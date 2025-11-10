A la espera de Riestra-Independiente, Gimnasia recibe a Vélez por la fecha 15 del Torneo Clausura

La fecha 15 cerrará con cuatro partidos el día lunes

El Torneo Clausura ya ingresó en la etapa final y la fecha 15 bajará el telón con cuatro encuentros. La jornada abre con Gimnasia recibiendo a Vélez en La Plata. Más tarde, Deportivo Riestra enfrentará a Independiente. En el último turno, Argentinos Juniors jugará contra Belgrano e Independiente Rivadavia hará lo propio con Central Córdoba (SdE).

Gimnasia (LP) vs. Vélez

Gimnasia chocará contra Vélez en La Plata

En La Plata, Gimnasia recibe a Vélez Sarsfield por la fecha 15 del Torneo Clausura. Yael Falcón Pérez es el árbitro principal y la transmisión está a cargo de ESPN Premium.

El Lobo llega al encuentro con la noticia de que aseguró su permanencia en la Primera División por otros resultados, aunque está obligado a ganar para intentar meterse en los playoffs. Gimnasia, que viene de concretar una enorme victoria por 1-0 sobre River Plate en el Monumental, se ubica undécimo en la zona B con 16 unidades. El triunfo le permitirá alcanzar a San Martín (SJ) y Sarmiento (J), quienes marcan la línea con 19 puntos.

Por su parte, Vélez ya tiene su presencia en la fase final asegurada: se ubica en la cuarta posición con 25 puntos y un triunfo lo depositaría en el segundo lugar. El Fortín, que cayó por la mínima en su última presentación contra Talleres en Córdoba, precisa una victoria para acercarse a los puestos Copa Sudamericana en la tabla anual: marcha en el 16° puesto con 39 unidades y necesita otros resultados para soñar con clasificarse al certamen internacional.

Formaciones

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita y Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Aarón Quirós, Thiago Silvero, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Valdés; Maher Carrizo, Francisco Pizzini y Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Fernando Echenique

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Hora: 17.00

TV: ESPN Premium

Deportivo Riestra vs. Independiente

Riestra e Independiente se medirán en Bajo Flores

Desde las 19:00, Deportivo Riestra se enfrentará a Independiente en un duelo clave por el Torneo Clausura. El Malevo sueña con meterse a la próxima Copa Libertadores, mientras que el Rojo busca mantener la buena racha. El árbitro principal será Fernando Espinoza y TNT Sports transmitirá el partido.

La derrota de River le dio una oportunidad de oro a Riestra, que viene de perder 1-0 contra San Lorenzo. Con 51 puntos en la tabla anual, el equipo de Gustavo Benítez puede meterse en puestos de clasificación a la Copa Libertadores en caso de ganar, ya que el Millonario suma 52. Además, la victoria le permitirá quedar como el único escolta de Rosario Central en la zona A con 30 unidades.

Del otro lado, Independiente salió del fondo después de cosechar dos victorias al hilo por 3-0 sobre Platense y Atlético Tucumán, ambos en Avellaneda. Sin embargo, por la mala racha concretada en el inicio del segundo semestre, el Rojo ya no tiene chances de meterse a la fase final del Torneo Clausura. En el plano de la tabla anual, con 41 puntos, necesita sumar lo máximo posible para soñar con un cupo en la Copa Sudamericana.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Facundo Miño; Milton Céliz, Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Independiente: Rodrigo Rey, Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Fernando Espinoza

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Estadio: Guillermo Laza

Hora: 19.00

TV: TNT Sports

Argentinos Juniors vs. Belgrano

Argentinos recibirá a Belgrano con el objetivo de meterse a la Copa Libertadores

Tras la caída en la final de la Copa Argentina, Argentinos Juniors se medirá contra Belgrano de Córdoba en La Paternal en busca de meterse en puestos de Copa Libertadores. Sebastián Martínez será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El Bicho llega después de recibir un duro golpe al perder la final de la Copa Argentina por penales contra Independiente Rivadavia. Pese a esto, deberá cambiar el chip rápido, ya que el triunfo los pondrá en puestos de clasificación a la Copa Libertadores: marcha cuarto con 51 puntos y puede superar a River, que tiene 52. Además, con 18 unidades, necesita la victoria para meterse en zona de clasificación a la fase final del Torneo Clausura en el grupo A.

Esta última situación se repite en Belgrano: marcha noveno con 19 puntos y está a uno de Banfield. El Pirata cordobés viene de igualar sin goles contra Tigre, algo que truncó sus expectativas en la tabla anual de pelear por un ingreso a la Copa Sudamericana.

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Ulises Sánchez, Lucas Menossi, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Juan Pablo Loustau

Estadio: Diego Armando Maradona, La Paternal

Hora: 21.15

TV: TNT Sports

Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba

Independiente Rivadavia y Central Córdoba se enfrentarán en Mendoza

Luego de la histórica consagración en la Copa Argentina, Independiente Rivadavia chocará contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Pablo Echavarría será el árbitro principal y ESPN Premium transmitirá el encuentro.

La Lepra mendocina viene de conseguir un histórico título al imponerse por penales sobre Argentinos Juniors en la Copa Argentina, algo que le brindó un cupo a la próxima Copa Libertadores. No obstante, el elenco de Alfredo Berti ya se quedó sin chances de meterse en los octavos de final del Torneo Clausura.

El que está al borde de asegurar su boleto a los playoffs es Central Córdoba: marcha tercero con 22 unidades y una victoria le permitirá escalar hasta la segunda posición, además de abrochar la presencia en los octavos. El Ferroviario viene de empatar sin goles contra Racing en Avellaneda.

Posibles formaciones

Independiente Rivadavia: Gonzalo Marinelli o Agustín Lastra, Alejo Osella, Leonardo Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin, Matías Vera, Lucas Besozzi; Leonardo Heredia. DT: Omar de Felippe.

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Lucas Cavallero

Estadio: Bautista Gargantini

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL