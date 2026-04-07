Racing Club debutará ante Independiente Petrolero en Bolivia por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Racing se mide ante Independiente Petrolero en el inicio de la Copa Sudamericana

El estreno de Racing en la Copa Sudamericana 2026 tendrá lugar en la altitud de Sucre, donde enfrentará a Independiente Petrolero en el Estadio Olímpico Patria. El duelo, previsto para este martes a las 19, corresponde a la primera fecha del Grupo E y será transmitido por ESPN.

La cita internacional representa para Racing una oportunidad para dejar atrás el revés sufrido en el clásico de Avellaneda, donde perdió ante Independiente. Los dirigidos por Gustavo Costas ocupan la sexta posición en el Grupo B del Torneo Apertura, con 18 puntos cosechados en cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas.

De acuerdo con los registros, la Academia disputó cuatro encuentros oficiales en Bolivia, entre ellos ante Bolívar, Oriente Petrolero y un traspié que se produjo ante el club 31 de Octubre en 1967, en un duelo que no impidió que aquel equipo terminara consagrándose meses después en la Copa Libertadores.

Racing levantó el trofeo de la Copa Sudamericana, tras vencer en la final a Cruzeiro de Brasil (AP Foto/Jorge Saenz)

La altura de Sucre, cercana a los 2.800 metros sobre el nivel del mar, suele representar un desafío considerable para los equipos argentinos. Sin embargo, Racing supo adaptarse históricamente, lo que añade un condimento especial a este enfrentamiento.

Ambos equipos llegan en momentos dispares. Independiente Petrolero afronta el certamen tras una derrota inicial en el torneo local, donde cayó por 3-0 ante Nacional Potosí. La escuadra dirigida por Thiago Leitão solo había participado antes en la Copa Libertadores 2022 y en la desaparecida Copa Conmebol de 1999, sin experiencia previa en la Sudamericana.

El equipo local cuenta con figuras como Ronny Montero, Heber Leaños, Daniel Rojas y Rudy Cardozo, quienes buscarán hacer valer la localía y la motivación de un debut internacional. Independiente Petrolero inicia su participación en la Sudamericana con el impulso de representar por primera vez a su hinchada en este torneo.

Independiente Petrolero jugará por primera vez la Copa Sudamericana (REUTERS/Carla Carniel)

Por el lado de Racing, las miradas estarán puestas en Adrián Maravilla Martínez, quien viene de protagonizar una jugada desafortunada en el clásico ante Independiente. El equipo argentino buscará comenzar con un buen pie y repetir la conquista del título continental que obtuvo en 2024 tras superar al Cruzeiro de Brasil.

Este jueves, los otros dos integrantes del Grupo E, Botafogo y Caracas, abrirán su participación enfrentándose a las 19:00. Por su parte, el trayecto del plantel dirigido por Gustavo Costas en la competición seguirá el 15 de abril, cuando reciba al equipo brasileño. Más adelante, el 29 del mismo mes, la Academia se enfrentará a Caracas, que llega como representante de Venezuela.

Posibles formaciones

Independiente Petrolero: Jhohan Gutiérrez; Francisco Rodríguez, Leonardo Montenegro, Saúl Torres, Roberto Villavicencio; Luis Palma, Diego Navarro, Gustavo Cristaldo, Rudy Cardozo; Thomaz Santos y Rodrigo Rivas. DT: Thiago Leitão.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso o Ignacio Rodríguez; Bruno Zuculini, Alan Forneris; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Duván Vergara; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Árbitro: Augusto Menéndez

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Patria

TV: ESPN