, pero fue convocado por el VAR a revisar en la pantalla. Al constatar que el zaguero interrumpió una ocasión manifiesta de gol, rectificó su decisión y le mostró la tarjeta roja.

Sin embargo, al Atleti le quedó un bonus track: el tiro libre, desde una posición inmejorable. Se pararon para ejecutar Antoine Griezmann y el campeón del mundo y bicampeón de América con Argentina. Parecía para un disparo de zurda, pero el que se animó fue el Araña, que sacó un tiro combado por encima de la barrera, que se incrustó en el ángulo superior izquierdo del arco de García.

El punta lo celebró con su clásico gesto del Hombre Araña y recibió el abrazo de sus compañeros. Su tanto se dio en medio de los rumores que lo vinculan con el conjunto blaugrana a partir de junio.

  • La secuencia de la expulsión de Cubarsí

Antes del encuentro, el presidente de Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, respondió a la insistencia sobre una posible transferencia del delantero argentino al conjunto catalán durante el próximo mercado de pases. El mandatario aseguró que “hasta que no le diga que se marche, él no se va a marchar”.

El directivo fue tajante al señalar que la especulación sobre un traspaso parte de la prensa y no de la institución: “Te lo voy a explicar en tres palabras: tiene contrato con Atlético de Madrid. Bueno, han sido siete en vez de tres”.

  • La primera chance de Julián, a los cuatro minutos

En el cruce por Champions, Álvarez se mostró activo desde el pitazo inicial. A los cuatro minutos, recuperó una pelota junto al córner, desbordó por la línea de fondo, enganchó y remató. En esa escena, García se quedó con el duelo.

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