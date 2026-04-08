Maravilla Martínez habló tras errar el penal en el clásico entre Independiente y Racing: “Les pido disculpas a las dos hinchadas”

Racing consiguió un importante triunfo en su debut por la Copa Sudamericana ante Independiente Petrolero en Bolivia, resultado que le permitió recuperarse anímicamente de lo que fue la derrota en el clásico ante Independiente el sábado pasado. El gran apuntado de esa caída fue Adrián Martínez, quien dilapidó un penal en el primer tiempo y erró una chance clara en el segundo que le hubieran servido a la Academia para ponerse en ventaja en territorio visitante. Luego de un posteo que realizó en las redes sociales, Maravilla habló por primera vez de la decisión que tomó frente a Rodrigo Rey y la frustración que le causó desperdiciar la pena máxima.

“Fue una toma de decisión que uno toma como jugador. Primero quiero pedirle disculpas al hincha, a la gente que nos fue a alentar el día anterior (en el banderazo), porque la verdad que se sintió mucho el apoyo. Fue una tristeza enorme porque no se dio el resultado. Si no entraba esa pelota, pero igual ganábamos, se lo iban a tomar de otra manera, pero el resultado fue en contra, por eso de mi parte quiero perdirle disculpas”, comentó en diálogo con ESPN el delantero académico que ayer fue titular en Bolivia y disputó 66 minutos.

Más tarde, el 9 insistió: “Fue una toma de decisión, no fue una falta de respeto para el rival porque íbamos 0-0, no es que íbamos 3-0 ganando. Era el primer tiempo, un momento decisivo. Tomé esa decisión, no salió bien y con el resultado final empeoró todo, pero son tomas de decisiones que uno tiene como jugador. Uno quiere lo mejor para el equipo, como delantero siempre trato de dar el máximo, obviamente que siempre di todo por la camiseta y lo voy a seguir haciendo. Esta vez erré y otra vez convertí penales más decisivos. Quiero pedirles disculpas a ambos, de las dos hinchadas. No quise faltarle el respeto a ninguna de las dos”.

Maravilla también reveló que en la cabeza tuvo la idea de ejecutar una pena máxima a lo panenka: “Siempre tuve gnaas de picar un penal. Si uno lo hace contra un equipo inferior o ganando, se toma como falta de respeto. En un partido importante, más allá de que uno tiene que tratar de asegurar, no falta el respeto, uno lo hace con crítica y autoridad. Salió mal, si hubiera salido bien estaríamos hablando de otra cosa, de la capacidad que tuve para hacerlo o quizás de animarme a hacerlo en un partido tan importante”. Y remató: “La decisión la tomé en el momento, pensé que un arquero en un clásico se iba a tirar, no creía que se iba a quedar parado, pero la definición mía fue mala”.

El atacante de 33 años solamente se había expresado en redes sociales al compartir un pasaje de la Biblia (Segunda Carta a los Corintios): “Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca”. El texto, atribuido al apóstol Pablo, fue interpretado como un gesto de reflexión sobre la humildad y el sufrimiento. Y en esta entrevista asi lo ratificó.

“No lo haría otra vez porque después entendí que uno humilla o avergüenza al rival o quiere enaltecerse como diciendo ‘uy, la piqué’ y la verdad uno nunca quiso cancherear, porque obviamente uno siempre habla de la palabra de Dios, siempre con humildad. Dios respalda la humildad y, al que se enaltece, Dios lo humilla. Hoy quedé humillado por querer enaltecerme”, dijo.

Admeás, aclaró: “Tampoco lo pensé así, no dije ‘che, voy a humillar a alguien en el clásico’, fue un recurso, pero obviamente no lo volvería a hacer porque esto me dejó una experiencia de vida que, si lo hacía, al otro día los iban a gastar todos”.

Finalmente, el campanense cerró: “Le pido disculpas al rival y obviamente, más que nada, a la hinchada de Racing. Sé que los clásicos son muy importantes. El clásico anterior de visitante le di una alegría, ahora les di una tristeza. Ojalá que el próximo podamos revertir esta situación”.