Toto Wolff habló sobre el posible retiro de Verstappen de la Fórmula 1: la verdad sobre su llegada a Mercedes

Toto Wolff se refirió al posible retiro de Max Verstappen y sus chances de llegar a Mercedes (Europa Press)

El líder de Mercedes, Toto Wolff, se refirió públicamente a los rumores sobre una posible salida de Max Verstappen de la Fórmula 1 debido a la reciente implementación de nuevas normativas técnicas centradas en la energía, instando al piloto neerlandés a reconsiderar su postura ante la posibilidad de abandonar la categoría al término de la temporada actual.

“Es un piloto muy emotivo. Lo más importante para él es disfrutar de la conducción. Es fácil imaginar que esto no se está cumpliendo ahora mismo", dijo Wolff en diálogo con el medio japonés F1 Gate.

“Nos gustaría evitar perder a Max definitivamente de la F1, pero tenemos dos pilotos y no tenemos intención de cambiar nada en este momento", sostuvo el máximo responsable del team alemán.

Ese testimonio de Wolff está en sintonía con lo manifestado al medio austriaco OE24: “Lo sorprendente es que estos rumores absurdos ya estén surgiendo en marzo. Ya es bastante ridículo que normalmente tengamos que hablar de esto en julio. No sé quién lo ha vuelto a mencionar”, puntualizó Wolff, subrayando que tanto George Russell como Kimi Antonelli están “rindiendo a un nivel excepcional”.

El medio detalla que el equipo renovó recientemente los contratos de Russell y Antonelli. Este último, con apenas 19 años, se convirtió en el líder más joven de la historia del campeonato mundial de F1. El italiano es una apuesta 100 % de Wolff, ya que lo promocionó desde su programa de jóvenes pilotos y debutó en la Máxima con más 10.000 kilómetros de pruebas sobre un auto de F1, cuando otros como el argentino Franco Colapinto lo hizo con 450 km en Williams en 2024.

Max Verstappen dejó abierta la posibilidad de un retiro de la F1 (REUTERS/Issei Kato)

Esta configuración sitúa a Mercedes en una posición sólida, tanto en términos deportivos como financieros, al prescindir de la necesidad de desembolsar sumas exorbitantes, como la cifra de 100 millones de euros anuales mencionada en una rueda de prensa el año pasado en Países Bajos, para asegurar la incorporación de un cuádruple campeón como Verstappen, tras el despido del ex jefe de Red Bull, Christian Horner y el ascenso de Laurent Mekies, con quien Verstappen mantiene una relación profesional positiva.

Durante 2023, Wolff admitió públicamente -en la serie de Netflix Drive to Survive y ante medios internacionales- que sostuvo conversaciones con la familia Verstappen. También circularon fotos de encuentros entre Toto y Max fuera del ámbito de las carreras.

La situación contractual y los resultados actuales de Mercedes han disminuido el carácter estratégico que tenía el interés por Verstappen hace apenas una temporada. El neerlandés tiene contrato con Red Bull hasta 2028, pero habría una cláusula resolutoria ante el rendimiento del auto.

La decisión sobre el futuro de Verstappen sigue, en cualquier caso, condicionada por variables abiertas a corto y medio plazo. Más allá de la nueva normativa, el corredor de 28 años dejó de tener el mejor auto de la categoría desde la segunda mitad de 2024, año en el que abrochó su cuarto y último título por la cosecha de puntos que hizo en la primera parte del campeonato. En 2025 dio pelea hasta el final, pero no pudo contra Lando Norris, que alcanzó la corona con McLaren.

El desenlace de este episodio permanece pendiente de factores incontrolables: la evolución técnica de Red Bull, la gestión del equipo y la actuación bajo el nuevo reglamento determinarán si el protagonismo mediático de Max Verstappen en el mercado de fichajes vuelve a intensificarse en los próximos meses.