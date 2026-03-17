Jugó en la selección de Italia, tuvo un paso fugaz por Racing y se convirtió en jugador y vicepresidente de un club europeo

Ezequiel Schelotto en acción frente a Pierre-Emerick Aubameyang (Mike Hewitt/Pool via REUTERS)

En un movimiento pocas veces visto, el futbolista argentino nacionalizado italiano Ezequiel Schelotto asumirá un doble rol como vicepresidente y jugador del FC Paradiso, equipo que compite en la tercera división de Suiza. El anuncio oficial se realizará en el Palazzo Mantegazza, en Paradiso.

Schelotto, nacido en 1989 y de 36 años, ya era parte del plantel, y ahora adquirió el 40% de las acciones del club, según informó el periodista Gianluca Di Marzio. El evento de presentación reunirá a autoridades locales, patrocinadores y miembros directivos, en el que se darán a conocer las líneas estratégicas del nuevo proyecto deportivo.

“Una elección que representa mucho más que una simple tarea: es la confirmación de la voluntad de construir un proyecto sólido, ambicioso y profundamente conectado. La experiencia internacional, personalidad y visión de Schelotto serán un valor añadido para el deporte y el desarrollo estructural del FC Paradiso”, escribió el club en sus redes sociales.

El comunicado del club (Instagram: @fcparadiso_official)

El ex mediocampista de Racing Club continúa vinculado al fútbol profesional desde su llegada al FC Paradiso en 2023, tras un paso por Dubai, manteniendo su contrato como jugador hasta mediados de este año. La continuidad de su carrera como futbolista dependerá de una eventual renovación del vínculo.

“Bienvenido a este nuevo papel, Ezequiel. El futuro se construye juntos”, cerró el elenco en suizo en el extenso comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

La trayectoria del Galgo Schelotto es atípica para un jugador argentino: abandonó Banfield a los 16 años sin debutar en Primera División, luego de que una oferta del Atalanta y tras diferencias contractuales con la dirigencia impulsaran su partida. Durante casi un año estuvo imposibilitado de jugar debido a la negativa del club argentino de enviar su transfer, situación que solo destrabó la intervención de la FIFA.

Ese salto temprano le permitió destacarse en el fútbol italiano, donde defendió los colores de equipos como Cesena, Atalanta, Catania, Inter y Chievo Verona, entre otros. Su rendimiento lo llevó a ser convocado por la selección azzurra primero en la sub-21 y luego en la absoluta bajo la dirección de Cesare Prandelli.

Ya consolidado en Europa, Schelotto estuvo cerca de integrar la convocatoria de Jorge Sampaoli para la Copa Mundial de la FIFA en Rusia en 2018, oportunidad que no se concretó por razones administrativas y deportivas, según reveló el propio jugador.

Aunque soñaba con destacarse en el fútbol argentino, su retorno estuvo marcado por obstáculos. En Racing, club en el que apenas disputó ocho encuentros oficiales, una grave lesión de ligamentos y la posterior falta de continuidad bajo el mando de Fernando Gago condicionaron su paso. También pasó por Aldosivi y Morón.

“Mi paso por el fútbol argentino no fue bueno. Me rompí los ligamentos a los seis meses y después tuve otra lesión en la rodilla en Aldosivi. Perdí casi año y medio de fútbol”, declaró Schelotto en una entrevista a Bolavip.

En su extenso recorrido destacan varios momentos emblemáticos, como su gol al Milan jugando para el Inter el 24 de febrero de 2013. Ese tanto, conseguido a los pocos segundos de ingresar en el clásico de Milán, permanece como uno de los recuerdos más presentes para los hinchas y para el propio jugador, que lo plasmó en forma de tatuaje.

A lo largo de su carrera, Schelotto sumó experiencias en varios países: después de su paso por clubes italianos, jugó también en Sporting Lisboa de Portugal y en el Brighton de Inglaterra, donde llegó a jugar ante rivales de la talla de Chelsea y Real Madrid en Champions League y enfrentó a nombres como José Mourinho en la Premier League.

José Mourinho y Ezequiel Schelotto en un partido de Premier (REUTERS/Hannah McKay)