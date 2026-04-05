Valentín Barco quedó a un paso de convertirse en refuerzo del Chelsea: “Todo está listo de su lado”

Valentín Barco dio el sí para continuar su carrera en el Chelsea (REUTERS/Christian Hartmann)

El futuro de Valentín Barco parece estar definido: el polifuncional jugador argentino tendría todo acordado para vestir la camiseta del Chelsea a partir de la próxima temporada. Según el especialista en mercado de pases Fabrizio Romano, el futbolista ya habría dado “el visto bueno a su fichaje”. En cuanto al acuerdo, incluye un contrato de 5 años y se daría tras finalizar la Copa del Mundo.

Aunque Barco, de 21 años, ya dio el visto bueno y las condiciones personales están pactadas, la decisión final “depende del Chelsea, ya que el control total del acuerdo recae en su actual club el Racing de Estrasburgo. Colo Barco quiere ir al Chelsea y todo está listo en el lado del jugador”, aseguró Romano. La operación se apoya en la relación empresarial entre el grupo BlueCo, propietario tanto del Estrasburgo como del club londinense. Esta conexión facilitó las negociaciones y eliminó obstáculos en las transferencias entre ligas diferentes.

El posteo de Fabrizio Romano sobre el traspaso del Colo Barco al club londinense (@FabrizioRomano)

Desde su llegada al fútbol francés, el jugador de 21 años se consolidó como titular indiscutido del Estrasburgo. En la temporada más reciente, disputó 37 encuentros, marcó 2 goles y ofreció 9 asistencias, lo que le valió la convocatoria a la selección argentina para la última fecha FIFA. Barco reforzó su perfil internacional al anotar en la goleada ante Zambia en La Bombonera, una actuación que elevó sus posibilidades para estar en la lista definitiva del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El Chelsea, que recientemente conquistó la Conference League y el Mundial de Clubes, busca fortalecer su plantel con fichajes de proyección. La incorporación de Barco responde a esa estrategia, de cara a la temporada 2026/27. Por su parte, la carrera europea de Barco incluye pasos por Brighton, donde sumó siete partidos en la Premier League, y por Sevilla, antes de recalar en el Estrasburgo, que adquirió su pase tras un préstamo inicial. En total, el argentino acumuló 52 partidos, dos goles y 11 asistencias con la camiseta del club francés.

Barco celebró un tanto con la selección argentina mientras busca asegurarse su lugar para el Mundial (REUTERS/Rodrigo Valle)

El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, ya tuvo bajo su dirección a Barco en Estrasburgo y fue quien optó por desplazarlo de su habitual lateral izquierdo a la zona de volante. Esta modificación táctica resultó determinante para el desarrollo del jugador, quien compartiría la zona media de los Blues con futbolistas como Enzo Fernández, Moisés Caicedo y Cole Palmer.

La inminente transferencia de Barco al Chelsea responde a dos factores principales, debido a sus actuaciones destacadas en la Ligue 1 con el Racing de Estrasburgo y la estructura empresarial que une a ambos clubes. El futbolista argentino ya acordó los términos personales y solo resta la confirmación institucional por parte del club inglés para oficializar el traspaso.

A la espera de la lista oficial de los jugadores argentinos que disputarán la Copa del Mundo y de la decisión final del Chelsea, Barco apuesta a mantener su rendimiento y asegurar su lugar entre los convocados de Lionel Scaloni para el máximo torneo de selecciones. La próxima temporada podría encontrarlo debutando en uno de los escenarios más exigentes de Europa.