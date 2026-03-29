El audio del malestar de Colapinto y su ingeniero de Alpine por el resultado en el GP de Japón de F1: “No tuvimos mucha suerte”

El argentino y Stuart Barlow puntualizaron en el Safety Car que los perjudicó

Otra vez la suerte le jugó una mala pasada a Franco Colapinto. Es que después de entrar a boxes para cambiar neumático en la vuelta 18, sólo cuatro giros más tarde, el accidente de Oliver Bearman le costó la chance de volver a sumar puntos con Alpine por segunda carrera consecutiva. El ingreso del Safety Car no lo ayudó, ya que varios rivales pudieron ingresar a los pits y, con eso, sacarle una ventaja decisiva en el final del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1.

El piloto argentino finalmente llegó en el puesto 16 en la tercera fecha del calendario de la Máxima en este 2026. Luego de otra buena largada, y de sobrepasar a Gabriel Bortoleto, Colapinto se había posicionado en el 13° lugar con expectativas, pero el incidente, que casi le cuesta seguir en carrera, de otra forma también lo afectó de manera directa por la entrada del Auto de Seguridad. Una vez llegó el final de la prueba, el número 43 de Alpine y Stuart Barlow, su ingeniero de pista, tuvieron una charla por la radio del equipo.

“OK, esa es la bandera a cuadros. Así que… otra vez no tuvimos mucha suerte con el Safety Car. Creo que, por desgracia, ese primer bloque detrás de Lawson y Ocon.. Eso nos costó en el momento del Safety Car. No fue bueno para nosotros”, fue lo primero que le dijo Barlow a Colapinto. “Sí, sólo hay que trabajar. No entiendo esto”, respondió el oriundo de Pilar.

“Sólo como referencia: Antonelli ganó, Piastri, Lecler, Russell, Norris, Hamilton, Pierre P7, Verstappen, Lawson y Ocon… así que… Es realmente molesto que finalizó P9, así que sólo mantengamos la cabeza baja y pensemos en las próximas carreras”, concluyó el ingeniero de la escudería con sede en Enstone, en un claro tono de lamento por lo que le sucedió al argentino en la carrera en el mítico circuito de Suzuka.

*Así fue la carrera de Colapinto en Suzuka

Una vez que se bajó del A526, Colapinto pasó por la zona mixta del paddock y charlo con su amigo Juan Fossaroli, periodista de ESPN. “Hice una muy buena largada, avancé, pasé a Gabi (Bortoleto) y un par. Luchamos fuerte. Después me quedé trabado atrás de Lawson. Iba más rápido, él venía patinando por todos lados. Empecé a ahorrar gomas, pero no pude hacer mucho. Entré para hacer el undercut y salió el Safety Car y él después terminó noveno. Viendo cómo terminó él y el ritmo que teníamos nosotros, que era mejor que el suyo, es una pena. Estábamos para pelearle los puntos. Creo que, en general, fue otra carrera que nos comprometió mucho el Safety Car”, analizó el 43 de Alpine.

Acto seguido, Franco bromeó sobre su pelea en pista con Carlos Sainz de Williams, algo que se repitió en las tres carreras de la temporada. “Estoy cansado de ver al Williams de atrás. Encima contra mi ingeniero de 2024, una bronca. Tengo ganas de ganarle. Hicieron un buen trabajo porque tienen un auto que no va muy rápido y les sacaron mucho potencial este fin de semana. Yo les tengo cariño a los de Williams, no está bueno vernos pelear atrás. Es parte de una carrera complicada”. El español se mantuvo al frente en la parte final de la competencia y acabó en el puesto 15, justo por delante del argentino.

Como suele hacer, Colapinto pasó rápidamente la página y ya se enfocó en lo que viene, que será el GP de Miami dentro de más de un mes tras las cancelaciones de las carreras en Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente. “Ahora hay que enfocarse en la próxima. Por suerte hay un brake para entender algunas cosas y mejorar en lo que pensamos que nos falta. Hay muchas áreas por entender porque nos está costando y porque hay una diferencia grande con Pierre en algunos momentos del fin de semana”.

“Fue una carrera dura, muy larga. Atrás de Lawson toda la carrera, después cuando salió el Safety Car perdimos cinco puestos más. Quedé atrás de Carlos y no lo pude pasar, hicieron un buen trabajo con el Williams que no está yendo tan rápido. Fue un día complicado, largo. Acá es muy difícil seguir de cerca a los demás con tanto downforce que vas perdiendo”, agregó el argentino sobre las dificultades que atravesó en Suzuka.

La lucha entre Sainz y Colapinto en el GP de Japón (REUTERS/Jakub Porzycki)