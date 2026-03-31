Deportes

Con Messi de titular, Argentina jugará ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Tras superar de manera ajustada a Mauritania, el combinado albiceleste enfrentará a su par africano en la Bombonera. Desde las 20.30, por Telefe

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Horario y dónde ver Argentina-Zambia:

El partido será televisado por Telefe

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20.30

• Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Miami (Estados Unidos): 19.30

• Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 18.30

• México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 17.30

• España: 01.30 (del 1 de abril)

10:30 hsHoy

¿Cómo llega Argentina?

La selección argentina, que terminó adjudicándose el primer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas pese a caer en su última presentación ante Ecuador en condición de visitante, llega a este amistoso con un invicto de cuatro partidos, tras superar 1-0 a Venezuela, 6-0 a Puerto Rico, 2-0 a Angola y el viernes pasado 2-1 a Mauritania.

10:00 hsHoy

Probables formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada o Nicolás Paz. DT: Lionel Scaloni.

Zambia: Lawrence Mwansa; Benedict Banda, Frankie Musonda, Stoppila Sunzu, Dominic Chanda; Kelvin Kapumbu, Emmanuel Banda; Fashion Sakala, Kings Kangwa, Lameck Banda; y Patson Daka. DT:Moses Sichone.

09:45 hsHoy

La Albiceleste y el conjunto africano se verán las caras este martes 31 de marzo, desde las 20.30, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

09:34 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso entre la selección argentina y la selección de Zambia

Imagen dividida: Futbolistas de Argentina sonriendo a la izquierda; futbolistas de Zambia celebrando a la derecha. Todos visten uniformes de juego
La selección argentina finalizará su gira amistosa en argentina enfrentando a su par de Zambia

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