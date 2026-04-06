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Una ex estrella del fútbol italiano comparó a Messi y Maradona y abrió el debate: “Hoy Diego haría mil goles por campeonato”

Dino Baggio, campeón con el Inter y la Juventus, defendió que el contexto del fútbol de los 80 agiganta la figura del histórico 10

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Dino Baggio
Dino Baggio recordó la época de Maradona en el fútbol italiano (Credit: Claudio Villa /Allsport)

La figura de Diego Armando Maradona sigue generando debates encendidos, incluso entre quienes comparten generación con Lionel Messi. El exfutbolista italiano Dino Baggio, con pasos por el Inter de Milán y la Juventus, no titubeó al elegir al ídolo argentino del Napoli como el mejor de todos los tiempos, ubicándolo por encima del actual capitán de la selección argentina.

Durante una entrevista con el diario AS, Baggio describió la diferencia abismal que, a su juicio, existía entre el fútbol de los años ochenta y el actual. El exmediocampista defendió que la dureza de la Serie A de aquella época marcaba un contexto en el que solo los más dotados y resistentes podían brillar.

Diego Maradona con Argentina vs Inglaterra el 13 de mayo de 1980 en el estadio Wembley
El argentino tuvo una etapa dorada entre 1984 y 1991 en el Napoli (Shutterstock)

Para Dino Baggio: “Hoy se cobra falta antes del contacto. Maradona, en los tiempos modernos, haría mil goles por campeonato. No puedes imaginar lo que le pegaban cuando estaba en el Nápoles. Messi, en aquella época, habría sido igualmente buenísimo, pero masacrado total y absolutamente. Por eso digo que Diego fue el más grande. El Dios del fútbol mundial”, relató el italiano en una entrevista con diario AS.

La declaración de Baggio resume su visión del fútbol italiano en la década de 1980. En esa época, las reglas permitían seguimientos mucho más agresivos y, según sus palabras, “algunos defensores te plantificaban los tacos en el gemelo, porque sencillamente se podía. Era duro antes, sí. Daba igual el balón o el tobillo. Hoy todo es más sencillo en realidad”.

Dino Baggio insistió: “Por eso digo que Diego fue el más grande”. El exvolante reconoció que el sacrificio y la adaptación a la idiosincrasia del fútbol italiano eran clave para sobrevivir en la Serie A, una liga donde la técnica individual no bastaba para imponerse.

Dino Baggio
El excentrocampista italiano resaltó la rudeza de la Serie A en los años 80 (Credit: Shaun Botterill /Allsport)

El paso de Maradona por el Napoli transformó a un club históricamente alejado de los grandes títulos. Entre 1984 y 1991, el argentino disputó 259 partidos, en los que anotó 115 goles y sumó 76 asistencias. Con su aporte, la institución del sur de Italia logró dos títulos de Serie A, una Copa Italia, una Supercopa de Italia y una Copa de la UEFA.

La gesta de Maradona cobró aún más valor debido a la rudeza de la competición. Dino Baggio mencionó a zagueros como Ferrara, Couto, Bergomi, Ferri, Pietro Vierchowod y Mihajlovic, conocidos por su juego físico y la permisividad arbitral de la época. Frente a ese panorama, el exinterista remarcó la resiliencia y el genio del argentino.

La visión de Dino Baggio dejó en claro que elige a Maradona por encima de Messi (REUTERS/Peter Cziborra)
La visión de Dino Baggio dejó en claro que elige a Maradona por encima de Messi (REUTERS/Peter Cziborra)

Durante la etapa de Maradona, el Napoli no participó en la Supercopa de Europa pese a haber conquistado la Copa de la UEFA. En ese entonces, la competición enfrentaba únicamente a los campeones de la hoy llamada Champions League y la Recopa de Europa.

En su repaso por compañeros y rivales, Baggio elogió a figuras como Roberto Baggio, Gianfranco Zola, Lothar Matthäus, Zinedine Zidane y Ronaldo, el brasileño, a quienes calificó como “imposibles de detener”. También destacó el carácter del Cholo Simeone, a quien conoció en la Lazio: “Un tipo que no hablaba mucho, pero ya era un entrenador. Imponía respeto, y exigía responsabilidad. Lo que ves es idéntico al futbolista. Un condottiero, un gran tipo. Líder total y absoluto. Un carácter de hierro. Garra, pero muchas cosas más. Su liderazgo era enorme”.

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