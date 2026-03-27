Con un emotivo video, Inter Miami anunció que una tribuna de su nuevo estadio llevará el nombre “Lionel Messi”

Una tribuna del nuevo estadio del Inter Miami llevará el nombre Lionel Messi"

Inter Miami anunció que la tribuna este de su nuevo estadio llevará el nombre de Lionel Messi, convirtiendo al futbolista argentino en el primer deportista del mundo en jugar regularmente como local en un estadio con una grada dedicada a su honor, según informó la institución. El club presentó el reconocimiento a través de un video difundido en sus redes sociales, en el que imágenes de momentos significativos se alternan con un mensaje narrado que repasa el impacto de Messi en la historia reciente del deporte y de la institución.

“Primero tuvieron su nombre los buscadores de talento. Después, miles de cosas tuvieron su nombre. Camisetas, banderas, murales, trofeos, recién nacidos, pieles, reverencias, fantasías, plegarias, abrazos, lágrimas, gritos. Y desde hoy, y para siempre, esta tribuna llevará su nombre”, se escucha en el video publicado por la franquicia norteamericana.

El club estadounidense detalló que la Leo Messi Stand (Tribuna Leo Messi) estará ubicada en la grada este del Nu Stadium, el nuevo recinto de la franquicia en el sur de Florida.

"Desde hoy, y para siempre, esta tribuna llevará su nombre", informó Inter Miami tras bautizar una de las tribunas de su nuevo estadio como Lionel Messi

En el comunicado oficial, Inter Miami remarcó el carácter inédito del homenaje: “Tradicionalmente, los homenajes miran al pasado. Se construyen desde la nostalgia. Desde la memoria. Este es diferente. Este nace del presente. De lo que está ocurriendo ahora mismo. De lo que sientes cada vez que Leo pisa el campo. Reconocer a alguien no siempre consiste en cerrar una etapa. A veces, se trata de entender que estás siendo testigo de algo único”.

La inauguración de la tribuna está prevista para el 4 de abril, durante el partido inaugural del Nu Stadium ante Austin FC en el marco de una nueva jornada de la Major League Soccer. La nueva grada abarcará desde las secciones 117 a la 121 en el anillo inferior y de la 217 a la 223 en el anillo superior, integrándose al diseño arquitectónico del estadio para ofrecer a los aficionados una experiencia visual privilegiada y una atmósfera singular. El club informó que quienes ocupen ese sector disfrutarán de experiencias especiales y sorpresas exclusivas, con el objetivo de consolidar la Leo Messi Stand como un espacio de referencia dentro del estadio y de la liga. “Los aficionados ubicados en la Tribuna Leo Messi disfrutarán además de experiencias especiales y sorpresas diseñadas para hacer de esta sección un espacio verdaderamente único e histórico”, advirtieron.

Desde su llegada a la Major League Soccer (MLS) en 2023, Messi impulsó una etapa de éxitos para Inter Miami. El rosarino, que actualmente tiene 38 años, fue pieza clave en la conquista de los primeros cuatro títulos de la historia del club: la Leagues Cup 2023, el MLS Supporters’ Shield 2024, el campeonato de la Conferencia Este 2025 y la MLS Cup 2025. En el plano individual, el argentino se consolidó como máximo referente del fútbol norteamericano, logrando la Bota de Oro de la MLS 2025 tras convertir 29 goles y sumar 19 asistencias, con un total de 48 participaciones de gol en la temporada.

Inter Miami anunció que la tribuna este de su nuevo estadio llevará el nombre de Lionel Messi

Messi fue distinguido como Jugador Más Valioso de la MLS (Landon Donovan MVP) en las temporadas 2024 y 2025, estableciendo un récord como el primer futbolista que consigue el premio en años consecutivos. Además, ya ostenta los registros históricos del club con 83 goles y 53 asistencias en 94 partidos oficiales.

A nivel internacional, el argentino suma 46 títulos, situándose como el futbolista con más trofeos en la historia del deporte. Con la selección de Argentina, lideró la conquista de la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la Copa Mundial de la FIFA 2022. Su palmarés de clubes incluye cuatro títulos de la UEFA Champions League, tres Mundiales de Clubes de la FIFA, diez campeonatos de LaLiga, siete Copas del Rey, dos títulos de Ligue 1 y un Trophée des Champions.

En materia de reconocimientos individuales, Messi acumula ocho Balones de Oro, tres galardones The Best FIFA Men’s Player y dos Golden Ball de la Copa del Mundo, siendo el único jugador que ha recibido este último en dos ocasiones.

La decisión de Inter Miami de dedicarle una tribuna responde no solo a sus logros deportivos, sino también al impacto que genera cada vez que pisa el campo. Desde la llegada del argentino, el club experimentó un crecimiento sostenido en popularidad, audiencia y resultados, mientras que el fútbol estadounidense reforzó su proyección internacional.

El Nu Stadium, que abrirá sus puertas oficialmente el 4 de abril, aspira a convertirse en una referencia de la MLS y el deporte internacional, con la Leo Messi Stand como uno de sus principales atractivos. “Les presentamos: la Leo Messi Stand (Tribuna Leo Messi) en el Nu Stadium”, concluyó el comunicado de Inter Miami, que se prepara para un debut histórico en su nueva casa.

Por otro lado, el club finalizó la instalación del césped en el Nu Stadium, un paso clave en la preparación para el debut. El campo fue sembrado con césped Bermuda de alta calidad, producido en una granja especializada de Loxahatchee, Florida, e instalado con el sistema “Lay and Play”, que permite su uso inmediato sin largos periodos de asentamiento. El club destacó que la gramilla, cultivada específicamente para uso deportivo profesional, ya se adaptó al nuevo entorno y cumplirá con los más altos estándares internacionales, gracias a un sistema de mantenimiento que incluye sensores, luces de crecimiento y drenaje inteligente. De esta manera, el estadio estará en óptimas condiciones para el partido inaugural y para recibir la intensidad de la temporada.