La fuerte acusación contra Maxi López de un ex jugador por irse de un club del que era inversor: “Desapareció y perdí mucho dinero”

El Galgo Schelotto quedó como vicepresidente del FC Paradiso y apuntó contra Maxi López (@fcparadiso_official)

Ezequiel Schelotto lanzó una fuerte declaración contra Maxi López al acusarlo de salir de manera abrupta del club FC Paradiso. El Galgo reveló que debió utilizar recursos personales para afrontar compromisos económicos después de que el exdelantero se desvinculara sin previo aviso luego de adquirir el 40% de las acciones del club suizo en abril del 2025. La situación derivó en una crisis interna para la institución, donde varios integrantes del plantel quedaron sin respaldo financiero ni certezas contractuales.

La gestión de López en el club tuvo una duración breve pero un impacto significativo. En declaraciones con el portal Bolavip, según el Galgo Schelotto, tras la adquisición accionaria ocurrida en 2025, la administración del equipo y las relaciones con los jugadores giraban en torno a la figura del ex delantero de River Plate y Barcelona, quien lideró el denominado proyecto “Sueño Paradiso”. Durante ese período, llegaron al club nuevos futbolistas provenientes de distintos países, incluidos el propio Schelotto.

“Muchos jugadores se quedaron porque existía un proyecto deportivo muy interesante. Llegaron chicos nuevos de otros países, llegaron argentinos, que yo les tomé mucho cariño porque tienen familia, había chicos que estaban por ser papás, gente que tenía situaciones familiares con los padres y todo. Y al final yo me tuve que hacer cargo. Sí, yo, yo de mi plata, de mi bolsillo, banqué a todos. Y no tengo vergüenza de decirlo, porque hay que decir la verdad también. No fue fácil para mí. En un momento muy difícil para mí, familiar y económico, pensé más en esos jugadores que quedaron en la nada, para poder ayudarlos”, destacó el argentino.

Maxi López y Ezequiel Schelotto coincidieron en el Catania y jugaron durante muchos años a la par en el fútbol italiano

“La verdad es que fue muy triste que él se haya ido, yo lo conozco hace 15 años, jugamos juntos varios años en Catania y en el Chievo Verona, yo lo traje acá, yo le comenté del proyecto. Las cosas no se dieron, obviamente, no hay que decir ninguna mentira: cuando las cosas no se dan, no se dan. Él toma la decisión de irse un día para otro sin decirle nada a nadie”, agregó el Galgo Schelotto.

Según el relato del futbolista que también tuvo pasos por el Brighton de Inglaterra, Deportivo Morón y Aldosivi, cuando López decidió alejarse, el club debió hacer frente a obligaciones inesperadas mientras aguardaba una solución institucional. La crisis se vio agravada por la falta de explicación pública de López y su reaparición mediática en MasterChef Celebrity de la TV argentina, mientras en el club quedaban pendientes obligaciones hacia los jugadores.

“Se creó una situación muy complicada cuando él se fue y no les dijo nada. De un día para otro desapareció y después lo vimos en la tele. Yo perdí mucho dinero y no sé si lo voy a recuperar, la verdad, pero qué voy a hacer, se borraron todos. Me quedé yo solo”, confesó Schelotto.

El Galgo Schelotto, además de convertirse en vicepresidente, es el capitán del FC Paradiso (@fcparadiso_official)

La llegada de Maxi López al FC Paradiso, promovida por el propio Galgo Schelotto y presentada al presidente Antonio Caggiano, incluyó compromisos específicos en áreas como desarrollo juvenil, acciones de marketing y gestión técnica. El objetivo central, según el testimonio del lateral, era posicionar al Paradiso en la lucha por el ascenso a la categoría superior del fútbol suizo. Sin embargo, la desvinculación del exatacante, motivada presuntamente por discrepancias con la conducción del club, fue total y repentina: “Él toma la decisión de irse un día para otro sin decirle nada a nadie”.

“No sé porqué yo lo conozco hace una banda, conoce a mi papá, a mi mamá, a mi mujer, a mi hija, a mis hermanos, algunos de mis hermanos que viven acá. Y tenía eso que a mí me gusta, los valores, la humildad, porque es un pibe bueno. La verdad que eso no lo puedo negar. Lo conozco hace una banda, fuimos compañeros. Después tuvo estas actitudes. Está bien, supongo que no se llevó bien con el presidente porque era un socio, no se llevó bien”, sumó el Galgo.

Ezequiel Schelotto pasó por múltiples equipos a lo largo de su carrera profesional. Luego de debutar en Banfield en el 2007, dio el salto a Europa, donde vistió la camiseta de varios equipos italianos: Cesena, Atalanta, Catania (donde coincidió con Maxi López), Inter de Milan, Parma, Sassuolo y Chievo Verona. A todas estas instituciones se le suman el Brighton de Inglaterra y el Sporting de Lisboa de Portugal. En 2021 regresó a Argentina para jugar en Racing, Aldosivi y Deportivo Morón. Antes de recalar en el FC Paradiso tuvo un breve paso por el Dubai City de Emiratos Árabes Unidos.

Del otro lado de la polémica se ubica Maximiliano López, otro futbolista que vistió múltiples camisetas a lo largo de su carrera. Tras su debut en River Plate se fue a España para jugar en Barcelona y Mallorca. Luego de su paso por el FC Moscú y Gremio, emprendió su viaje por Italia: Catania, AC Milan, Sampdoria, Chievo Verona, Torino, Udinese, Crotone y Sambenedettese, donde finalmente se retiró. Luego de esto se dedicó a ser empresario y, en los últimos meses, participó en programas de televisión argentinos.

Maxi López