La ácida respuesta del presidente del Atlético de Madrid sobre el futuro de Julián Álvarez: “Yo soy Dios”

La tajante postura del presidente del Atlético de Madrid sobre el futuro de Julián Álvarez

El presidente de Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, defendió este miércoles la permanencia de Julián Álvarez en el club rojiblanco. En una rueda de prensa previa al partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones entre Barcelona y Atlético de Madrid, el dirigente respondió a la insistencia sobre una posible transferencia del delantero argentino al conjunto catalán durante el próximo mercado de pases. El mandatario aseguró que “hasta que no le diga que se marche, él no se va a marchar”.

Durante el tradicional almuerzo de directivas realizado en la antesala del encuentro en el Camp Nou, varios periodistas interrogaron al presidente sobre el futuro del campeón del mundo con argentina. Consultado sobre si podía garantizar que el internacional argentino vestirá la camiseta rojiblanca la próxima temporada, Cerezo contestó en tono distendido: “¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir de aquí a final de año?”.

Ante la insistencia de los medios, Cerezo fue tajante al señalar que la especulación sobre un traspaso parte de la prensa y no de la institución. “Te lo voy a explicar en tres palabras: tiene contrato con Atlético de Madrid. Bueno, han sido siete en vez de tres”, subrayó el máximo dirigente.

El presidente añadió que el delantero argentino mantiene un vínculo vigente con el club y que restan varios años de contrato. “Si un jugador tiene contrato con un equipo y le quedan muchos años de contrato con ese equipo, pues tú dime a mí qué puede pasar”, comentó.

Respecto a la posibilidad de que el propio Álvarez manifieste su deseo de abandonar el Metropolitano, Cerezo volvió a utilizar una metáfora: “En ese caso tú piensa que yo soy Dios, y hasta que no le diga que se marche, no se va a marchar”. Esta afirmación refuerza la inflexible postura que adoptó el conjunto colchonero ante los rumores sobre una posible salida del futbolista argentino durante el próximo período de transferencias.

Barcelona tiene en la mira a Julián Álvarez, figura del Atlético de Madrid (EFE/Juanjo Martín)

Julián Álvarez, de 26 años, llegó al Atlético de Madrid tras su paso por Manchester City y se ha consolidado como pieza clave en el esquema dirigido por Diego Simeone. En la actual temporada, el atacante argentino suma 17 goles y 7 asistencias en todas las competiciones, lo que ha incrementado su cotización en el mercado europeo y despertado el interés de otros grandes clubes.

El Colchonero, aunque se encuentra algo alejado en la disputa por La Liga de España (figura en la cuarta posición con 57 puntos, 19 menos que el líder Barcelona), sigue en carrera para cerrar la temporada con dos títulos. Se encuentra en la final de la Copa del Rey (chocará ante Real Sociedad) y en cuartos de final de la Champions League (se medirá justamente ante el elenco azulgrana). Julián Álvarez, desde su desembarco al conjunto de la capital española, aportó 46 goles y brindó 17 asistencias en 101 partidos. Vale mencionar que el partido de vuelta ante los Culé por el máximo certamen europeo se llevará adelante el martes 14 de abril, en el estadio Metropolitano.

Por otro lado, Cerezo señaló que le “parece bien” la decisión del Comité Técnico de Árbitros de aclarar que el VAR no tenía que haber intervenido en la expulsión de Gerard Martín durante el último Atlético-Barça en La Liga (1-2), aunque expresó su descontento por el desenlace del encuentro: “¿Quién nos compensa a nosotros por la equivocación?”.

Además, el presidente del Atlético indicó que tiene “buen ‘feeling’” de cara al duelo de este miércoles, aunque recordó que “esto es muy largo” y que lo fundamental será “jugar bien y meter goles”, antes de destacar que el equipo rojiblanco “se juega el prestigio” en una competición, la Champions, que le “apetece ganar mucho más que a cualquier otro equipo”.

Finalmente, Cerezo sostuvo que “todo lo que hace” su entrenador, Diego Pablo Simeone, le parece “perfecto”, y elogió al presidente reelecto del FC Barcelona, Joan Laporta, al describirlo como “un buen amigo, una gran persona y un buen presidente”.