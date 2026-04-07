Deportes

Un futbolista argentino apagó un incendio durante un partido: “Modo bombero”

Ezequiel Schelotto, quien además es dueño del FC Paradiso, dio la nota del fin de semana con una intervención clave para detener la propagación del fuego en un encuentro de la Tercera División de Suiza

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El jugador, y también accionista del FC Paradiso, fue protagonista de un singular momento durante un partido

Ezequiel Schelotto, ex jugador de Inter de Italia y Racing, entre otros equipos, protagonizó un singular momento durante la victoria 2-1 de su equipo FC Paradiso, donde también es inversor y vicepresidente, y el FC Bavois por la fecha 25 de la Promotion League, tercera división de Suiza.

El carrilero derecho, de 36 años, fue filmado cuando, en el transcurso del duelo, intervino para erradicar un incendio detrás de uno de los arcos. El Galgo ingresó a la cancha con una manguera de larga extensión para rociar agua en el área donde se estaba propagando el fuego, que se había generado en las redes que separan la cancha de un estacionamiento ubicado a centímetros de distancia.

Inicialmente, una persona intentó terminar con el incendio con una serie de pisadas, pero la intervención de Schelotto fue vital para evitar que la situación escalara a mayores y el compromiso pudiera seguir con normalidad.

Ambas partes hicieron un posteo en conjunto a través de sus diferentes cuentas de Instagram
"Aquí estoy", escribió el jugador en la publicación del medio italiano

De hecho, Ezequiel Schelotto registró este episodio a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram en conjunto con SportItalia. La fuente citada resumió la noticia de esta manera: “Ezequiel Schelotto, en modo bombero: apagar un incendio de campo. El ex jugador del Atalanta e Inter, ahora capitán y vicepresidente del Paradiso FC, intervino rápidamente para extinguir las llamas que se extendieron detrás de una puerta durante el desafío ante el FC Bavois en la Tercera División en Suiza”. Schelotto les dejó un comentario: “Aquí estoy”.

El argentino nacionalizado italiano, que vistió la camiseta de la Azzurra durante cuatro minutos en un amistoso con derrota ante Inglaterra en 2012, tuvo una dilatada trayectoria desde su debut en 2007 con la camiseta de Banfield. Italia lo cobijó como su segunda casa, luego de diversos pasos por Cesena, Atalanta, Catania, Inter de Milan, Parma, Sassuolo y Chievo Verona. También se desempeñó en el Brighton de Inglaterra y el Sporting de Lisboa de Portugal.

En su experiencia por Italia, compartió vestuario con Maxi López en Catania y Chievo Verona. Y ambos volvieron a coincidir desde la función dirigencial porque se unieron como inversores de la entidad suiza.

Sin embargo, el Galgo acusó al ex esposo de Wanda Nara de haberse ido de manera intempestiva del proyecto denominado “Sueño Paradiso”. “Muchos jugadores se quedaron porque existía un proyecto deportivo muy interesante. Llegaron chicos nuevos de otros países, llegaron argentinos, que yo les tomé mucho cariño porque tienen familia, había chicos que estaban por ser papás, gente que tenía situaciones familiares con los padres y todo. Y al final yo me tuve que hacer cargo. Sí, yo, yo de mi plata, de mi bolsillo, banqué a todos. Y no tengo vergüenza de decirlo, porque hay que decir la verdad también. No fue fácil para mí. En un momento muy difícil para mí, familiar y económico, pensé más en esos jugadores que quedaron en la nada, para poder ayudarlos”, sostuvo en declaraciones al portal Bolavip.

Maxi López y Ezequiel Schelotto se había unido como inversores del FC Paradiso
Maxi López y Ezequiel Schelotto se había unido como inversores del FC Paradiso

A continuación, se refirió a la participación de López en MasterChef Celebrity, un reality show de la TV argentina: “Se creó una situación muy complicada cuando él se fue y no dijo nada. De un día para otro desapareció y después lo vimos en la tele. Yo perdí mucho dinero y no sé si lo voy a recuperar, pero qué voy a hacer, se borraron todos. Me quedé yo solo”.

“La verdad es que fue muy triste que él se haya ido, yo lo conozco hace 15 años, jugamos juntos varios años en Catania y en el Chievo Verona, yo lo traje acá, yo le comenté del proyecto. Las cosas no se dieron, obviamente, no hay que decir ninguna mentira: cuando las cosas no se dan, no se dan. Él toma la decisión de irse un día para otro sin decirle nada a nadie”, lamentó Ezequiel Schelotto.

El triunfo del FC Paradiso durante el último fin de semana rompió una racha de siete partidos sin sumar de a tres en la Tercera División y significó el primer triunfo en 2026. La institución vive un momento apremiante porque se ubica anteúltimo sobre 18 equipos con 23 puntos y está en zona de descenso junto al colista Vevey (4 unidades). El dato positivo es que está a solo dos puntos del primer equipo que logra la permanencia (Kreuzlingen, 25) y todavía debe enfrentarlo en las nueve jornadas que restan disputar.

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