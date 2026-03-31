Con Messi de titular, Argentina jugará ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso entre la selección argentina y la selección de Zambia

La Albiceleste y el conjunto africano se verán las caras este martes 31 de marzo, desde las 20.30, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

La selección argentina, que terminó adjudicándose el primer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas pese a caer en su última presentación ante Ecuador en condición de visitante, llega a este amistoso con un invicto de cuatro partidos, tras superar 1-0 a Venezuela, 6-0 a Puerto Rico, 2-0 a Angola y el viernes pasado 2-1 a Mauritania.

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