El gesto de Lionel Messi con Nicolás Otamendi en el penal ante Zambia: el defensor se retiró ovacionado de La Bombonera

El gol de penal de Nicolás Otamendi ante Zambia, luego del gesto de Lionel Messi quien le cedió el tiro del penal

Lionel Messi tuvo un gran gesto con Nicolás Otamendi, quien había anunciado que luego del Mundial 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, se retirará de la selección argentina. Este martes, el defensor jugó su último partido con el equipo nacional en el país y lo hizo con un tanto de penal que le cedió el capitán y le permitió al zaguero anotar el tercero en el triunfo ante Zambia en La Bombonera.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se fue al descanso 2-0 con los goles de Julián Álvarez y Lionel Messi. En el inicio de la segunda mitad, Albert Kangwanda derribó a Thiago Almada en el área y el árbitro sancionó penal. De inmediato, Messi le hizo señas a Otamendi y le cedió el penal. El defensor de 38 años lo ejecutó y su tiro cruzado amplió las diferencias. En el festejo, el zaguero central recibió el abrazo de todos sus compañeros, pero Ota lo buscó a Messi para agradecerle por brindarle dicha posibilidad desde los doce pasos.

Otamendi debutó en la selección argentina hace 17 años. Suma 130 partidos y marcó su octavo gol. Ganó la Copa del Mundo de Qatar 2022, La Finalissima de 2022 ante Italia, y las Copa América 2021 y 2024.

La celebración de Nicolás Otamendi con Lionel Messi (REUTERS/Rodrigo Valle)

A los 69 minutos Otamendi fue reemplazado y fue ovacionado por los hinchas. Giuliano Simeone ingresó en su lugar. “Fue un camino largo de muchas alegrías y tristezas. Me voy sabiendo de que di todo por la Selección y con la predisposición de dejar todo por el país. No hay mejor satisfacción que vestir la camiseta de tu país”, dijo Nico luego del partido. “Fue mi último amistoso acá en nuestro país y es una alegría jugar acá y disfrutar de nuestra gente. Queda el Mundial a donde vamos a ir a competir y que la gente crea porque hay con qué creer, como dijo Leo”. Luego se refirió al capitán y sobre si estará presente en el Mundial: ”Esa es una decisión de él que no comunicó ni nada, pero nosotros lo disfrutamos y tratamos de acompañarlo y hacer lo mejor para que él se sienta cómodo dentro de una cancha de fútbol. Él es una persona competitiva porque él en el partido anterior no se fue de la mejor manera porque no salió como nosotros queríamos". Reconoció que ante Mauritania no se jugó como esperaron y afirmó que “somos autocríticos y cuando venimos a defender esta camiseta queremos transmitir nuestra pasión. Eso se los decimos a los más chicos que si quieren tener una chance se debe dejar todo como lo hacemos en nuestros clubes. Tenemos buenas sensaciones de este partido”.

Antes de que Otamendi deje el campo de juego llegó el cuarto tanto argentino que realidad lo convirtió Dominic Chanda en contra de su valla. El marcador lo decoró el golazo de Valentín Barco que definió tras la asistencia de taco de Nicolás González, que recibió un gran pase filtrado de Messi, la gran figura albiceleste frente al conjunto africano.

El encuentro ante el elenco africano fue el último en el país antes del Mundial. Ya en Norteamérica, a comienzos de junio, habrá otros dos amistosos y uno de ellos podría ser ante Bosnia, que eliminó por penales a Italia que por tercera vez consecutiva no participará de una Copa del Mundo.