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El golazo de Messi y la sutil asistencia a Julián Álvarez ante Zambia: así está la pelea de los 1.000 gritos con Cristiano Ronaldo

El capitán argentino volvió a ser determinante y en solo un tiempo marcó el camino del amistoso disputado en La Bombonera

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La asistencia sutil de Lionel Messi para el gol de Julián Álvarez ante Zambia

Lionel Messi volvió a ser determinante en un juego de la selección argentina. El astro rosarino marcó un golazo y asistió en el restante en el triunfo parcial por 3 a 0 ante Zambia en La Bombonera, en lo que es el último amistoso en el país antes del Mundial de 2026. El capitán fue protagonista al asistir con un toque sutil a Julián Álvarez en la apertura del marcador y luego convertir el segundo gol tras una combinación con Alexis Mac Allister, en una pared corta dentro del área y fuerte zurdazo cruzado. En el inicio del complemento, La Pulga tuvo un gesto ejemplar y le cedió el penal a Nicolás Otamendi, quien le dirá adiós a la Albiceleste tras el Mundial.

Leo disputó su segundo juego con la selección argentina en este 2026, pero el octavo de su temporada. El argentino venía de gritar cinco anotaciones en seis apariciones con el Inter Miami, firmando allí su gol 900 durante la revancha de los octavos de final de la Concachampions ante Nashville SC que terminó en eliminación de las Garzas. Dos semanas atrás, sumó otro grito a su cuenta con un extraño tiro libre contra New York City en la MLS.

En lo que respecta a la selección argentina, Lionel Messi venía de tener minutos en el triunfo ante Mauritania del viernes último, tras ingresar en el complemento. Sin embargo, en aquel juego, también disputado en el estadio de Boca Juniors, no pudo convertir ni tampoco brindar asistencias.

Lionel Messi amplió distancias en la Bombonera, tras un zurdazo cruzado

El ídolo rosarino de 38 años contabiliza 1145 partidos profesionales en su carrera con 902 goles y 408 asistencias. Sus estadísticas se reparten entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos), la selección argentina (116 goles y 62 asistencias en 198 partidos) e Inter Miami (82 goles y 43 asistencias en 94 partidos).

Ya convertido en el máximo artillero histórico de Argentina y el jugador con más partidos con la Selección, Leo es además el segundo futbolista con más tantos a nivel profesional en la historia y escolta también en la lista de anotadores a nivel selecciones.

Cristiano Ronaldo, que acaba de cumplir 41 años y está inactivo desde hace un mes por una lesión en los isquiotibiales, es el jugador con más conversiones: 965 tantos y 261 asistencias en 1312 presentaciones oficiales.

El luso acumula esos números entre Al Nassr de Arabia Saudita (121), selección de Portugal (143), Manchester United de Inglaterra (145), Juventus de Italia (101), Real Madrid de España (450) y Sporting Lisboa de Portugal (5).

GOLES DE MESSI EN CADA AÑO CALENDARIO

1- 91 goles en el 2012 (Barcelona/Selección Argentina)

2- 60 goles en el 2010 (Barcelona/Selección Argentina)

3- 59 goles en el 2011 (Barcelona/Selección Argentina)

4- 59 goles en el 2016 (Barcelona/Selección Argentina)

5- 58 goles en el 2014 (Barcelona/Selección Argentina)

6- 54 goles en el 2017 (Barcelona/Selección Argentina)

7- 52 goles en el 2015 (Barcelona/Selección Argentina)

8- 51 goles en el 2018 (Barcelona/Selección Argentina)

9- 50 goles en el 2019 (Barcelona/Selección Argentina)

10- 46 goles en el 2025 (Inter Miami/Selección Argentina)

11- 45 goles en el 2013 (Barcelona/Selección Argentina)

12- 43 goles en el 2021 (Barcelona/PSG/Selección Argentina)

13- 41 goles en el 2009 (Barcelona/Selección Argentina)

14- 35 goles en el 2022 (PSG/Selección Argentina)

15- 31 goles en el 2007 (Barcelona/Selección Argentina)

16- 29 goles en el 2024 (Inter Miami/Selección Argentina)

17- 28 goles en el 2023 (PSG/Inter Miami/Selección Argentina)

18- 27 goles en el 2020 (Barcelona/Selección Argentina)

19- 22 goles en el 2008 (Barcelona/Selección Argentina)

20- 12 goles en el 2006 (Barcelona/Selección Argentina)

21- 6 goles en el 2026 (Inter Miami/Selección Argentina)*

22- 3 goles en el 2005 (Barcelona/Selección Argentina)**

23- 0 goles en el 2004 (debut en Barcelona)

* Temporada en curso

** También anotó 6 goles en el Mundial Sub 20 de Países Bajos

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